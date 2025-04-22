Французьке оборонне об’єднання KNDS відправляє в Україну 90% вироблених стволів для САУ Caesar, - Le Monde

Французьке оборонне об'єднання KNDS значно збільшило обсяги виробництва артилерійських систем Caesar, переважна більшість яких - близько 90% - призначена для постачання в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Le Monde.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заводи KNDS випускали всього дві САУ Caesar на місяць, то сьогодні їх кількість зросла до шести, з амбітними планами досягти 12 одиниць щомісяця до кінця 2025 року. Крім того, на підприємстві в Ла-Шапель-Сент-Юрсен подвоєно обсяги виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів — до кінця поточного року планується випустити до 100 тисяч боєприпасів.

У зв'язку з нарощуванням темпів виробництва підприємства KNDS розширили свій штат. Видання пише, що з 2022 року компанія прийняла на роботу 160 нових співробітників, а на 2025 рік заплановано прийом ще 50 фахівців.

САУ "Caesar": які характеристики?

Самохідна артилерійська установка Caesar – розробка французької компанії Nexter-KNDS. Простіше кажучи – це гармата на колесах. За "колеса" відповідає платформа Renault Sherpa 6x6. Також є варіант платформи від чехів - Tatra T-815 8x8.

САУ призначена для контрбатарейної боротьби, а також ліквідації ворожої техніки та живої сили. Вагомим аргументом є дальність у 40 кілометрів, точність та мобільність, яка в порівнянні з російськими аналогами робить Caesar снайпером серед артсистем.

Тактико-технічні та інші характеристики:

Вага: 18,5 тон

Довжина гармати: 10 метрів

Довжина корпусу: 10,5 метра

Висота: 3,26 метра

Ширина: 2,55 метра

Двигун: дизельний

Швидкість руху: по шосе - 80 км/год, по пересіченій місцевості - 50 км/год

Запас ходу по шосе: 600 км

Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1

Максимальна швидкострільність: 6 вистрілів на хвилину

Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6)

САУ Caesar оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Також є система кондиціонування повітря.

На Caesar стоїть цифрова система керування вогнем. Цей блок постійно оновлюють та модернізують.

В САУ Caesar використовуються два приводи наведення: основний - гідравлічний та допоміжний - ручний. Для стрільби самохідна артилерійська установка може застосовувати касетні боєприпаси, уламково-фугасні, освітлювальні, димові снаряди, протитанкові керовані снаряди BONUS та активно-реактивні снаряди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія збільшує виробництво вибухівки та 155-мм снарядів, - The Times