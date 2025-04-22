УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13689 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво зброї країнами НАТО
10 092 15

Французьке оборонне об’єднання KNDS відправляє в Україну 90% вироблених стволів для САУ Caesar, - Le Monde

Caesar

Французьке оборонне об'єднання KNDS значно збільшило обсяги виробництва артилерійських систем Caesar, переважна більшість яких - близько 90% - призначена для постачання в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Le Monde.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заводи KNDS випускали всього дві САУ Caesar на місяць, то сьогодні їх кількість зросла до шести, з амбітними планами досягти 12 одиниць щомісяця до кінця 2025 року. Крім того, на підприємстві в Ла-Шапель-Сент-Юрсен подвоєно обсяги виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів — до кінця поточного року планується випустити до 100 тисяч боєприпасів.

У зв'язку з нарощуванням темпів виробництва підприємства KNDS розширили свій штат. Видання пише, що з 2022 року компанія прийняла на роботу 160 нових співробітників, а на 2025 рік заплановано прийом ще 50 фахівців.

САУ "Caesar": які характеристики?

Самохідна артилерійська установка Caesar – розробка французької компанії Nexter-KNDS. Простіше кажучи – це гармата на колесах. За "колеса" відповідає платформа Renault Sherpa 6x6. Також є варіант платформи від чехів - Tatra T-815 8x8.

САУ призначена для контрбатарейної боротьби, а також ліквідації ворожої техніки та живої сили. Вагомим аргументом є дальність у 40 кілометрів, точність та мобільність, яка в порівнянні з російськими аналогами робить Caesar снайпером серед артсистем.

Тактико-технічні та інші характеристики:

  • Вага: 18,5 тон

  • Довжина гармати: 10 метрів

  • Довжина корпусу: 10,5 метра

  • Висота: 3,26 метра

  • Ширина: 2,55 метра

  • Двигун: дизельний

  • Швидкість руху: по шосе - 80 км/год, по пересіченій місцевості - 50 км/год

  • Запас ходу по шосе: 600 км

  • Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1

  • Максимальна швидкострільність: 6 вистрілів на хвилину

  • Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6)

САУ Caesar оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Також є система кондиціонування повітря.

На Caesar стоїть цифрова система керування вогнем. Цей блок постійно оновлюють та модернізують.

В САУ Caesar використовуються два приводи наведення: основний - гідравлічний та допоміжний - ручний. Для стрільби самохідна артилерійська установка може застосовувати касетні боєприпаси, уламково-фугасні, освітлювальні, димові снаряди, протитанкові керовані снаряди BONUS та активно-реактивні снаряди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія збільшує виробництво вибухівки та 155-мм снарядів, - The Times

Автор: 

виробництво (1633) Франція (3067) САУ (223)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Пацани, правильно робите! Чим більше українці наскирдують кацапні, тем менше шансів, шо вони потім приїдуть до вас. Відправляйте 100%.
показати весь коментар
22.04.2025 10:44
+5
А головне завдання росіян знищити Україну і українців. А ще вкидів про капітуляцю навкидати. І шо робити будемо?
показати весь коментар
22.04.2025 10:59
+5
Хто на шо вчився. Польща та країни Балтії як тільки звільнилися з ярма, тутже побігли в НАТО. Нагадати куди побігли українці?
показати весь коментар
22.04.2025 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пацани, правильно робите! Чим більше українці наскирдують кацапні, тем менше шансів, шо вони потім приїдуть до вас. Відправляйте 100%.
показати весь коментар
22.04.2025 10:44 Відповісти
Хороша тактика обрана, а те що скирдуючи кацапів ми теж непогано наскирдовуємось то вас нікого не хвилює. Головне завдання українців - будь-якою ціною набити побільше кацапів
показати весь коментар
22.04.2025 10:52 Відповісти
А головне завдання росіян знищити Україну і українців. А ще вкидів про капітуляцю навкидати. І шо робити будемо?
показати весь коментар
22.04.2025 10:59 Відповісти
Хто на шо вчився. Польща та країни Балтії як тільки звільнилися з ярма, тутже побігли в НАТО. Нагадати куди побігли українці?
показати весь коментар
22.04.2025 11:08 Відповісти
P.S. "Рашка нікому не пробачає спроби з нею дружити" (С)
показати весь коментар
22.04.2025 11:17 Відповісти
НАТО від нас саме вже майже 20 років тікає
показати весь коментар
22.04.2025 11:24 Відповісти
Брнхня.Ми самі втікаємо від нато
показати весь коментар
22.04.2025 12:21 Відповісти
а у нас є вихід робити по іншому ??? ваші пропозиції !!!
показати весь коментар
22.04.2025 11:22 Відповісти
А у нас це в кого? В Зеленського з Єрмаком? В поліцейського з СБУшником, в простого дядька з вулиці? Ми це дуже загальне поняття
показати весь коментар
22.04.2025 11:26 Відповісти
Ну так і йдіть тоді козі в абстракцію.
показати весь коментар
22.04.2025 11:34 Відповісти
В оригіналі було "в тріщину", але оскільки Ви, це дуже загальне поняття...
показати весь коментар
22.04.2025 11:35 Відповісти
у нас це в українців, що хочуть українську Україну без кацапського, імперського, шовіністичного та кацапо-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна, біонепотребу !!! Україну без кацапського недо-язіка, кацапської фсб/кгб/секти, кацапських, часто видуманих, "хероїв" типу вофки ч-леніна, йоськи сталіна, жукова, ватутіна, петьки1, катьки2, кольки2, чи місцевих запарподанців колоборантіва що зсужиликацапам - коповського, щосша, ковпака, кожедуба, іншпго комиуно-кацапського окупаційного лайна, біонепотребу !!!
показати весь коментар
22.04.2025 15:10 Відповісти
Досить цих тріпотінь крилами вже - тільки зліпий зебілодаун може вірити в якийсь договорнячок з русньою, особливо за часів таких "видатних" переговірників як Трампиня і Зебіл.
показати весь коментар
22.04.2025 11:24 Відповісти
Оооо...батєнька...та таких повно!!!!Українці вже еволіцінували від "кордонів 1991р" до "кордонів 2022р" потім до "справедливого миру" і тепер хочуть просто "мир".Вони хочуть "мир" без конкретики який він має бути.
показати весь коментар
22.04.2025 12:24 Відповісти
ТАК ОСЬ ЗВІДКИ ЦИФРА ВИРОБНИЦТВА ШІСТЬ БОГДАН НА МІСЯЦЬ ...
показати весь коментар
22.04.2025 11:39 Відповісти
 
 