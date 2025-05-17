РУС
Rheinmetall и американская Lockheed Martin будут совместно производить в Европе вооружение для Patriot и ATACMS

patriot

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Lockheed Martin создают совместное предприятие для производства летательных аппаратов и ракет, в том числе для системы противовоздушной обороны Patriot, на территории Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "ИФ-У", об этом сообщает издание Hartpunkt.

Причина - ограниченные инвестиционные возможности в США

"Rheinmetall будет владеть 60% в совместном предприятии, процесс создания которого должен начаться в ближайшее время. Причиной такого шага стали ограниченные инвестиционные возможности в США, которые не позволяют удовлетворить нарастающий спрос в Европе", - говорится в сообщении.

"Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить летательный аппарат из США - это слишком долго", - отметил гендиректор Rheinmetall Арсин Паппергер.

Одновременное производство ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3

В новом европейском Центре компетенции планируют одновременное производство ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3. Запланированы мощности до 10 тыс. летательных аппаратов и такого же количества ракетных двигателей в год. Предполагается полная вертикальная интеграция производства, включая опытно-конструкторские работы. Интеллектуальные права при этом будут принадлежать европейской стороне.

Ожидается, что производство двигателей начнется в 2026 году, а ракет - в 2027-м. 2028-2029 годы станут периодом активного наращивания мощностей. Общий объем инвестиций в проект может достичь 5 млрд евро.

Планируется перенести линии сборки ATACMS из США

Rheinmetall также планирует перенести линии сборки ATACMS из США и максимально привлечь собственные компоненты. Ежегодно ожидается спрос на 600-800 ATACMS, 2 500 GMLRS, 5 000 Hellfire, 5 200 JAGM и 250-300 PAC-3.

"В Lockheed Martin подтверждают планы создания европейского Центра ракетного совершенства. Компания отмечает, что любое сотрудничество будет происходить во взаимодействии с правительствами США и Германии. Переговоры еще продолжаются, все детали остаются предварительными", сказано в сообщении.

"трамбон" розжене американських виробників зброї по цілому світі і згодом США БУДЕ СТОЯТИ ДО НИХ В ЧЕРЗІ,ЩОБ КУПИТИ ЗБРОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ США
показать весь комментарий
17.05.2025 22:17
Правильно. З сша на рокив 50 а то і 80 тре тикати.
показать весь комментарий
17.05.2025 22:18
Хто-хто, а німці впораються...
показать весь комментарий
17.05.2025 22:19
Так- так. Купуйте американську зброю а потім черговий Трамп зробить діл з вашим ворогом...
показать весь комментарий
17.05.2025 22:23
Ну ту не зовсім американська За великим рахунком, у випадку крайього приступу шизофренії, і відкликаняям ліцензій, діло може дійти до повного розриау між ЄС і США. А тоді вже, виробляй, без оглядки на Трумпа.
І головне, в Європі не існує дуже багато чого із озброєнь, що є у США.
Вся ця номенклатура, що в статті- відсутня в Європіє
показать весь комментарий
18.05.2025 01:31
Це вже буде "не зовсім "американська" зброя"... Вона вироблятиметься на території Європи, на промислових потужностях Європи та громадянами Європи... Адже ми не говоримо про "американскість" "Тесли", яку випускають у Китаї?
показать весь комментарий
18.05.2025 04:48
На Rheinmetall сборочный цех F 35 уже готов. Корпуса +
показать весь комментарий
17.05.2025 22:30
 
 