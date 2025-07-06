Німеччина витратить 25 мільярдів євро на танки для стримування Росії, – Bloomberg

Німеччина розглядає можливість придбання до 2500 бойових броньованих машин та до 1000 бойових танків у рамках спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО для стримування Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Як повідомляється, замовлення вартістю до 25 млрд євро передбачить оснащення семи бойових бригад, які Німеччина зобов'язалася надати НАТО протягом наступного десятиліття, що відображає зростаюче занепокоєння щодо ворожості Росії.

Також ці закупівлі є частиною ширших зусиль щодо трансформації збройних сил Німеччини, які включають збільшення чисельності армії до 60 тис. солдатів та скасування суворих обмежень на запозичення коштів на оборону.

Зокрема, замовлення, яке розглядається міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та вищими генералами Бундесверу, включатиме до 1000 бойових танків Leopard 2 та до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer. Танки виробляються KDNS та Rheinmetall, а бойові машини – ARTEC, спільним підприємством KDNS та Rheinmetall.

Очікується, що замовлення будуть завершені найближчими місяцями, а законодавці можуть дати дозвіл до кінця року.

Раніше з посиланням на дані дослідження повідомлялося, що Європа має збільшити витрати на оборону в п'ять разів, щоб стримати Росію.

До того повідомлялося, що в Європі кількість вакансій у компаніях, що працюють у сфері оборонної промисловості, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросла на 40%.

На початку червня акції оборонних компаній Європи зросли після того, як Велика Британія оприлюднила плани розбудови підводного флоту та зміцнення ядерних сил стримування.

Згодом стало відомо що американський збройовий гігант Raytheon – другий у світі виробник зброї – продовжуватиме інвестувати в європейське виробництво систем протиповітряної оборони, зокрема у свою затребувану систему Patriot.

У лютому цього року повідомлялоя, що акції німецького збройового концерну Rheinmetall від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни подорожчали в 10 разів.