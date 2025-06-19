Американський виробник ракет Patriot будуватиме заводи в Європі та бачить бізнес-можливості в Україні
Американський збройовий гігант Raytheon – другий у світі виробник зброї – продовжуватиме інвестувати в європейське виробництво систем протиповітряної оборони, зокрема у свою затребувану систему Patriot.
Про це пише Euractiv.
Як заявив керівник підрозділу наземних і протиповітряних систем Raytheon Том Лаліберті, зараз компанія спостерігає різке зростання замовлень як для оборони Європейського Союзу, так і для відправки в Україну, і це спонукає Raytheon до ще глибшої співпраці з виробниками озброєнь, які базуються в ЄС і в Україні.
Лаліберті сказав, що Raytheon зараз планує подальше розширення в Європі.
Він додав, що, незважаючи на те, що в Європі можуть іти розмови про відхід від американських постачальників оборонної продукції, але системи Patriot ще ніколи не були такими затребуваними, з десятирічними списками очікування на поставки. Такі країни, як Німеччина та Швейцарія, нещодавно підписали великі замовлення.
"Ми працюємо з нашими ланцюгами поставок, щоб збільшити виробничі потужності", – сказав Лаліберті, додавши, що нові європейські заводи є ключовими для задоволення високого попиту на Patriot та іншу зброю Raytheon.
За словами Лаліберті, інвестиції в німецькі виробничі потужності з партнером MDBA Deutschland, здійснені у відповідь на замовлення європейських союзників по НАТО на виробництво до 1000 додаткових ракет Patriot, означають, що Raytheon зможе подвоїти світове виробництво ракет-перехоплювачів до 2028 або 2030 року.
Американський виробник не лише виробляє ракети, але й уже експлуатує об'єкти технічного обслуговування систем Patriot. Raytheon також спільно виробляє певне обладнання, таке як ракети ППО NASAMS, з норвезьким оборонним підрядником Kongsberg.
Лаліберті додав, що Raytheon відкрита до розвитку ділових відносин з підрядниками з ЄС.
Окрім того, Raytheon бачить нові бізнес-можливості в Україні.
"Основне обговорення з українським клієнтом полягає в тому, як найкраще отримати їм системи якомога швидше. Ми продовжуємо розмовляти з їхньою галуззю про те, що вони можуть зробити для участі у виробництві та підтримці систем, які вони мають, і, сподіваємося, нових систем, які вони отримають", – зазначив Лаліберті.
Раніше стало відомо, що чеська оборонна компанія Czechoslovak Group майже завершила будівництво лінії з виробництва артилерійських снарядів в Україні.
У лютому цього року повідомлялоя, що акції німецького збройового концерну Rheinmetall від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни подорожчали в 10 разів.
До того стало відомо, що холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонного бізнесу.
