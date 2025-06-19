БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6 094 12

Американський виробник ракет Patriot будуватиме заводи в Європі та бачить бізнес-можливості в Україні

Американський виробник ракет Patriot будуватиме заводи в Європі

Американський збройовий гігант Raytheon – другий у світі виробник зброї – продовжуватиме інвестувати в європейське виробництво систем протиповітряної оборони, зокрема у свою затребувану систему Patriot.

Про це пише Euractiv.

Як заявив керівник підрозділу наземних і протиповітряних систем Raytheon Том Лаліберті, зараз компанія спостерігає різке зростання замовлень як для оборони Європейського Союзу, так і для відправки в Україну, і це спонукає Raytheon до ще глибшої співпраці з виробниками озброєнь, які базуються в ЄС і в Україні.

Лаліберті сказав, що Raytheon зараз планує подальше розширення в Європі.

Він додав, що, незважаючи на те, що в Європі можуть іти розмови про відхід від американських постачальників оборонної продукції, але системи Patriot ще ніколи не були такими затребуваними, з десятирічними списками очікування на поставки. Такі країни, як Німеччина та Швейцарія, нещодавно підписали великі замовлення.

"Ми працюємо з нашими ланцюгами поставок, щоб збільшити виробничі потужності", – сказав Лаліберті, додавши, що нові європейські заводи є ключовими для задоволення високого попиту на Patriot та іншу зброю Raytheon.

За словами Лаліберті, інвестиції в німецькі виробничі потужності з партнером MDBA Deutschland, здійснені у відповідь на замовлення європейських союзників по НАТО на виробництво до 1000 додаткових ракет Patriot, означають, що Raytheon зможе подвоїти світове виробництво ракет-перехоплювачів до 2028 або 2030 року.

Американський виробник не лише виробляє ракети, але й уже експлуатує об'єкти технічного обслуговування систем Patriot. Raytheon також спільно виробляє певне обладнання, таке як ракети ППО NASAMS, з норвезьким оборонним підрядником Kongsberg.

Лаліберті додав, що Raytheon відкрита до розвитку ділових відносин з підрядниками з ЄС.

Окрім того, Raytheon бачить нові бізнес-можливості в Україні.

"Основне обговорення з українським клієнтом полягає в тому, як найкраще отримати їм системи якомога швидше. Ми продовжуємо розмовляти з їхньою галуззю про те, що вони можуть зробити для участі у виробництві та підтримці систем, які вони мають, і, сподіваємося, нових систем, які вони отримають", – зазначив Лаліберті.

Раніше стало відомо, що чеська оборонна компанія Czechoslovak Group майже завершила будівництво лінії з виробництва артилерійських снарядів в Україні.

У лютому цього року повідомлялоя, що акції німецького збройового концерну Rheinmetall від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни подорожчали в 10 разів.

До того стало відомо, що холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонного бізнесу.

+3
Коли вони побачать розміри відкатів від ефективних менеджерів,то відразу забудуть про бізнес - можливості в Україні.
показати весь коментар
19.06.2025 20:03 Відповісти
+2
Такі країни, як Німеччина та Швейцарія, нещодавно підписали великі замовлення

А цим сироїдам навіщо вони??? Вони ж нейтральні, тіпа. І нам постійно блокували постачання зброї. Їх ***** має нагородити за це, а не бомбити.
показати весь коментар
19.06.2025 19:50 Відповісти
+2
Та ***********, нарешті блін..
І так Це просто чудово.
показати весь коментар
19.06.2025 20:20 Відповісти
Такі країни, як Німеччина та Швейцарія, нещодавно підписали великі замовлення

А цим сироїдам навіщо вони??? Вони ж нейтральні, тіпа. І нам постійно блокували постачання зброї. Їх ***** має нагородити за це, а не бомбити.
показати весь коментар
19.06.2025 19:50 Відповісти
Він винагороджуватиме їх вогнеметами "Буратіно" 🤣
показати весь коментар
19.06.2025 20:09 Відповісти
Як нащо? Гроші є, розуміння фрази "хочеш миру - готуйся до війни" теж є...
А щоб гроші були і надалі, то треба їх захищати... А от непередеча зброї Україні - то нейтральність.
Те, що третина грошей в їхніх банках (якщо не більше) криваві (починаючи від нацистів/комуністів і закінчуючи хезболою/хамасом) - то дріб'язок! Хто ж про те буде казати, якщо країна демократична і підтримує демократичні цінності (на словах)?
показати весь коментар
19.06.2025 21:04 Відповісти
Можете не проводити! Нах нам ваші глибокодупі занепокоєння кульгавих імпотентів? Ідіть в гольф гратися...
показати весь коментар
19.06.2025 19:54 Відповісти
Andrei Andreev #495049

Дмитро Піталов #581675

Все буде добре земляки.
Не можуть планувати виробництво таке на територіїї яку от от захоплять людожери рАсяни.
А це означає що Україна Була, Є, і Буде.
А ще будуть робочі місця для українців ( і великі ЗП у робітників).
показати весь коментар
19.06.2025 20:24 Відповісти
Коли вони побачать розміри відкатів від ефективних менеджерів,то відразу забудуть про бізнес - можливості в Україні.
показати весь коментар
19.06.2025 20:03 Відповісти
Та ***********, нарешті блін..
І так Це просто чудово.
показати весь коментар
19.06.2025 20:20 Відповісти
Слабо знизити собівартість ракет у П'ЯТЬ РАЗІВ?!
А швидкість виробництва підняти у ТРИ РАЗИ?!
показати весь коментар
19.06.2025 20:30 Відповісти
Дешевле массовые большие партии.
А еще кнр может отрезать сша от поставок ценных металлов и минералов. ФША сами избавились от многих ключевых производств.
показати весь коментар
19.06.2025 21:27 Відповісти
Ну-ну.
А можете по КОНКРЕТНІЕ?
Яких ресурсів немає у США та їх союзників і чого вони не можуть добувати та переробляти, на відміну від КНР?
показати весь коментар
19.06.2025 22:09 Відповісти
З таким сусідом, як кацапня, Україна буде його постійним і довічним клієнтом.
показати весь коментар
19.06.2025 21:23 Відповісти
Заноси и пили. Возможности грандиозные
показати весь коментар
19.06.2025 21:26 Відповісти

