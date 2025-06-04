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Новини
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Чеська компанія закінчує будівництво лінії з виробництва снарядів в Україні. Підприємство розташують у зоні з низьким ризиком ракетних ударів

Чеська компанія закінчує будівництво лінії з виробництва снарядів в Україні

Чеська оборонна компанія Czechoslovak Group майже завершила будівництво лінії з виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Про це пише Мілітарний. 

Як повідомляється, в межах спільного проєкту з українським урядом компанія Czechoslovak Group невдовзі завершить будівництво виробничої лінії для виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.

Підприємство забезпечуватиме випуск основної номенклатури боєприпасів, що входять до виробничої пропозиції Czechoslovak Group.

"Виробничий майданчик знаходиться на фінальній стадії підготовки до запуску, але наразі ми не можемо повідомити конкретну дату", – розповіли під час брифінгу в компанії.

Представники компанії зауважили, що Czechoslovak Group відповідає виключно за підготовку виробничої лінії, тоді як всі інші організаційні процеси покладено на українську сторону.

Підприємство буде розташоване в зоні з низьким ризиком ракетних ударів, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне виробництво в майбутньому.

Czechoslovak Group активно співпрацює з Україною у сфері виробництва та розробки боєприпасів. Так, у грудні 2024 року стало відомо, що компанія "Українська бронетехніка" отримає ліцензії на виробництво танкових і артилерійських снарядів від європейського оборонного холдингу. У жовтні 2024 року, компанії уклали угоду про передачу українському підприємству ліцензій на виробництво різноманітних артилерійських боєприпасів калібрів НАТО.

Під ліцензією мається на увазі дозвіл, а також передача технологій і виробничої документації на роботи та компоненти, що виготовлятимуть в Україні.

Як повідомлялося, Україна з початку повномасштабного російськоговторгнення отримала від Чехії понад $900 млн військової допомоги та 80 млн євро – енергетичної.

Автор: 

зброя (891) виробництво (1307) Чехія (354) снаряд (2)


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Топ коментарі
+5
Що це за маячня про зону з низьким ризиком ракетних ударів? Вони розуміють, взагалі що ракети спокійно долетають у будь-яку точку України? Тут треба виробництво прикривати ППО (в тому числі й проти балістики) або його знищать першим же ударом, як тільки дізнаються про місцезнаходження.
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04.06.2025 16:22 Відповісти
+4
Дякуємо чехам за допомогу. Це надає значно більше впевненості, ніж асфальт.
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04.06.2025 16:20 Відповісти
+2
Краще б в Чехії їх робили . А то тут на сметаніних-камишіних зермаки-умєрови переведуть цю справу, то снаряди будуть такі, як ті наші несправні міни.
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04.06.2025 16:43 Відповісти
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Дякуємо чехам за допомогу. Це надає значно більше впевненості, ніж асфальт.
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04.06.2025 16:20 Відповісти
Що це за маячня про зону з низьким ризиком ракетних ударів? Вони розуміють, взагалі що ракети спокійно долетають у будь-яку точку України? Тут треба виробництво прикривати ППО (в тому числі й проти балістики) або його знищать першим же ударом, як тільки дізнаються про місцезнаходження.
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04.06.2025 16:22 Відповісти
Дп блин,где-нибудь в Карпатах,в горе туннель,на глубине 1 км,это так,чисто например
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04.06.2025 16:32 Відповісти
А навіщо тоді взагалі казати про оцю зону? Тоді було б логічно сказати щось на кшталт "розташована у недосяжному для ракет місці". Та й побудувати підземне виробництво з необхідною для його повноцінного функціонування інфраструктурою за такий час малореально. Тому особисто я дуже сильно сумніваюся в такому варіанті.
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04.06.2025 16:36 Відповісти
А про що б ти тоді писав ? ((
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04.06.2025 16:57 Відповісти
Про що захотів би, про те й писав би. Уявляєш собі, так можна робити.
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04.06.2025 16:59 Відповісти
От бачиш , тобі навіть питання потрібно розжовувати ((( Я мав на увазі , що під іншим коментарем ти б навіть не знав що написати , а так у тебе словесний понос .........куди не плюнь - ти від усіх відгавкався ))))
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04.06.2025 17:09 Відповісти
Самокритично.
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04.06.2025 16:40 Відповісти
Біля офісу преЗедента. Дуже надійне місце.
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04.06.2025 16:55 Відповісти
Ну хіба що, по своїх-то стріляти не будуть.
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04.06.2025 16:56 Відповісти
Звісно не розуміють, ви ж не проконсультували їх...
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04.06.2025 16:59 Відповісти
Та розвідка все давно знає, це тільки для пересічних таємниця. Тим більше чехи не можуть і не будуть гарантувати таку надзвичайну таємницю будівництва не в себе дома. Тут більше питань буде до нашої влади, яка кишить "кротами".
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04.06.2025 17:04 Відповісти
"таємниця будівництва", це взагалі оксиморон. Таємно можна хіба що в пісочниці вночі пасочку побудувати.
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04.06.2025 17:08 Відповісти
В конче заспі можна будувати заводи ?
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04.06.2025 16:27 Відповісти
будуй, якщо гроші є, чому ж ні.
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04.06.2025 17:00 Відповісти
Після такої реклами фінальна стадія може бути різна.
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04.06.2025 16:28 Відповісти
"Підприємство буде розташоване"
"Чеська оборонна компанія Czechoslovak Group майже завершила будівництво"

так буде чи завершило?
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04.06.2025 16:37 Відповісти
Ти повернешся до України на тому заводові працювати що так цікавишся ? ((
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04.06.2025 16:58 Відповісти
Спробуй для початку погуглити різницю між будівництвом і підприємством.
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04.06.2025 17:03 Відповісти
Значить стане з високим ризиком прильоту.
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04.06.2025 16:37 Відповісти
Ти вангин онук що так каркаєш ?
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04.06.2025 17:00 Відповісти
Це камлання, він камлає)
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04.06.2025 17:04 Відповісти
Краще б в Чехії їх робили . А то тут на сметаніних-камишіних зермаки-умєрови переведуть цю справу, то снаряди будуть такі, як ті наші несправні міни.
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04.06.2025 16:43 Відповісти
Вироблений у Чехії , у випадкові коли хтось із чехів не з тієї ноги встане , може в Україну не попасти . А тобі не вгодиш - один день репетуєш що свого немає , другий що "всьо пропало " .
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04.06.2025 17:03 Відповісти
значит уже производят на полную
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04.06.2025 16:47 Відповісти
Ви ше одразу координати напишіть бо так не зрозуміло де та зона, про це взагалі писати не потрібно було! Потім напишете шо хтось здав, якшо шось станеться!
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04.06.2025 16:47 Відповісти
Тебе ніяк не засмучує, що всі будівництва видно з супутників?)
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04.06.2025 17:13 Відповісти
"зона з низьким ризиком" це... Конча-Заспа? Банкова?
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04.06.2025 17:03 Відповісти
З якою метою цікавишся ?
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04.06.2025 17:05 Відповісти
може тобі просто координати скинути, кицю?
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04.06.2025 17:05 Відповісти

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