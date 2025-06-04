Чеська компанія закінчує будівництво лінії з виробництва снарядів в Україні. Підприємство розташують у зоні з низьким ризиком ракетних ударів

Чеська оборонна компанія Czechoslovak Group майже завершила будівництво лінії з виробництва артилерійських снарядів в Україні.

Про це пише Мілітарний.

Як повідомляється, в межах спільного проєкту з українським урядом компанія Czechoslovak Group невдовзі завершить будівництво виробничої лінії для виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.

Підприємство забезпечуватиме випуск основної номенклатури боєприпасів, що входять до виробничої пропозиції Czechoslovak Group.

"Виробничий майданчик знаходиться на фінальній стадії підготовки до запуску, але наразі ми не можемо повідомити конкретну дату", – розповіли під час брифінгу в компанії.

Представники компанії зауважили, що Czechoslovak Group відповідає виключно за підготовку виробничої лінії, тоді як всі інші організаційні процеси покладено на українську сторону.

Підприємство буде розташоване в зоні з низьким ризиком ракетних ударів, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне виробництво в майбутньому.

Czechoslovak Group активно співпрацює з Україною у сфері виробництва та розробки боєприпасів. Так, у грудні 2024 року стало відомо, що компанія "Українська бронетехніка" отримає ліцензії на виробництво танкових і артилерійських снарядів від європейського оборонного холдингу. У жовтні 2024 року, компанії уклали угоду про передачу українському підприємству ліцензій на виробництво різноманітних артилерійських боєприпасів калібрів НАТО.

Під ліцензією мається на увазі дозвіл, а також передача технологій і виробничої документації на роботи та компоненти, що виготовлятимуть в Україні.

Як повідомлялося, Україна з початку повномасштабного російськоговторгнення отримала від Чехії понад $900 млн військової допомоги та 80 млн євро – енергетичної.