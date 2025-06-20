Кількість вакансій у оборонній промисловості Європи зросла на 40%

У Європі кількість вакансій у компаніях, що працюють у сфері оборонної промисловості, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросла на 40%.

Про це свідчить дослідження порталу з працевлаштування Indeed, передає DW.

Найактивніше компанії шукають інженерів у галузі машинобудування та електротехніки, а також IT-фахівців у галузі розробки програмного забезпечення.

Порівняно високий попит у сферах управління проєктами, менеджменту, офісної та адміністративної роботи, а також продажів.

Як заначається, в Європі найбільше вакансій у сфері оборонної промисловості знаходиться у Франції – 43% всіх галузевих вакансій. Далі йдуть Німеччина та Велика Британія з 17%, решта 23% припадає на інші європейські країни.

Інтерес претендентів на посади в оборонній промисловості також зріс. У Німеччині кількість тих, хто шукає роботу в цій галузі, постійно залишається вищою за рівень до повномасштабної війни, досягнувши піку в березні цього року – на тлі дебатів про багатомільярдні інвестиції в оборону за рахунок запозичень.

Як повідомлялося, на початку червня акції оборонних компаній Європи зросли після того, як Велика Британія оприлюднила плани розбудови підводного флоту та зміцнення ядерних сил стримування.

У лютому цього року повідомлялоя, що акції німецького збройового концерну Rheinmetall від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни подорожчали в 10 разів.

До того стало відомо, що холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонного бізнесу.