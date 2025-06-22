Європа має збільшити витрати на оборону в 5 разів, щоб стримати Росію, – дослідження

Навіть зважаючи на мільярдні видатки, Європа мала би витрачати в рази більше на зміцнення своєї військової потужності, аби досягти паритету з Росією, та ширше використовувати український досвід.

Про це свідчить дослідження Кільського інституту світової економіки та аналітичного економічного центру Bruegel, передає Укрінформ.

"Сьогоднішня ситуація викликає ще більше занепокоєння, якщо Європа прагне бути готовою до війни до 2030 року", – сказано в документі.

Там пояснюється, що Росія продовжує перевершувати чотири європейські країни за виробництвом багатьох систем озброєння. Тож "виробництво має збільшитися приблизно в п'ять разів, щоб рішуче схилити чашу терезів на користь Європи".

Закупівлі необхідно прискорити та здійснити на ранніх етапах.

Також трансатлантична напруженість послаблює силу гарантій безпеки США, а Європа надто залежить від США не лише щодо військ, які можуть бути швидко розгорнуті, але й щодо стратегічних ресурсів. Хоча загальний імпорт зброї до США не є надмірним, залежність від американських систем у критично важливих сучасних можливостях залишається проблемою.

Окрім того, військова стратегія та технології швидко розвиваються. Військові планувальники повинні модернізувати зброю та стратегію, одночасно масштабуючи існуючі та ефективні системи, що є серйозною проблемою для часто повільних та бюрократичних структур закупівель.

У дослідженні зазначається, що, хоча європейські країни інвестують набагато більше у свою оборону, ніж три роки тому, однак таке збільшення витрат не обов'язково призведе до покращення військового потенціалу, якого прагне досягти Європа до 2030 року.

Згідно з документом, європейське виробництво артилерійських снарядів та гаубиць значно зросло, і на сьогодні майже відповідає вимогам для надійного, автономного стримування Росії. Однак виробництво танків, бойових машин піхоти, ракет та бойових літаків залишається значно нижчим за необхідний рівень.

Автори дослідження зазначають, що "виробництво танків та машин піхоти має збільшитися в шість разів, щоб відповідати темпам переозброєння Росії". Аналогічно, європейські потужності з виробництва ракет повинні терміново розширитися, щоб посилити можливості стримування.

Поряд із тим для досягнення оборонних цілей Європи важлива більша увага до інновацій.

"Планування озброєнь тепер має більше зосередитися на нових технологіях, які довели свою ефективність в Україні", – сказано в документі.

Простого розширення виробництва дронів або безпілотних апаратів буде недостатньо, і Європі також необхідно розробити власну інфраструктуру хмарних обчислень та можливості штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що в Європі кількість вакансій у компаніях, що працюють у сфері оборонної промисловості, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросла на 40%.

На початку червня акції оборонних компаній Європи зросли після того, як Велика Британія оприлюднила плани розбудови підводного флоту та зміцнення ядерних сил стримування.

Згодом стало відомо що американський збройовий гігант Raytheon – другий у світі виробник зброї – продовжуватиме інвестувати в європейське виробництво систем протиповітряної оборони, зокрема у свою затребувану систему Patriot.

У лютому цього року повідомлялоя, що акції німецького збройового концерну Rheinmetall від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни подорожчали в 10 разів.

До того стало відомо, що холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонного бізнесу.