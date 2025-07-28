Rheinmetall планирует производить в Румынии БМП, боеприпасы и пороховые заряды
Немецкий концерн Rheinmetall разворачивает в Румынии новую производственную сеть. Она охватит производство боевых машин пехоты Lynx, боеприпасов и пороховых зарядов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сказано в пресс-релизе производителя.
К сети привлекают и собственные предприятия концерна, и румынские компании. Среди партнеров концерн называет местные компании Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL и MarcTel-SIT.
Производство боевых машин пехоты Lynx
На предприятии Rheinmetall Automecanica планируется наладить локальное производство боевых машин пехоты Lynx. Оно будет минимально зависеть от внешних поставщиков.
Изготовление боеприпасов среднего калибра и пороховых зарядов
В то же время Rheinmetall Munitions Romania будет производить боеприпасы среднего калибра для БМП и систем ПВО, а Victoria Explosive Powder - пороховые заряды. Rheinmetall предоставит технологии и экспертизу для запуска производства на Victoria.
Центр подготовки кадров
Также в Румынии создают центр подготовки кадров - Rheinmetall Excellence Centre. Его оборудуют современными симуляторами и программами обучения, чтобы обеспечить местных специалистов знаниями для обслуживания и развития оборонных технологий, в частности Lynx.
Rheinmetall заявляет, что инициатива создаст сотни рабочих мест в сферах производства, инженерии и технического сервиса. Концерн рассматривает проект как вклад в укрепление румынской оборонной промышленности и развитие локальных цепей поставок.
Ранее сообщалось, что завод боеприпасов немецкого оружейного концерна Rheinmetall в Украине начнет работать в 2026 году.
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Я вже збився з рахунку по кількості заводів які вони будують.
Знаючим людям одне прохання- не потрібно писати в яких іще країнах і в яких іще місцях писати в мережі інтернет. Та і іноді варто промовчати)