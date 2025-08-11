Rheinmetall планирует вдвое увеличить производство 155-мм снарядов на будущем заводе в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall удвоит запланированные объемы производства артиллерийских боеприпасов на своем будущем заводе в Украине, чтобы быстрее обеспечить ВСУ снарядами калибра 155 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "German Aid to Ukraine", об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.

Он подчеркнул, что удвоение мощностей на будущем заводе позволит ежегодно производить до 300 000 155-мм снарядов.

Это решение является частью стратегии Украины по уменьшению зависимости от поставок западных партнеров и обеспечения большей автономии в производстве боеприпасов.

Однако, по словам Паппергера, реализация этого плана сталкивается с определенными трудностями, в частности с бюрократическими преградами в Украине, замедляющими процесс строительства завода.

В то же время он отметил, что, несмотря на такие планы, Украина не имеет денег, чтобы реализовать подобное увеличение производства.

