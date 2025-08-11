РУС
Новости Производство боеприпасов в Украине
659 13

Rheinmetall планирует вдвое увеличить производство 155-мм снарядов на будущем заводе в Украине

Rheinmetall об увеличении производства

Немецкий концерн Rheinmetall удвоит запланированные объемы производства артиллерийских боеприпасов на своем будущем заводе в Украине, чтобы быстрее обеспечить ВСУ снарядами калибра 155 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "German Aid to Ukraine", об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.

Он подчеркнул, что удвоение мощностей на будущем заводе позволит ежегодно производить до 300 000 155-мм снарядов.

Это решение является частью стратегии Украины по уменьшению зависимости от поставок западных партнеров и обеспечения большей автономии в производстве боеприпасов.

Однако, по словам Паппергера, реализация этого плана сталкивается с определенными трудностями, в частности с бюрократическими преградами в Украине, замедляющими процесс строительства завода.

В то же время он отметил, что, несмотря на такие планы, Украина не имеет денег, чтобы реализовать подобное увеличение производства.

Rheinmetall планирует производить в Румынии БМП, боеприпасы и пороховые заряды

Автор: 

боеприпасы (2391) производство (513) Rheinmetall (84)


+6
За " бюрократичні труднощі " в Україні треба чиновників розвішувати на стовпах!...
... Або , як мінімум, після зміни влади!...
Разом з останньою!...
Всіх запам'ятати!...
11.08.2025 14:05 Ответить
+5
подвоїть заплановані обсяги виробництва артилерійських *********** на своєму майбутньому заводі ….. ще ні одного снаряду не зійшло з конвеєра…. а вони вже подвоюють…
11.08.2025 14:02 Ответить
+4
Чудово. Завод "на папері", але вже планує подвоїти "виробництво".
А як вирішувати бюрократичні перепони нещодавно дав рецепт Малюк - два ріжки в тіло "перепони".
11.08.2025 14:04 Ответить
11.08.2025 14:02
На майбутнє, алде грошей НЕМАЄ, А некдот.
11.08.2025 14:09
11.08.2025 14:09 Ответить
Вы так и не услышали главный посыл - с бюрократическими преградами в Украине, замедляющими процесс строительства завода. Источник: https://censor.net/ru/n3568080
Т.е постройка немецкого завода тормозится самой же Украиной.
11.08.2025 14:37
11.08.2025 14:37 Ответить
11.08.2025 14:04
11.08.2025 14:05
Або тут, або потім ловити у Ростові чи по віллах Бразилії.
11.08.2025 14:53
11.08.2025 14:53 Ответить
В ефірі Українського Радіо експерт констатував: "якщо 2021 року вартість 155-мм звичайного снаряду була орієнтовно 1,5 тисячі доларів, то зараз НАТО законтрактувало ті самі звичайні снаряди за 5,5 тисяч доларів за одиницю".======дороговато...
11.08.2025 14:07
11.08.2025 14:07 Ответить
Маск строит свои гигафабрики за 2-3 года, неужели построить завод по производству снарядов сложнее и сильно дороже, а учитывая срочную необходимость это делать надо было даже быстрее. Слышал, что одна лишь несчастная С. Корея поставила артснарядов рф больше чем весь Запад, если это правда, это позор для Запада. ПС. Да они хуже западных, но при обстрелах по площадям это большой роли не играет.
11.08.2025 14:29
11.08.2025 14:29 Ответить
Чудова новина.
А кількість зрадофілів все одно на рівні "зради".
Певне вони за дрібні гроші у телеграмі знайшли підробіток.
11.08.2025 14:48
11.08.2025 14:48 Ответить
на майбутньом заводі... планує збільшити... Яка гарна новина! Чого вам ще для щастя не вистачає, українці?
11.08.2025 14:52
11.08.2025 14:52 Ответить
Не вистачає малееееесенької такої детальки - шоб все це не було в майбутньому часі. Ато майбутні снаряди на майбутньому заводі ростуть як мільярд зєліних дерев..
11.08.2025 15:04
11.08.2025 15:04 Ответить
Коли скінчиться війна Рейнметал почне виробляти снаряди які ми повинні будемо купляти. Коли скінчиться війна відразу буде надлишок снарядів у світі. А до речі яка там ціна у Рейнметалу? Десь чув що 4000 евро, вони намагалися підняти ціну до 7000, але там вже втрутився німецький уряд.
11.08.2025 14:53
11.08.2025 14:53 Ответить
Капець, вони ще нічого не виробляють, а вже дають комсомольські обіцянки виконати пʼятирічку за три роки
11.08.2025 15:02
11.08.2025 15:02 Ответить
 
 