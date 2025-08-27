Починає роботу найбільший у Європі завод Rheinmetall з виробництва артснарядів

Найбільший завод з виробництва боєприпасів у Європі, збудований оборонним концерном Rheinmetall AG в районі Унтерлюса (земля Нижня Саксонія), розпочинає роботу в середу, повідомляє Bloomberg.

На відкритті заводу у місті Унтерлюс 27 серпня очікуються гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль, федеральний міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та генсек НАТО Марк Рютте.

Зазначається, що Rheinmetall розпочав будівництво заводу ще на початку 2024 року, він мав відкритися наприкінці весни або на початку літа 2025 року.

Завод з виробництва снарядів розпочав пробну експлуатацію у другому кварталі 2025 року та матиме потужність до 350 тис. снарядів на рік після повного введення в експлуатацію з 2027 року.

Новий завод має дві будівлі: одна для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, а інша для завантаження та пакування.

Обсяг інвестицій у завод становить близько 500 мільйонів євро. На об'єкті буде створено понад 500 робочих місць.

Rheinmetall також планує виробляти снаряди для реактивної артилерії на заводі, починаючи з 2026 року.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" і Rheinmetall хочуть створити спільне підприємство з виробництва артснарядів в Україні.

До того стало відомо, що завод боєприпасів німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.