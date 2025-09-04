Німеччина фінансуватиме масштабне розширення ВПС України, - The Telegraph

Німеччина планує фінансувати масштабне розширення Військово-повітряних сил України, прагнучи перетворити країну, що перебуває у стані війни, на "дикобраза", до якого Росія боятиметься навіть доторкнутися. Канцлер Фрідріх Мерц викладе конкретні плани щодо гарантій безпеки 4 вересня.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

У Der Spiegel вказали, що у Берліні пропонують збільшувати можливості ППО України щорічно на 20%, а також співпрацювати щодо крилатих ракет українського виробництва.

Озброєння п'яти бригад включатиме постачання 480 піхотних машин щороку. Однак Берлін не взяв на себе жодних твердих зобов'язань щодо відправки власних військ до України для контролю за дотриманням майбутнього перемир'я.

Німеччина заявила, що пропозиція про підтримку залежить від надання США гарантій безпеки для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з лідерами двох фракцій Бундестагу: обговорили зміцнення ППО та тиск на Росію