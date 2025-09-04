Німеччина фінансуватиме масштабне розширення ВПС України, - The Telegraph
Німеччина планує фінансувати масштабне розширення Військово-повітряних сил України, прагнучи перетворити країну, що перебуває у стані війни, на "дикобраза", до якого Росія боятиметься навіть доторкнутися. Канцлер Фрідріх Мерц викладе конкретні плани щодо гарантій безпеки 4 вересня.
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
У Der Spiegel вказали, що у Берліні пропонують збільшувати можливості ППО України щорічно на 20%, а також співпрацювати щодо крилатих ракет українського виробництва.
Озброєння п'яти бригад включатиме постачання 480 піхотних машин щороку. Однак Берлін не взяв на себе жодних твердих зобов'язань щодо відправки власних військ до України для контролю за дотриманням майбутнього перемир'я.
Німеччина заявила, що пропозиція про підтримку залежить від надання США гарантій безпеки для України.
https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/
FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту - 250 секунд.
Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.
FP-9 - дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км. При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.
https://militarnyi.com/uk/news/brytaniya-rozglyane-peredachu-********-balistychnyh-raket-nightfall-pislya-zavershennya-yih-rozrobky/
Про початок розробки ракети NIGHTFALL стало відомо наприкінці серпня. Вона матиме дальність понад 600 кілометрів і нести близько 300 кілограмів вибухової речовини, тож повна вага бойової частини, ймовірно, сягатиме 400-500 кілограмів.
Ракета рухатиметься за квазібалістичною траєкторією, маневруючи на термінальній стадії польоту. Це забезпечить високу точність ураження з круговим відхиленням не більше 5 метрів.
Система навігації має працювати стабільно у «складному електромагнітному середовищі», навіть за відсутності супутникового сигналу чи його підміни засобами радіоелектронної боротьби.
Серед вимог розробників також - низька багатоспектральна сигнатура ракети, що може передбачати використання технологій малопомітності.
Пускова установка повинна вміщувати щонайменше дві ракети та забезпечувати «безпечний запуск в умовах високої тактичної загрози» всього боєкомплекту протягом 15 хвилин після зупинки на вогневій позиції. Після пуску екіпаж має мати можливість залишити район упродовж 5 хвилин.
Очікувана вартість однієї ракети становитиме не більше ніж 500 тисяч фунтів стерлінгів ($675 тисяч) без урахування бойової частини, пускової установки та витрат на розробку.
У разі укладання контракту виробництво повинне забезпечити випуск щонайменше 10 ракет на місяць із перспективою подальшого масштабування.
Українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє кореспондент «Мілітарного» з прес-конференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.