307 5

Зеленський зустрівся з лідерами двох фракцій Бундестагу: обговорили зміцнення ППО та тиск на Росію

Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі сторони обговорили фінансову й оборонну підтримку України та подальші кроки в дипломатії.

Глава держави подякував Німеччині й всьому німецькому народові за європейське лідерство в наданні допомоги та особливо відзначив внесок Німеччини у зміцнення ППО та участь у новій ініціативі PURL.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Рютте: Ми тісно координуємо наші зусилля

"Вдячні Німеччині за лідерство в підтримці нашого народу, передусім за системи Patriot, ракети до них і системи IRIS-T. Це збереження життя наших людей. Ми також говорили про подальше зміцнення нашого захисту неба", - повідомив він.

Сторони детально обговорили дипломатичні зусилля, важливість припинення вогню, а також напрацювання гарантій безпеки.

"За останні тижні Росія не проявила жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, завдавала ударів по наших людях. Саме тому розраховуємо на підтримку Німеччини в посиленні тиску на Росію. Лише сильні кроки можуть змінити поведінку росіян", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ХДС/ХСС у Бундестазі Шпан про конфіскацію російських активів: Напад РФ на Україну повинен мати наслідки

Німеччина (7693) Зеленський Володимир (25326) Бундестаг (198) гарантії безпеки (236)
А ДЕ ЄРМАК? Де його звіт про тьорки з Віткофом?
01.09.2025 22:04 Відповісти
Підмивається.
01.09.2025 22:11 Відповісти
І як ми без нього будемо...
01.09.2025 22:05 Відповісти
ФІЦО АНОНСУВАВ ЗУСТРІЧ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПІСЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПУТІНИМ У КИТАЇ ДТ

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - сказав він.
01.09.2025 22:31 Відповісти
Зеленський, з 2019 року, саботує зустрічі з усіма фракціями ВРУ разом!!
Єрмак «нездатний» це організувати у ВРУ!! Це ж не саміти, за кордоном гешефтити з челядними туристами, з налом і криптою!!!
показати весь коментар
01.09.2025 22:48 Відповісти
 
 