Зеленський зустрівся з лідерами двох фракцій Бундестагу: обговорили зміцнення ППО та тиск на Росію
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі сторони обговорили фінансову й оборонну підтримку України та подальші кроки в дипломатії.
Глава держави подякував Німеччині й всьому німецькому народові за європейське лідерство в наданні допомоги та особливо відзначив внесок Німеччини у зміцнення ППО та участь у новій ініціативі PURL.
"Вдячні Німеччині за лідерство в підтримці нашого народу, передусім за системи Patriot, ракети до них і системи IRIS-T. Це збереження життя наших людей. Ми також говорили про подальше зміцнення нашого захисту неба", - повідомив він.
Сторони детально обговорили дипломатичні зусилля, важливість припинення вогню, а також напрацювання гарантій безпеки.
"За останні тижні Росія не проявила жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, завдавала ударів по наших людях. Саме тому розраховуємо на підтримку Німеччини в посиленні тиску на Росію. Лише сильні кроки можуть змінити поведінку росіян", - додав Зеленський.
"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - сказав він.
