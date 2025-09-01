Зеленський зустрівся з лідерами двох фракцій Бундестагу: обговорили зміцнення ППО та тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі сторони обговорили фінансову й оборонну підтримку України та подальші кроки в дипломатії.

Глава держави подякував Німеччині й всьому німецькому народові за європейське лідерство в наданні допомоги та особливо відзначив внесок Німеччини у зміцнення ППО та участь у новій ініціативі PURL.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Рютте: Ми тісно координуємо наші зусилля

"Вдячні Німеччині за лідерство в підтримці нашого народу, передусім за системи Patriot, ракети до них і системи IRIS-T. Це збереження життя наших людей. Ми також говорили про подальше зміцнення нашого захисту неба", - повідомив він.

Сторони детально обговорили дипломатичні зусилля, важливість припинення вогню, а також напрацювання гарантій безпеки.

"За останні тижні Росія не проявила жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, завдавала ударів по наших людях. Саме тому розраховуємо на підтримку Німеччини в посиленні тиску на Росію. Лише сильні кроки можуть змінити поведінку росіян", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ХДС/ХСС у Бундестазі Шпан про конфіскацію російських активів: Напад РФ на Україну повинен мати наслідки