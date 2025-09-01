Зеленский встретился с лидерами двух фракций Бундестага: обсудили укрепление ПВО и давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами двух коалиционных фракций немецкого Бундестага Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи стороны обсудили финансовую и оборонную поддержку Украины и дальнейшие шаги в дипломатии.

Глава государства поблагодарил Германию и весь немецкий народ за европейское лидерство в оказании помощи и особо отметил вклад Германии в укрепление ПВО и участие в новой инициативе PURL.

"Благодарны Германии за лидерство в поддержке нашего народа, прежде всего за системы Patriot, ракеты к ним и системы IRIS-T. Это сохранение жизни наших людей. Мы также говорили о дальнейшем укреплении нашей защиты неба", - сообщил он.

Стороны подробно обсудили дипломатические усилия, важность прекращения огня, а также наработки гарантий безопасности.

"За последние недели Россия не проявила никакого намерения относительно готовности к встрече на уровне лидеров, наносила удары по нашим людям. Именно поэтому рассчитываем на поддержку Германии в усилении давления на Россию. Только сильные шаги могут изменить поведение россиян", - добавил Зеленский.

