Зеленский встретился с лидерами двух фракций Бундестага: обсудили укрепление ПВО и давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами двух коалиционных фракций немецкого Бундестага Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Во время встречи стороны обсудили финансовую и оборонную поддержку Украины и дальнейшие шаги в дипломатии.
Глава государства поблагодарил Германию и весь немецкий народ за европейское лидерство в оказании помощи и особо отметил вклад Германии в укрепление ПВО и участие в новой инициативе PURL.
"Благодарны Германии за лидерство в поддержке нашего народа, прежде всего за системы Patriot, ракеты к ним и системы IRIS-T. Это сохранение жизни наших людей. Мы также говорили о дальнейшем укреплении нашей защиты неба", - сообщил он.
Стороны подробно обсудили дипломатические усилия, важность прекращения огня, а также наработки гарантий безопасности.
"За последние недели Россия не проявила никакого намерения относительно готовности к встрече на уровне лидеров, наносила удары по нашим людям. Именно поэтому рассчитываем на поддержку Германии в усилении давления на Россию. Только сильные шаги могут изменить поведение россиян", - добавил Зеленский.
