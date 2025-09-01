РУС
Новости Помощь Украине от Германии
378 7

Зеленский встретился с лидерами двух фракций Бундестага: обсудили укрепление ПВО и давление на Россию

Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами двух коалиционных фракций немецкого Бундестага Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи стороны обсудили финансовую и оборонную поддержку Украины и дальнейшие шаги в дипломатии.

Глава государства поблагодарил Германию и весь немецкий народ за европейское лидерство в оказании помощи и особо отметил вклад Германии в укрепление ПВО и участие в новой инициативе PURL.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Рютте: Мы тесно координируем наши усилия

"Благодарны Германии за лидерство в поддержке нашего народа, прежде всего за системы Patriot, ракеты к ним и системы IRIS-T. Это сохранение жизни наших людей. Мы также говорили о дальнейшем укреплении нашей защиты неба", - сообщил он.

Стороны подробно обсудили дипломатические усилия, важность прекращения огня, а также наработки гарантий безопасности.

"За последние недели Россия не проявила никакого намерения относительно готовности к встрече на уровне лидеров, наносила удары по нашим людям. Именно поэтому рассчитываем на поддержку Германии в усилении давления на Россию. Только сильные шаги могут изменить поведение россиян", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ХДС/ХСС в Бундестаге Шпан о конфискации российских активов: Нападение РФ на Украину должно иметь последствия

Автор: 

Германия (7246) Зеленский Владимир (21783) Бундестаг (226) гарантии безопасности (234)
А ДЕ ЄРМАК? Де його звіт про тьорки з Віткофом?
01.09.2025 22:04 Ответить
Підмивається.
01.09.2025 22:11 Ответить
І як ми без нього будемо...
01.09.2025 22:05 Ответить
ФІЦО АНОНСУВАВ ЗУСТРІЧ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПІСЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПУТІНИМ У КИТАЇ ДТ

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - сказав він.
01.09.2025 22:31 Ответить
Зеленський, з 2019 року, саботує зустрічі з усіма фракціями ВРУ разом!!
Єрмак «нездатний» це організувати у ВРУ!! Це ж не саміти, за кордоном гешефтити з челядними туристами, з налом і криптою!!!
01.09.2025 22:48 Ответить
 
 