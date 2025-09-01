Глава ХДС/ХСС в Бундестаге Шпан о конфискации российских активов: Нападение РФ на Украину должно иметь последствия

Лидер фракции Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан, который 1 сентября прибыл с визитом в Киев, подчеркнул, что нападение России на Украину должно иметь последствия.

Об этом он он сказал во время общения с журналистами, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Немецкого политика спросили о конфискации замороженных российских активов. Отвечая, Шпан заявил, что нападение РФ на Украину должно иметь последствия.

"Если кто-то грубо нападает на соседнюю страну, хочет заново передвинуть границы, убивает, насилует, позволяет своим солдатам это делать, это должно иметь последствия... Поэтому, я считаю, нужна дискуссия относительно того, можно ли использовать эти замороженные активы и как именно - учитывая все юридические оговорки. Но, по моему мнению, сигнал миру должен быть такой: "Эй, люди, кто начинает войну и нападает на соседнюю страну, тот столкнется с последствиями", - заявил политик.

Напомним, что 1 сентября в Киев прибыли лидеры двух коалиционных фракций Бундестага - Йенс Шпан из блока Христианского демократического союза и Христианского социального союза и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии.

