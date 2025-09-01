РУС
506 8

Глава ХДС/ХСС в Бундестаге Шпан о конфискации российских активов: Нападение РФ на Украину должно иметь последствия

Шпан

Лидер фракции Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан, который 1 сентября прибыл с визитом в Киев, подчеркнул, что нападение России на Украину должно иметь последствия.

Об этом он он сказал во время общения с журналистами, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Немецкого политика спросили о конфискации замороженных российских активов. Отвечая, Шпан заявил, что нападение РФ на Украину должно иметь последствия.

"Если кто-то грубо нападает на соседнюю страну, хочет заново передвинуть границы, убивает, насилует, позволяет своим солдатам это делать, это должно иметь последствия... Поэтому, я считаю, нужна дискуссия относительно того, можно ли использовать эти замороженные активы и как именно - учитывая все юридические оговорки. Но, по моему мнению, сигнал миру должен быть такой: "Эй, люди, кто начинает войну и нападает на соседнюю страну, тот столкнется с последствиями", - заявил политик.

Напомним, что 1 сентября в Киев прибыли лидеры двух коалиционных фракций Бундестага - Йенс Шпан из блока Христианского демократического союза и Христианского социального союза и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии.

Читайте также: Фон дер Ляйен о замороженных активах РФ: ЕС рассматривает возможность дополнительного использования средств

Автор: 

Германия (7246) Бундестаг (226) замороженные активы (317)
"Напад РФ на Україну повинен мати наслідки" Джерело: https://censor.net/ua/n3571635
Повинен, але не буде. ТовСі не допустить. А "путінферштейни" його підтримають.
01.09.2025 16:50 Ответить
кому повинен? Час визнати, що засоби впливу на Путіна у ЄС та США відсутні.
01.09.2025 16:54 Ответить
Засоби впливу є. Їх на складах валяється більш ніж достатньо. Нема міцності яєць ті засоби передати ЗСУ.
01.09.2025 17:59 Ответить
Президент Польщі Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну. А від росії не вимагає, хоча московити теж напали на Польщу у 1939. Чому ?Німеччина вже давно виплатила по кілька разів, а головне віддала Схід. Пруссію, Померанію, Сілезію.
01.09.2025 16:58 Ответить
Як вже дістало все це лайно.
01.09.2025 17:22 Ответить
Якшо пуйло не боїться жодних юридичних наслідків за свої дії з 2008-го року, чому німці (і не лише німці) мусять боятися таких наслідків за конфіскацію кацапських активів?
01.09.2025 17:46 Ответить
Шось цих хеесесів шатає зі сторони в сторону. Ракети давати нізя, бабло конфісковувати можна...
