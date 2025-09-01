Лидеры двух германских фракций прибыли в Киев
В Киев прибыли лидеры двух коалиционных фракций Бундестага - Йенс Шпан из блока Христианского демократического союза и Христианского социального союза и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии.
Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это является первым визитом руководителей парламентских групп ХДС/ХСС и СДПГ в Украину.
В Киеве Шпан и Мирш планируют провести переговоры о дальнейшей поддержке Украины со стороны Германии и дипломатических усилиях для прекращения войны.
"Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу", - заявил Шпан во время общения с журналистами по прибытии в Киев.
Комментируя гарантии безопасности для Украины Шпан отметил, что лучшей гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.
"Первой и самой важной гарантией безопасности для Украины является украинская армия. Прежде всего мы хотим оснастить ее как можно лучше", - сказал он.
Мирш также отметил это. В то же время в вопросе возможного развертывания солдат Бундесвера в Украине немецкие политики избегают конкретики, хотя и не исключают такого варианта.
"Прежде всего планировалось вооружить и экипировать украинскую армию, оказывать ей постоянную поддержку, а затем, совместно с американцами, предоставить Украине гарантии безопасности. Существует множество вариантов, какие именно и как, это будет обсуждаться во время переговоров", - добавил Шпан.
