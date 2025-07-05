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Новости Помощь Украине от Германии
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Группа депутатов Бундестага призывает Мерца увеличить помощь Украине, - Bild

Мерца просят увеличить помощь Украине

Группа депутатов Бундестага от Партии зеленых обратилась к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом пересмотреть объемы помощи Украине.

Об этом пишет немецкое издание Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

Письмо к канцлеру с требованием увеличить помощь Украине поддержали Робин Вагенер, Сара Нанни, Себастиан Шефер и Антон Хофрайтер. Немецких парламентариев не устраивает, что бюджет на военную поддержку Киева увеличен только с 7,1 до 8,3 миллиарда евро.

На фоне новых массированных ударов РФ по городам Украины члены Бундестага настаивают на том, что этих объемов помощи недостаточно.

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Немецкие депутаты требуют срочно повысить объемы помощи Украине как в текущем бюджете, так и в планах на 2026-2029 годы, где сумма зафиксирована на уровне 8,5 миллиарда евро.

"Без дальнейшей противовоздушной обороны и надежного снабжения российский диктат над Украиной становится более вероятным. Пока Путин открыто подтверждает, что не будет вести переговоры и полностью придерживается своих военных целей, пока Путин терроризирует гражданское население все более масштабными воздушными ударами, американское правительство отказывается предоставить уже обещанную помощь",- говорится в обращении.

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Автор: 

Германия (7126) помощь (7944) Бундестаг (224)


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Пан Мерц? Це той, що обіцяв одразу Тауруси і ще багато- багато. Але це було до спальні((
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05.07.2025 18:43 Ответить
Краще дайте тауруси в тиху !
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05.07.2025 18:53 Ответить
Краще б закликали Зеленського з його шоблою не красти!
Але в Вови "рєйтінг"!
Він нікому нічево нє должен!
Тому він клав на всіх з прибором.
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05.07.2025 19:01 Ответить
 
 