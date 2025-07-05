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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Група депутатів Бундестагу закликає Мерца збільшити допомогу Україні,- Bild

Мерца просять збільшити допомогу Україні

Група депутатів Бундестагу від Партії зелених звернулась до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з закликом переглянути обсяги допомоги Україні.

Про це пише німецьке видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист до канцлера із вимогою збільшити допомогу Україні підтримали Робін Вагенер, Сара Нанні, Себастіан Шефер та Антон Хофрайтер. Німецьких парламентарів не влаштовує, що бюджет на військову підтримку Києва збільшено лише з 7,1 до 8,3 мільярда євро.

На тлі нових масованих ударів РФ по містах України члени Бундестагу наполягають на тому, що цих обсягів допомоги недостатньо.

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Німецькі депутати вимагають терміново підвищити обсяги допомоги Україні як у поточному бюджеті, так і в планах на 2026–2029 роки, де сума зафіксована на рівні 8,5 мільярда євро.

"Без подальшої протиповітряної оборони та надійного постачання російський диктат над Україною стає більш імовірним. Поки Путін відкрито підтверджує, що не буде вести переговори і повністю дотримується своїх військових цілей, поки Путін тероризує цивільне населення все більш масштабними повітряними ударами, американський уряд відмовляється надати вже обіцяну допомогу",- йдеться у зверненні.

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Автор: 

Німеччина (7549) допомога (8528) Бундестаг (196)


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Пан Мерц? Це той, що обіцяв одразу Тауруси і ще багато- багато. Але це було до спальні((
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05.07.2025 18:43 Відповісти
Краще дайте тауруси в тиху !
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05.07.2025 18:53 Відповісти
Краще б закликали Зеленського з його шоблою не красти!
Але в Вови "рєйтінг"!
Він нікому нічево нє должен!
Тому він клав на всіх з прибором.
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05.07.2025 19:01 Відповісти
Байден проводил аудит и 0, Трамп через "Додж" перепроверял и ничего..
Европа выделяет огромные средства..
В чем выражается это красти?
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05.07.2025 19:39 Відповісти
 
 