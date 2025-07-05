Група депутатів Бундестагу закликає Мерца збільшити допомогу Україні,- Bild

Група депутатів Бундестагу від Партії зелених звернулась до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з закликом переглянути обсяги допомоги Україні.

Про це пише німецьке видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист до канцлера із вимогою збільшити допомогу Україні підтримали Робін Вагенер, Сара Нанні, Себастіан Шефер та Антон Хофрайтер. Німецьких парламентарів не влаштовує, що бюджет на військову підтримку Києва збільшено лише з 7,1 до 8,3 мільярда євро.

На тлі нових масованих ударів РФ по містах України члени Бундестагу наполягають на тому, що цих обсягів допомоги недостатньо.

Читайте також: Німеччина розглядає закупівлю у США двох систем Patriot для України, - Bild

Німецькі депутати вимагають терміново підвищити обсяги допомоги Україні як у поточному бюджеті, так і в планах на 2026–2029 роки, де сума зафіксована на рівні 8,5 мільярда євро.

"Без подальшої протиповітряної оборони та надійного постачання російський диктат над Україною стає більш імовірним. Поки Путін відкрито підтверджує, що не буде вести переговори і повністю дотримується своїх військових цілей, поки Путін тероризує цивільне населення все більш масштабними повітряними ударами, американський уряд відмовляється надати вже обіцяну допомогу",- йдеться у зверненні.

Читайте також: Німеччина планує довгострокову підтримку ППО України, - речник Міноборони ФРН Мюллер