Лідери двох німецьких фракцій прибули до Києва
До Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу - Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу та Маттіас Мірш із Соціал-демократичної партії Німеччини.
Про це пише DW, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це є першим візитом керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України.
У Києві Шпан та Мірш планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.
"Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", - заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття у Київ.
Коментуючи гарантії безпеки для України Шпан наголосив, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія.
"Першою і найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Насамперед ми хочемо оснастити її якомога краще", - сказав він.
Мірш також наголосив на цьому. Водночас у питанні можливого розгортання солдатів Бундесверу в Україні німецькі політики уникають конкретики, хоча й не виключають такого варіанту.
"Насамперед планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", - додав Шпан.
