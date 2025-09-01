УКР
Глава ХДС/ХСС у Бундестазі Шпан про конфіскацію російських активів: Напад РФ на Україну повинен мати наслідки

Шпан

Лідер фракції Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) у Бундестазі Єнс Шпан, який 1 вересня прибув з візитом в Київ, наголосив, що напад Росії на Україну повинен мати наслідки.

Про це він він сказав під час спілкування з журналістами, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Німецького політика запитали про конфіскацію заморожених російських активів. Відповідаючи, Шпан заявив, що напад РФ на Україну повинен мати наслідки.

"Якщо хтось брутально нападає на сусідню країну, хоче наново пересунути кордони, вбиває, ґвалтує, дозволяє своїм солдаткам і солдатам це робити, тоді це повинно мати наслідки... Тому, я вважаю, потрібна дискусія щодо того, чи можна використати ці заморожені активи і як саме - зважаючи на всі юридичні застереження. Але, на мою думку, сигнал світу має бути такий: "Гей, люди, хто починає війну і нападає на сусідню країну, той стикнеться з наслідками", - заявив політик.

Нагадаємо, що 1 вересня до Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу - Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу та Маттіас Мірш із Соціал-демократичної партії Німеччини.

Читайте також: Фон дер Ляєн про заморожені активи РФ: ЄС розглядає можливість додаткового використання коштів

"Напад РФ на Україну повинен мати наслідки" Джерело: https://censor.net/ua/n3571635
Повинен, але не буде. ТовСі не допустить. А "путінферштейни" його підтримають.
01.09.2025 16:50
01.09.2025 16:50 Відповісти
кому повинен? Час визнати, що засоби впливу на Путіна у ЄС та США відсутні.
01.09.2025 16:54
01.09.2025 16:54 Відповісти
Засоби впливу є. Їх на складах валяється більш ніж достатньо. Нема міцності яєць ті засоби передати ЗСУ.
01.09.2025 17:59
01.09.2025 17:59 Відповісти
Президент Польщі Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну. А від росії не вимагає, хоча московити теж напали на Польщу у 1939. Чому ?Німеччина вже давно виплатила по кілька разів, а головне віддала Схід. Пруссію, Померанію, Сілезію.
01.09.2025 16:58
01.09.2025 16:58 Відповісти
Як вже дістало все це лайно.
01.09.2025 17:22
01.09.2025 17:22 Відповісти
Якшо пуйло не боїться жодних юридичних наслідків за свої дії з 2008-го року, чому німці (і не лише німці) мусять боятися таких наслідків за конфіскацію кацапських активів?
01.09.2025 17:46
01.09.2025 17:46 Відповісти
Шось цих хеесесів шатає зі сторони в сторону. Ракети давати нізя, бабло конфісковувати можна...
01.09.2025 17:58
01.09.2025 17:58 Відповісти
 
 