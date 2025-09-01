Глава ХДС/ХСС у Бундестазі Шпан про конфіскацію російських активів: Напад РФ на Україну повинен мати наслідки

Лідер фракції Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) у Бундестазі Єнс Шпан, який 1 вересня прибув з візитом в Київ, наголосив, що напад Росії на Україну повинен мати наслідки.

Про це він він сказав під час спілкування з журналістами, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Німецького політика запитали про конфіскацію заморожених російських активів. Відповідаючи, Шпан заявив, що напад РФ на Україну повинен мати наслідки.

"Якщо хтось брутально нападає на сусідню країну, хоче наново пересунути кордони, вбиває, ґвалтує, дозволяє своїм солдаткам і солдатам це робити, тоді це повинно мати наслідки... Тому, я вважаю, потрібна дискусія щодо того, чи можна використати ці заморожені активи і як саме - зважаючи на всі юридичні застереження. Але, на мою думку, сигнал світу має бути такий: "Гей, люди, хто починає війну і нападає на сусідню країну, той стикнеться з наслідками", - заявив політик.

Нагадаємо, що 1 вересня до Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу - Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу та Маттіас Мірш із Соціал-демократичної партії Німеччини.

