Германия будет финансировать масштабное расширение ВВС Украины, - The Telegraph

Германия планирует финансировать масштабное расширение Военно-воздушных сил Украины, стремясь превратить страну, находящуюся в состоянии войны, в "дикобраза", к которому Россия будет бояться даже прикоснуться. Канцлер Фридрих Мерц изложит конкретные планы по гарантиям безопасности 4 сентября.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

В Der Spiegel указали, что в Берлине предлагают увеличивать возможности ПВО Украины ежегодно на 20%, а также сотрудничать по крылатым ракетам украинского производства.

Вооружение пяти бригад будет включать поставки 480 пехотных машин ежегодно. Однако Берлин не взял на себя никаких твердых обязательств по отправке собственных войск в Украину для контроля за соблюдением будущего перемирия.

Германия заявила, что предложение о поддержке зависит от предоставления США гарантий безопасности для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с лидерами двух фракций Бундестага: обсудили укрепление ПВО и давление на Россию