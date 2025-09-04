Германия будет финансировать масштабное расширение ВВС Украины, - The Telegraph
Германия планирует финансировать масштабное расширение Военно-воздушных сил Украины, стремясь превратить страну, находящуюся в состоянии войны, в "дикобраза", к которому Россия будет бояться даже прикоснуться. Канцлер Фридрих Мерц изложит конкретные планы по гарантиям безопасности 4 сентября.
Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
В Der Spiegel указали, что в Берлине предлагают увеличивать возможности ПВО Украины ежегодно на 20%, а также сотрудничать по крылатым ракетам украинского производства.
Вооружение пяти бригад будет включать поставки 480 пехотных машин ежегодно. Однако Берлин не взял на себя никаких твердых обязательств по отправке собственных войск в Украину для контроля за соблюдением будущего перемирия.
Германия заявила, что предложение о поддержке зависит от предоставления США гарантий безопасности для Украины.
Прямі відео з Конгресу й не тільки , як стібуться політики над Донні
https://militarnyi.com/uk/news/vyrobnyk-flamingo-anonsuvav-rozrobku-vlasnyh-balistychnyh-raket-fp-7-ta-fp-9-a-takozh-ppo/
FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту - 250 секунд.
Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.
FP-9 - дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км. При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.
https://militarnyi.com/uk/news/brytaniya-rozglyane-peredachu-********-balistychnyh-raket-nightfall-pislya-zavershennya-yih-rozrobky/
Про початок розробки ракети NIGHTFALL стало відомо наприкінці серпня. Вона матиме дальність понад 600 кілометрів і нести близько 300 кілограмів вибухової речовини, тож повна вага бойової частини, ймовірно, сягатиме 400-500 кілограмів.
Ракета рухатиметься за квазібалістичною траєкторією, маневруючи на термінальній стадії польоту. Це забезпечить високу точність ураження з круговим відхиленням не більше 5 метрів.
Система навігації має працювати стабільно у «складному електромагнітному середовищі», навіть за відсутності супутникового сигналу чи його підміни засобами радіоелектронної боротьби.
Серед вимог розробників також - низька багатоспектральна сигнатура ракети, що може передбачати використання технологій малопомітності.
Пускова установка повинна вміщувати щонайменше дві ракети та забезпечувати «безпечний запуск в умовах високої тактичної загрози» всього боєкомплекту протягом 15 хвилин після зупинки на вогневій позиції. Після пуску екіпаж має мати можливість залишити район упродовж 5 хвилин.
Очікувана вартість однієї ракети становитиме не більше ніж 500 тисяч фунтів стерлінгів ($675 тисяч) без урахування бойової частини, пускової установки та витрат на розробку.
У разі укладання контракту виробництво повинне забезпечити випуск щонайменше 10 ракет на місяць із перспективою подальшого масштабування.
Українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє кореспондент «Мілітарного» з прес-конференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.