В партии Мерца призвали выделить больше средств на военную помощь Украине

Спикер Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Юрген Гардт призвал более серьезно рассмотреть запрос об увеличении военной помощи для Украины.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dts Nachrichtenagentur.

Гардт призвал министра финансов Германии Ларса Клингбайля, который представляет Социал-демократическую партию, более серьезно отнестись к бюджетным запросам министра обороны Бориса Писториуса относительно военной помощи Украине на 2026 год.

Предпосылкой для этого было то, что Клингбайль отклонил бюджетные запросы Писториуса по увеличению помощи Украине от Германии по бюджетным соображениям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство немцев опасаются российской агрессии и выступают за более жесткие санкции против России, - опрос

"К сожалению, политика безопасности развивается еще менее благоприятно после речи канцлера Шольца о "поворотном моменте" в 2022 году и решений относительно специальных фондов с весны 2025 года", - подчеркнул представитель ХДС.

Гардт вспомнил об инциденте с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, отметив, что Москва таким образом "испытывает границы".

Высокий уровень сдерживания, в частности в Украине, является лучшей гарантией того, "что мы пройдем этот сложный этап европейской политики безопасности хорошо и мирно", добавил немецкий политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина до конца года получит современные мобильные системы противовоздушной обороны для борьбы с БпЛА. ФОТО