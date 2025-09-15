Большинство граждан Германии опасаются российской агрессии и выступают за более жесткие санкции против России, - опрос
После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши в Германии растет беспокойство о возможности нападения РФ на страну-члена НАТО.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу германского таблоида Bild, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам социологического исследования, более чем каждый второй гражданин Германии опасается нападения РФ на НАТО. В целом 62% опрошенных опасаются, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например, Польшу или Литву.
В то же время 28% респондентов не верят в такой сценарий, 10% - не определились с ответом.
За усиление санкций против РФ
Большинство опрошенных граждан Германии выступает за более жесткие санкции против России. В частности, 49% высказываются за немедленное прекращение всех поставок газа и нефти из России в ЕС.
Треть - 33% респондентов выступают против этого. 11% - не знают, как ответить, а еще 7% опрошенных было безразлично.
Позиция по использованию замороженных активов РФ
Опрос также выяснил отношение немцев к тому, что нужно сделать с замороженными российскими активами в ЕС.
Так, 51% респондентов хочет, чтобы замороженные активы РФ были использованы для поддержки Украины. 29% опрошенных выступают против этого, еще 20% не определились с ответом.
Опрос был проведен в течение 11 и 12 сентября. В нем приняли участие 1002 человека.
15 вересня, 2025, 02:51
Дзеркало Тижня
225 ОШП відкинув ворога на східному фланзі зони вторгнення РФ до регіону.
Бійці 225 окремого штурмового полку ЗСУ витіснили ворога з укріплених ділянок на півночі Сумщини. Про це https://t.me/DeepStateUA/22463 повідомивукраїнський інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти.
Тут кажуть, що 225 ОШП відкинув росіян біля Новокостянтинівки та Костянтинівки на східному фланзі російської зони вторгнення до Сумської області.
Оглядачі зауважують, що досягти успіху український підрозділ зміг завдяки вдалому плануванню та організації наступальних дій на цьому відтинку фронту. І це при тому, що полк діє тут не в повному складі, оскільки водночас допомагає стримувати ворога ще й в інших областях. Одначе штурмовикам вдається просуватися далі.
У DeepState висловили сподівання, що досвід 225 ОШП буде надалі масштабуватися у бригаду та приноситиме нові досягнення для української держави.
Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0YoeKJSRwRA4QH6Rah5cVAxnhKGC4m1hY67DAMN8CtQXMq6BJEZv8fn42eM2bkZUMl поінформував, що на північно-слобожанському і курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 110 обстрілів.
Раніше DeepState вже повідомляв, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-vidkinuli-rosijan-u-sumskij-oblasti-vijska-rf-okupuvali-selo-v-zaporizkij-oblasti-deepstate-.html ЗСУ відкинули росіян біля прикордонних сіл Костянтинівка та Новокостянтинівка у Хотіньській громаді Сумщини.