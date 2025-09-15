Большинство граждан Германии опасаются российской агрессии и выступают за более жесткие санкции против России, - опрос

После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши в Германии растет беспокойство о возможности нападения РФ на страну-члена НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу германского таблоида Bild, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам социологического исследования, более чем каждый второй гражданин Германии опасается нападения РФ на НАТО. В целом 62% опрошенных опасаются, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например, Польшу или Литву.

В то же время 28% респондентов не верят в такой сценарий, 10% - не определились с ответом.

За усиление санкций против РФ

Большинство опрошенных граждан Германии выступает за более жесткие санкции против России. В частности, 49% высказываются за немедленное прекращение всех поставок газа и нефти из России в ЕС.

Треть - 33% респондентов выступают против этого. 11% - не знают, как ответить, а еще 7% опрошенных было безразлично.

Позиция по использованию замороженных активов РФ

Опрос также выяснил отношение немцев к тому, что нужно сделать с замороженными российскими активами в ЕС.

Так, 51% респондентов хочет, чтобы замороженные активы РФ были использованы для поддержки Украины. 29% опрошенных выступают против этого, еще 20% не определились с ответом.

Опрос был проведен в течение 11 и 12 сентября. В нем приняли участие 1002 человека.

