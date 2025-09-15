Більшість німців побоюються російської агресії та виступають за жорсткіші санкції проти Росії, - опитування

Після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі у Німеччині зростає занепокоєння щодо можливості нападу РФ на країну-члена НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом INSA на замовлення німецького таблоїду Bild, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, більше ніж кожен другий німець побоюється нападу РФ на НАТО. Загалом 62% опитаних побоюються, що Росія може напасти на країну-члена НАТО, наприклад, Польщу чи Литву.

Водночас 28% респондентів не вірять у такий сценарій, 10% - не визначилися з відповіддю.

Читайте також: 49% поляків не чекає війни в країні протягом найближчих 5 років, - опитування

За посилення санкцій проти РФ

Більшість опитаних німців виступає за жорсткіші санкції проти Росії. Зокрема, 49% висловлюються за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до ЄС.

Третина – 33% респондентів виступають проти цього. 11% - не знають, як відповісти, а ще 7% опитаних було байдуже.

Читайте також: Путін готовий до нападу на інші країни, - Навроцький

Позиція щодо використання заморожених активів РФ

Опитування також з’ясувало ставлення німців до того, що потрібно зробити з замороженими російськими активами у ЄС.

Так, 51% респондентів хоче, щоб заморожені активи РФ були використані для підтримки України. 29% опитаних виступають проти цього, ще 20% не визначилися з відповіддю.

Опитування було проведене протягом 11 і 12 вересня. У ньому взяли участь 1002 особи.

Читайте також: Новітні російські ракети здатні швидко долетіти до Лондона чи Мадрида, - Рютте