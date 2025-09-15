УКР
Більшість німців побоюються російської агресії та виступають за жорсткіші санкції проти Росії, - опитування

Більшість німців побоюються російської агресії

Після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі у Німеччині зростає занепокоєння щодо можливості нападу РФ на країну-члена НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом INSA на замовлення німецького таблоїду Bild, передає DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, більше ніж кожен другий німець побоюється нападу РФ на НАТО. Загалом 62% опитаних побоюються, що Росія може напасти на країну-члена НАТО, наприклад, Польщу чи Литву.

Водночас 28% респондентів не вірять у такий сценарій, 10% - не визначилися з відповіддю.

За посилення санкцій проти РФ

Більшість опитаних німців виступає за жорсткіші санкції проти Росії. Зокрема, 49% висловлюються за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до ЄС.

Третина – 33% респондентів виступають проти цього. 11% - не знають, як відповісти, а ще 7% опитаних було байдуже.

Позиція щодо використання заморожених активів РФ

Опитування також з’ясувало ставлення німців до того, що потрібно зробити з замороженими російськими активами у ЄС.

Так, 51% респондентів хоче, щоб заморожені активи РФ були використані для підтримки України. 29% опитаних виступають проти цього, ще 20% не визначилися з відповіддю.

Опитування було проведене протягом 11 і 12 вересня. У ньому взяли участь 1002 особи.

Німеччина (7723) опитування (2038) росія (67711)
немає кращого протверезувача ніж рашиський мопед над головою !

15.09.2025 00:16 Відповісти
Коли прямо над головою пролітає ракета, чи винищувач, то ефект в рази відрізняється, скажу я вам. Коли ракета вибухає в сотні метрів, то взагалі відчуття не дуже. А коли до десятка ракет вибухає в кілометрі, одна за одною, то також приємного мало.
15.09.2025 01:00 Відповісти
знаю, літала курва крилата прямо над головою - двигун не реве, як в літака, а паскудно голосно шипить, начебто гадюка.

одразу не второпав що це таке, аж поки не бахнула за пару кілометрів

15.09.2025 01:05 Відповісти
Лучшие санкции - это инвестировать технологии и деньги и создавать кооперации Немецких и Украинских компаний. Украина гарантирует безопасность и Германии и Европы. Украина защищает всех, потому Европа, как тыл Украины - должна меньше заниматься пустыми разговорами и бюрократией сраной и работать вместе с Украиной в развитии технологий нашей общей защиты. Потому что России не нужно даже доходить войсками до Польши или Германии или Франции или Великобритании - Россия может тысячи беспилотников и ракет запускать прямо с территории России по всей Европе и уничтожать всю военную или любою промышленность или лаборатории или любые цели. Потому Европа должна делать, как Трамп сказал - прекратить всю торговлю с Россией и опустить железный занавес и вводить санкции против тех, кто торгует с Россией. И нужно усиливать производства ракет и дронов в Украине, чтобы Украина и сбивала все, что летит на Запад с территории России, и чтобы Украина уничтожала экономику России физически дронами и ракетами. Или Европе через какое то время придется привыкать к воздушным тревогам.
15.09.2025 00:21 Відповісти
 
 