УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10628 відвідувачів онлайн
Новини Наступ Росії на країни НАТО Польща готується до війни
752 18

49% поляків не чекає війни в країні протягом найближчих 5 років, - опитування

Чи очікують поляки на війну Результати опитування

Майже половина громадян Польщі (49%) вважають, що їхній країні не загрожує війна протягом наступних п'яти років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це свідчать результати опитування "Super Express".

На запитання: "Чи вважаєте ви, що Польщі загрожує справжня війна протягом наступних п'яти років?" 49% опитаних відповіли "ні".

Водночас 26% вважають загрозу реальною, а 26% не мали думки з цього приводу.

Видання зазначає, що результати не відповідають попередженням, що лунають із Заходу. 

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич попередив, що Росія та Китай можуть бути готові до скоординованої агресії вже у 2027 році.

"У Заходу є близько півтора року, щоб значно посилити свої оборонні можливості", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина перекинула до Польщі винищувачі напередодні військових навчань Росії та Білорусі

Автор: 

війна (1463) опитування (2010) Польща (8749)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Переклад на людську мову: ой, українці там вже якось впораються, або розділ буде по Дніпру і нас не торкнеться, або нас НАТО захистить, ми ж не якісь там позаблокові невдахи.
показати весь коментар
14.08.2025 14:16 Відповісти
+5
От тільки війна не питатиме пшеків чи чекають вони на неї
показати весь коментар
14.08.2025 14:18 Відповісти
+4
Гарно пристроїлися.
показати весь коментар
14.08.2025 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо Україна прикрила.
показати весь коментар
14.08.2025 14:15 Відповісти
Переклад на людську мову: ой, українці там вже якось впораються, або розділ буде по Дніпру і нас не торкнеться, або нас НАТО захистить, ми ж не якісь там позаблокові невдахи.
показати весь коментар
14.08.2025 14:16 Відповісти
От тільки війна не питатиме пшеків чи чекають вони на неї
показати весь коментар
14.08.2025 14:18 Відповісти
!!!!!!!!!
показати весь коментар
14.08.2025 14:35 Відповісти
Бо відсутня українська пропаганда, вони ж не дивляться єдині новини!
показати весь коментар
14.08.2025 14:20 Відповісти
Гарно пристроїлися.
показати весь коментар
14.08.2025 14:21 Відповісти
Маринують шашлики .. Ну ну .
показати весь коментар
14.08.2025 14:23 Відповісти
Карма ніколи не дає осічки ! Поляки , схоже , забули про це і хочуть вигадати собі власну міфічну історію ... але відповідати , за це , все одно доведеться -
Поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року виявлено на місці пошуково-ексгумаційних робіт у Львові
показати весь коментар
14.08.2025 14:24 Відповісти
А в Україні, ще більше, вищали та біснувалися, аж хрипи і піна біла, ротом йшла, від будівель ВРУ і КМУ, смерділо московським лайном та міжєбратієя+атінРот, щотижня літали мертвечука-лавриновичі-табачники-шуфричі-рибаки…..тисячі зкацаплених !!,
Так що і Польща цим грішить, але у багатьох, гібридних та прихованих формах!
КонцТабори ГУЛАГУ, совдепії, вони теж пройшли, тому і Страх мають, деякі!!
показати весь коментар
14.08.2025 14:27 Відповісти
Просто в Україні населення ще десь 27-30 мільйонів, а це все ж таки багато, у тому й вся річ. Було б суттєво менше - європейці б далеко не настільки розслаблено поводилися. А так що ж, все математично пораховано.
показати весь коментар
14.08.2025 14:31 Відповісти
У нас Бойко на ефірі в Соловйова був у перший рік повномасштабки і нічого СБУ до нього не приходить. А влада взагалі воювати не збиралась.
показати весь коментар
14.08.2025 14:32 Відповісти
Польські рольнікі зустрінуть московські війська на тракторах із тими ж плакатами: Путін прийде, порядок наведе !
показати весь коментар
14.08.2025 14:40 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 14:53 Відповісти
кроліки
показати весь коментар
14.08.2025 15:05 Відповісти
Ха-ха-ха!!! А в 1939 році - ЧЕКАЛИ НАПАДУ гітлера????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
14.08.2025 15:34 Відповісти
На наступний рік, менш ніж за тиждень будуть поляки розгромлені, при цьому крім диверсійних груп ніякі лінійні орки на територію не будуть заходити, нато 5 статтю не виконає і фактично розпадеться.
показати весь коментар
14.08.2025 15:37 Відповісти
Від війни, чуми і суми не зарікайся.
показати весь коментар
14.08.2025 15:39 Відповісти
 
 