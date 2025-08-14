49% поляків не чекає війни в країні протягом найближчих 5 років, - опитування

Майже половина громадян Польщі (49%) вважають, що їхній країні не загрожує війна протягом наступних п'яти років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це свідчать результати опитування "Super Express".

На запитання: "Чи вважаєте ви, що Польщі загрожує справжня війна протягом наступних п'яти років?" 49% опитаних відповіли "ні".

Водночас 26% вважають загрозу реальною, а 26% не мали думки з цього приводу.

Видання зазначає, що результати не відповідають попередженням, що лунають із Заходу.

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич попередив, що Росія та Китай можуть бути готові до скоординованої агресії вже у 2027 році.

"У Заходу є близько півтора року, щоб значно посилити свої оборонні можливості", – сказав він.

