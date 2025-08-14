49% поляков не ждут войны в стране в течение ближайших 5 лет, - опрос
Почти половина граждан Польши (49%) считают, что их стране не грозит война в течение следующих пяти лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом свидетельствуют результаты опроса "Super Express".
На вопрос - "Считаете ли вы, что Польше грозит настоящая война в течение следующих пяти лет?", 49% опрошенных ответили "нет".
В то же время. 26% считают угрозу реальной, а 26% - не имели мнения по этому поводу.
Издание отмечает, что результаты не соответствуют предупреждениям, звучащим с Запада.
Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил, что Россия и Китай могут быть готовы к скоординированной агрессии уже в 2027 году.
"У Запада есть около полутора лет, чтобы значительно усилить свои оборонительные возможности", - сказал он.
