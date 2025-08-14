РУС
49% поляков не ждут войны в стране в течение ближайших 5 лет, - опрос

Ожидают ли поляки войны Результаты опроса

Почти половина граждан Польши (49%) считают, что их стране не грозит война в течение следующих пяти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом свидетельствуют результаты опроса "Super Express".

На вопрос - "Считаете ли вы, что Польше грозит настоящая война в течение следующих пяти лет?", 49% опрошенных ответили "нет".

В то же время. 26% считают угрозу реальной, а 26% - не имели мнения по этому поводу.

Издание отмечает, что результаты не соответствуют предупреждениям, звучащим с Запада.

Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил, что Россия и Китай могут быть готовы к скоординированной агрессии уже в 2027 году.

"У Запада есть около полутора лет, чтобы значительно усилить свои оборонительные возможности", - сказал он.

Также читайте: Россия пытается рассорить Украину и Польшу, - Туск

Переклад на людську мову: ой, українці там вже якось впораються, або розділ буде по Дніпру і нас не торкнеться, або нас НАТО захистить, ми ж не якісь там позаблокові невдахи.
14.08.2025 14:16
От тільки війна не питатиме пшеків чи чекають вони на неї
14.08.2025 14:18
Гарно пристроїлися.
14.08.2025 14:21
Бо Україна прикрила.
14.08.2025 14:15
ми теж війни не чекали, а вона прийшла. Полякам потрібно вже долучатись до бойових дій в Україні, спільна україно- польсько- литовська бригада має зайняти свою ділянку фронту.
14.08.2025 17:19
!!!!!!!!!
14.08.2025 14:35
Бо відсутня українська пропаганда, вони ж не дивляться єдині новини!
14.08.2025 14:20
Маринують шашлики .. Ну ну .
14.08.2025 14:23
Карма ніколи не дає осічки ! Поляки , схоже , забули про це і хочуть вигадати собі власну міфічну історію ... але відповідати , за це , все одно доведеться -
Поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року виявлено на місці пошуково-ексгумаційних робіт у Львові
14.08.2025 14:24
А в Україні, ще більше, вищали та біснувалися, аж хрипи і піна біла, ротом йшла, від будівель ВРУ і КМУ, смерділо московським лайном та міжєбратієя+атінРот, щотижня літали мертвечука-лавриновичі-табачники-шуфричі-рибаки…..тисячі зкацаплених !!,
Так що і Польща цим грішить, але у багатьох, гібридних та прихованих формах!
КонцТабори ГУЛАГУ, совдепії, вони теж пройшли, тому і Страх мають, деякі!!
14.08.2025 14:27
Просто в Україні населення ще десь 27-30 мільйонів, а це все ж таки багато, у тому й вся річ. Було б суттєво менше - європейці б далеко не настільки розслаблено поводилися. А так що ж, все математично пораховано.
14.08.2025 14:31
У нас Бойко на ефірі в Соловйова був у перший рік повномасштабки і нічого СБУ до нього не приходить. А влада взагалі воювати не збиралась.
14.08.2025 14:32
Польські рольнікі зустрінуть московські війська на тракторах із тими ж плакатами: Путін прийде, порядок наведе !
14.08.2025 14:40
14.08.2025 14:53
кроліки
14.08.2025 15:05
Ха-ха-ха!!! А в 1939 році - ЧЕКАЛИ НАПАДУ гітлера????????????????????????????????????????????
14.08.2025 15:34
На наступний рік, менш ніж за тиждень будуть поляки розгромлені, при цьому крім диверсійних груп ніякі лінійні орки на територію не будуть заходити, нато 5 статтю не виконає і фактично розпадеться.
14.08.2025 15:37
Від війни, чуми і суми не зарікайся.
14.08.2025 15:39
А шаблі вони вже нагострили, а вівса коням задали?
14.08.2025 17:14
 
 