49% поляков не ждут войны в стране в течение ближайших 5 лет, - опрос

Почти половина граждан Польши (49%) считают, что их стране не грозит война в течение следующих пяти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом свидетельствуют результаты опроса "Super Express".

На вопрос - "Считаете ли вы, что Польше грозит настоящая война в течение следующих пяти лет?", 49% опрошенных ответили "нет".

В то же время. 26% считают угрозу реальной, а 26% - не имели мнения по этому поводу.

Издание отмечает, что результаты не соответствуют предупреждениям, звучащим с Запада.

Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил, что Россия и Китай могут быть готовы к скоординированной агрессии уже в 2027 году.

"У Запада есть около полутора лет, чтобы значительно усилить свои оборонительные возможности", - сказал он.

