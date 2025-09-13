УКР
Новини Наступ Росії на країни НАТО
1 301 32

Новітні російські ракети здатні швидко долетіти до Лондона чи Мадрида, - Рютте

Рютте про загрозу від Росії

Наразі новітні російські ракети за лічені хвилини здатні долетіти, наприклад, до Лондона чи Мадрида.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам. Але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці, ніж коли живу в Таллінні", - зазначив Рютте.

За його словами, це неправда, тому що ці новітні російські ракети летять зі швидкістю в п'ять разів більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться на п'ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таллінна чи Вільнюса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення російських дронів у Польщу

"Тож, давайте погодимося, що в цьому сенсі всі ми живемо на східному фланзі", - додав генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (6767) ракети (4177) Рютте Марк (523)
+5
Ну так думайте що робити, сцикуни!
показати весь коментар
13.09.2025 11:31 Відповісти
+4
Доброго ранку, Рютте . Ви мабуть добре спали 11 років А якщо згадати Сирію та Грузію - так там ще хутину і допомагали
показати весь коментар
13.09.2025 11:32 Відповісти
+3
Україні Петріоти передадуть? - чи вже можна забути? - будуть захищати Мадрид
показати весь коментар
13.09.2025 11:34 Відповісти
та що тут думати, добре вони знають, але бояться, що без кацапських енергоносіїв їм погано буде
показати весь коментар
13.09.2025 12:00 Відповісти
А що вони можуть? Китай допомогає засрашці а проти Китаю в їх немає поки засобів.... вони гадали що "підсажують" Китай на економічну залежність а вийшло що Китай "підсадив" їх на "мейд ін чайна". А ще купа покидьків які продаються за криваві срублі кацапські, а тут ще президент США поводиться як агент кремля (з слів президента Португалії).
показати весь коментар
13.09.2025 12:02 Відповісти
Китай нікому не допомагає. Допомога це коли безкоштовно. Китай нейтральна країна, яка торгує. Основний торговий партнер України до речі.
показати весь коментар
13.09.2025 12:05 Відповісти
Вони вже дали гроші наці ракети . Де їх бабка Меркель, яка так любить росіян .
показати весь коментар
13.09.2025 12:04 Відповісти
А що збити немає чим.
показати весь коментар
13.09.2025 11:32 Відповісти
Так поки зберуться, поки порадяться, поки ******* з фіциками вислухають то вже й бабахне...
показати весь коментар
13.09.2025 11:44 Відповісти
тріпло
показати весь коментар
13.09.2025 11:32 Відповісти
А ще була Чечня, Молдова, Карабах .... гроші рашистів поставили деяких з ЄС у 🙈🙉🙊.... але потроху починає доходити бо "смажений півень вже націлівся клюнути у жирну дупу європейців" то треба розчухуватись.
показати весь коментар
13.09.2025 12:05 Відповісти
Від того що Україні передадуть петріоти - ракети по Україні летіти не перестануть.
Треба знищувати носії ракет і заводи їх виготовлення, але цього Україні не передадуть, бо буде ескалація і путін нападе.
показати весь коментар
13.09.2025 11:45 Відповісти
Треба вібати орєшніком по хасейдам...
( шучу, вибачте за нетолерастність 😁 )
Тоді світова "спільнота" зачухається
показати весь коментар
13.09.2025 11:58 Відповісти
Є європейські аналоги. На фіг той патріот в комплекті з залежністю від "хотєлок" чергової адміністрації? Продадуть? Не продадуть? "На яку висоту стрибати" щоб продали?
показати весь коментар
13.09.2025 11:45 Відповісти
Пришло время обси...ться ? Главная мысль - не эскалировать ? Всей мощью наты сбили 4 беспилотника из 24 - х без боевой части . Ната , просись в алянс с Украиной , пока не поздно .
показати весь коментар
13.09.2025 11:34 Відповісти
Ви так живете з 70-х років минулого століття, дебіл.
показати весь коментар
13.09.2025 11:36 Відповісти
Ну все песець нато. Турбувались, консультувались, брали до уваги і нічого не допомогло, а може потрібно було б щось робити, а не писдіди. Скоро буде не ЄС, а європейська область росії
показати весь коментар
13.09.2025 11:40 Відповісти
серед всього перерахованого ייнайгiнiальнiшаיי була меркель,котра закликала не дуже сваритися з кацапами,та залишити iм вiкно можливостей повернутись в цивiлiзований свiт.
показати весь коментар
13.09.2025 11:53 Відповісти
Не буде. Не смерди тут лаптями!
показати весь коментар
13.09.2025 12:07 Відповісти
Стурбованість та занепокоєння стануть потужною перешкодою на шляху кацапських ракет.
показати весь коментар
13.09.2025 11:40 Відповісти
"А тому хай вони краще летять по Києву" - подумки додав Рютте.
показати весь коментар
13.09.2025 11:43 Відповісти
Не пел давно і заспівав гівно.
показати весь коментар
13.09.2025 11:44 Відповісти
так ти ж задоволений реакцією нато на кацапський напад на Польщю...
показати весь коментар
13.09.2025 11:45 Відповісти
Тю , в Україну ви ж вже поділили на безпечні зони, по нам вони значить старезні ракети запускають , тому тут зараз безпечно.По вам можуть новітніми то у вас зараз небезпечно.
показати весь коментар
13.09.2025 11:48 Відповісти
Чого ви боїтесь? Ви не знаєте, де знаходяться кацапські НПЗ? Ви можете одним залпом всі їх знищити за один день і поставити рашку на коліна.
показати весь коментар
13.09.2025 11:48 Відповісти
А ваші ракети летять з перекурами,чи паливо не таке ,чи ти гейпідор зі страху вже включив стокгольмський синдром!?
показати весь коментар
13.09.2025 11:49 Відповісти
Кац пропонує здатися?
показати весь коментар
13.09.2025 11:51 Відповісти
ваш східний фланг на східному кордоні України, чим бистріше дійде це проста істина - тим краще же для вас
показати весь коментар
13.09.2025 11:53 Відповісти
Це точно не наративи жиріка і кобзона?
Може на публіку не все треба вивалювати, а вчити уроки Гібридної Третьої Світової ??!!
показати весь коментар
13.09.2025 11:55 Відповісти
буба - це українська смерть
показати весь коментар
13.09.2025 12:06 Відповісти
Може й здатні,але цікавить інше питаня!
Чи здатні у Лондоні,Мадриді чи Лісабоні відповісти ракетами(шо вже є на озброєні) по Москві,Тулі,Саратову?
показати весь коментар
13.09.2025 12:07 Відповісти
капитан очевидность.
показати весь коментар
13.09.2025 12:08 Відповісти
 
 