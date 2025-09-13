Новітні російські ракети здатні швидко долетіти до Лондона чи Мадрида, - Рютте
Наразі новітні російські ракети за лічені хвилини здатні долетіти, наприклад, до Лондона чи Мадрида.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам. Але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці, ніж коли живу в Таллінні", - зазначив Рютте.
За його словами, це неправда, тому що ці новітні російські ракети летять зі швидкістю в п'ять разів більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться на п'ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таллінна чи Вільнюса.
"Тож, давайте погодимося, що в цьому сенсі всі ми живемо на східному фланзі", - додав генсек НАТО.
Треба знищувати носії ракет і заводи їх виготовлення, але цього Україні не передадуть, бо буде ескалація і путін нападе.
( шучу, вибачте за нетолерастність 😁 )
Тоді світова "спільнота" зачухається
Може на публіку не все треба вивалювати, а вчити уроки Гібридної Третьої Світової ??!!
Чи здатні у Лондоні,Мадриді чи Лісабоні відповісти ракетами(шо вже є на озброєні) по Москві,Тулі,Саратову?