Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення російських дронів у Польщу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він задоволений реакцією США на порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

Про це генсек Альянсу сказав під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявив Рютте, дії США після інциденту з дронами, зокрема президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, "є доволі однозначними".

"Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США",- сказав генсек НАТО.

Також він згадав про розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який також говорив про російські дрони з Трампом, назвавши бесіду "дуже хорошою".

"Тому я повністю задоволений у цьому плані",- заявив Рютте.

Нагадаємо, що НАТО запускає місію "Східний вартовий" для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу Альянсу. Це відповідь на атаку російський дронів на Польщу та загрозу від РФ.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

