УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення російських дронів у Польщу

рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він задоволений реакцією США на порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

Про це генсек Альянсу сказав під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявив Рютте, дії США після інциденту з дронами, зокрема президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, "є доволі однозначними".

"Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США",- сказав генсек НАТО.

Також він згадав про розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який також говорив про російські дрони з Трампом, назвавши бесіду "дуже хорошою".

Читайте також: Польща уточнила, що вже 21 російський дрон порушив її повітряний простір

"Тому я повністю задоволений у цьому плані",- заявив Рютте.

Нагадаємо, що НАТО запускає місію "Східний вартовий" для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу Альянсу. Це відповідь на атаку російський дронів на Польщу та загрозу від РФ.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Дрони РФ цілеспрямовано атакували Польщу та не були під впливом українських РЕБ, - Генштаб

Автор: 

Польща (8897) атака (512) Рютте Марк (523) дрони (5506)
Топ коментарі
+6
В де він ту реакцію бачить ?
12.09.2025 19:55 Відповісти
+5
Те що сказав Трамп треба розуміти в контексті того, що він говорив і робив (що не одне і те ж) останні 8 місяців. А робив він все на користь рашкостану і на шкоду в тому числі і країнам-членам НАТО (про Україну вже мовчу). Нагадаю хоча б тільки те, що єдина країна, проти якої не було введено ніяких митних тарифів - ца кацапія.
Тут можна багато, чого сказати, але місця не хватить. Отож тільки про окремі ключові моменти.
Якщо НАТО має на меті вистояти і перемогти ворога, то воно має вже вчитись і готувати стратегічні і тактичні плани для цієї перемоги, але про що можна говорити, коли вони просто не знали що робити у відповідь на атаку дронами? Це взагалі виглядає як паніка. Про що можна говорити, коли Європа до цих пір фінансує кацапію через закупки нафти і газу?...
І так ще багато чого...
Але, якщо НАТО все ще розмірковує, що робити на найближчі 5 років, то вони точно опиняться перед фактом агресії до того, як будуть готові. НАТО має бути готове захищатись ще вчора.
Пройшло вже три з лишнім роки великої кривавої війни, а Євросоюз та НАТО тільки збираються на саміти, та мало-помалу допомагають Україні. Це як боротись із раковою пухлиною, видаляти пухлину потрохи, частинками. А вона тим часом швидко розростається і поширюється...
12.09.2025 19:54 Відповісти
+3
Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення російських дронів у Польщу ---------------- Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого не захищатиму. -- Ви там якось визначитись у своїх "задоволеннях."
12.09.2025 19:57 Відповісти
12.09.2025 19:54 Відповісти
В де він ту реакцію бачить ?
12.09.2025 19:55 Відповісти
А як же Тампон зняв санкцыъ з Бульбофюрера за те що запустив дрони через **********? А яка ще реакція від Тампона могла бути? Точно така ж реакція буде якщо ***** порушить мирну угоду яку зараз нав'язують Україні
12.09.2025 21:04 Відповісти
НАТО керується рудим дурнем ?
12.09.2025 19:56 Відповісти
12.09.2025 19:57 Відповісти
Ага, спробував би пан Рютте висловити незадоволення - де б він був із своїм незадоволенням...
12.09.2025 20:00 Відповісти
Настав час називати речі своїми іменами. Інакше цивілізація програє у битві зі злом. Часу на розуміння ситуації практично не залишилося. І дуже погано, що люди такого рангу, досі це не усвідомили.
12.09.2025 20:16 Відповісти
Ось реакція:
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею Джерело: https://censor.net/ua/n3573791
12.09.2025 20:00 Відповісти
Всі задоволені - а кацапські дрони в Польщі? - та то таке - з ким не буває - підходить - ти йому в очі сци а він каже - божа роса
12.09.2025 20:02 Відповісти
"ну це могла бути і помилка" - це він такою реакцією США задоволений?
12.09.2025 20:03 Відповісти
Пилять, після здихання рудого донні ДЕСЯТКИ європейських політиків заявлять публічно: "Я ригав вечорами, від того, що змушений був цілувати трампа в дупу."

(у політичному сенсі цих слів, звісно)
12.09.2025 20:06 Відповісти
Хтось і не в політичному сенсі, а в буквальному 🤣
12.09.2025 20:08 Відповісти
😂
12.09.2025 20:19 Відповісти
Якби у відповідь на дронову атаку пшеки вальнули б по Кенігсбергу, цьому рашистському шматку лайна посеред Європи, балістикою - це була б достойна відповідь путіноїдам. І то, лише за умови, що ракети пропустили б через кордон бравурні рольніки.
12.09.2025 20:07 Відповісти
...і вулиця "червоних ліхтарів", теж в Нідерландах.
12.09.2025 20:07 Відповісти
Яка там ерекція в того НАТИ, коли на півшостого.... Аааааа, реакція! Тьху ти!
12.09.2025 20:20 Відповісти
Така реакція на атаку рашистів дронами на Польшу зі сторони США, що аж страшно...за Польшу та і США також. Мабуть ще не прийшов час сказати Трампу, що він голий!
12.09.2025 20:23 Відповісти
Тому Путіна давно це гейське НАТО не лякає.
12.09.2025 20:25 Відповісти
Рютте як досвідчений психіатр далі реалізує в мозку рудого пацієнта операцію "татусьо".
12.09.2025 20:26 Відповісти
Передали ******* кілька повітряних поцілуйчиків
12.09.2025 20:28 Відповісти
Штати зацікавлені в продовженні такої тягучої війни, поки вона буде йти, вони захоплюють ринки енергоресурсів, і мають рекордні продажі озброєння.

Тому вони будуть заохочувати рашу продовжувати, своєю пасивною політикою.
12.09.2025 20:42 Відповісти
Саме такі підлабузницькі заяви й перетворили Трампа на те, чим він став - і за це Європі ще довго доведеться платити. Але, як дав зрозуміти сам Трамп, воювати за Польщу чи Європу він не збирається. Тож зусилля Генсека НАТО виглядають марними.
12.09.2025 20:42 Відповісти
он сам то хоть верит в это фуфло?
12.09.2025 20:44 Відповісти
Для всіх незадоволених Трампом, дивіться,та аналізуйте.Скільки можна висловлювати своє занепокоєння,та збирати саміти?Трамп хоче побачити залізні яєли в блоку,а поки він бачить тільки одні бовтуни.
12.09.2025 20:51 Відповісти
Ну.., тоді 2+ 2 = 5!
12.09.2025 21:06 Відповісти
 
 