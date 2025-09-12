Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення російських дронів у Польщу
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він задоволений реакцією США на порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.
Про це генсек Альянсу сказав під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Як заявив Рютте, дії США після інциденту з дронами, зокрема президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, "є доволі однозначними".
"Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США",- сказав генсек НАТО.
Також він згадав про розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який також говорив про російські дрони з Трампом, назвавши бесіду "дуже хорошою".
"Тому я повністю задоволений у цьому плані",- заявив Рютте.
Нагадаємо, що НАТО запускає місію "Східний вартовий" для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу Альянсу. Це відповідь на атаку російський дронів на Польщу та загрозу від РФ.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
Тут можна багато, чого сказати, але місця не хватить. Отож тільки про окремі ключові моменти.
Якщо НАТО має на меті вистояти і перемогти ворога, то воно має вже вчитись і готувати стратегічні і тактичні плани для цієї перемоги, але про що можна говорити, коли вони просто не знали що робити у відповідь на атаку дронами? Це взагалі виглядає як паніка. Про що можна говорити, коли Європа до цих пір фінансує кацапію через закупки нафти і газу?...
І так ще багато чого...
Але, якщо НАТО все ще розмірковує, що робити на найближчі 5 років, то вони точно опиняться перед фактом агресії до того, як будуть готові. НАТО має бути готове захищатись ще вчора.
Пройшло вже три з лишнім роки великої кривавої війни, а Євросоюз та НАТО тільки збираються на саміти, та мало-помалу допомагають Україні. Це як боротись із раковою пухлиною, видаляти пухлину потрохи, частинками. А вона тим часом швидко розростається і поширюється...
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею Джерело: https://censor.net/ua/n3573791
(у політичному сенсі цих слів, звісно)
Тому вони будуть заохочувати рашу продовжувати, своєю пасивною політикою.