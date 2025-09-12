РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 658 28

Рютте заявил, что доволен реакцией США на вторжение российских дронов в Польшу

рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он доволен реакцией США на нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками.

Об этом генсек Альянса сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявил Рютте, действия США после инцидента с дронами, в частности президента Дональда Трампа и посла при НАТО Мэтью Уитакера, "довольно однозначны".

"Совершенно очевидно, что мы все по этому поводу имеем общую позицию. Преданность НАТО со стороны США является непоколебимой во всех смыслах, в этом нет сомнений. Я был крайне доволен реакцией США", - сказал генсек НАТО.

Также он вспомнил о разговоре с президентом Польши Каролем Навроцким, который также говорил о российских дронах с Трампом, назвав беседу "очень хорошей".

Читайте также: Польша уточнила, что уже 21 российский дрон нарушил ее воздушное пространство

"Поэтому я полностью удовлетворен в этом плане",- заявил Рютте.

Напомним, что НАТО запускает миссию "Восточный страж" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга Альянса. Это ответ на атаку российский дронов на Польшу и угрозу от РФ.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: Дроны РФ целенаправленно атаковали Польшу и не были под влиянием украинских РЭБ, - Генштаб

Польша (8748) атака (526) Рютте Марк (480) дроны (4624)
Топ комментарии
+7
В де він ту реакцію бачить ?
показать весь комментарий
12.09.2025 19:55 Ответить
+6
Те що сказав Трамп треба розуміти в контексті того, що він говорив і робив (що не одне і те ж) останні 8 місяців. А робив він все на користь рашкостану і на шкоду в тому числі і країнам-членам НАТО (про Україну вже мовчу). Нагадаю хоча б тільки те, що єдина країна, проти якої не було введено ніяких митних тарифів - ца кацапія.
Тут можна багато, чого сказати, але місця не хватить. Отож тільки про окремі ключові моменти.
Якщо НАТО має на меті вистояти і перемогти ворога, то воно має вже вчитись і готувати стратегічні і тактичні плани для цієї перемоги, але про що можна говорити, коли вони просто не знали що робити у відповідь на атаку дронами? Це взагалі виглядає як паніка. Про що можна говорити, коли Європа до цих пір фінансує кацапію через закупки нафти і газу?...
І так ще багато чого...
Але, якщо НАТО все ще розмірковує, що робити на найближчі 5 років, то вони точно опиняться перед фактом агресії до того, як будуть готові. НАТО має бути готове захищатись ще вчора.
Пройшло вже три з лишнім роки великої кривавої війни, а Євросоюз та НАТО тільки збираються на саміти, та мало-помалу допомагають Україні. Це як боротись із раковою пухлиною, видаляти пухлину потрохи, частинками. А вона тим часом швидко розростається і поширюється...
показать весь комментарий
12.09.2025 19:54 Ответить
+4
Рютте заявив, що задоволений реакцією США на вторгнення російських дронів у Польщу ---------------- Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого не захищатиму. -- Ви там якось визначитись у своїх "задоволеннях."
показать весь комментарий
12.09.2025 19:57 Ответить
12.09.2025 19:54 Ответить
12.09.2025 19:55 Ответить
А як же Тампон зняв санкцыъ з Бульбофюрера за те що запустив дрони через **********? А яка ще реакція від Тампона могла бути? Точно така ж реакція буде якщо ***** порушить мирну угоду яку зараз нав'язують Україні
показать весь комментарий
12.09.2025 21:04 Ответить
НАТО керується рудим дурнем ?
показать весь комментарий
12.09.2025 19:56 Ответить
12.09.2025 19:57 Ответить
Ага, спробував би пан Рютте висловити незадоволення - де б він був із своїм незадоволенням...
показать весь комментарий
12.09.2025 20:00 Ответить
Настав час називати речі своїми іменами. Інакше цивілізація програє у битві зі злом. Часу на розуміння ситуації практично не залишилося. І дуже погано, що люди такого рангу, досі це не усвідомили.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:16 Ответить
Вже. Цивілізація вже програла битву злу.
Перемогло бабло.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:26 Ответить
Ось реакція:
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею Джерело: https://censor.net/ua/n3573791
показать весь комментарий
12.09.2025 20:00 Ответить
Всі задоволені - а кацапські дрони в Польщі? - та то таке - з ким не буває - підходить - ти йому в очі сци а він каже - божа роса
показать весь комментарий
12.09.2025 20:02 Ответить
"ну це могла бути і помилка" - це він такою реакцією США задоволений?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:03 Ответить
Пилять, після здихання рудого донні ДЕСЯТКИ європейських політиків заявлять публічно: "Я ригав вечорами, від того, що змушений був цілувати трампа в дупу."

(у політичному сенсі цих слів, звісно)
показать весь комментарий
12.09.2025 20:06 Ответить
Хтось і не в політичному сенсі, а в буквальному 🤣
показать весь комментарий
12.09.2025 20:08 Ответить
😂
показать весь комментарий
12.09.2025 20:19 Ответить
Якби у відповідь на дронову атаку пшеки вальнули б по Кенігсбергу, цьому рашистському шматку лайна посеред Європи, балістикою - це була б достойна відповідь путіноїдам. І то, лише за умови, що ракети пропустили б через кордон бравурні рольніки.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:07 Ответить
...і вулиця "червоних ліхтарів", теж в Нідерландах.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:07 Ответить
Яка там ерекція в того НАТИ, коли на півшостого.... Аааааа, реакція! Тьху ти!
показать весь комментарий
12.09.2025 20:20 Ответить
Така реакція на атаку рашистів дронами на Польшу зі сторони США, що аж страшно...за Польшу та і США також. Мабуть ще не прийшов час сказати Трампу, що він голий!
показать весь комментарий
12.09.2025 20:23 Ответить
Тому Путіна давно це гейське НАТО не лякає.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:25 Ответить
Рютте як досвідчений психіатр далі реалізує в мозку рудого пацієнта операцію "татусьо".
показать весь комментарий
12.09.2025 20:26 Ответить
Передали ******* кілька повітряних поцілуйчиків
показать весь комментарий
12.09.2025 20:28 Ответить
Штати зацікавлені в продовженні такої тягучої війни, поки вона буде йти, вони захоплюють ринки енергоресурсів, і мають рекордні продажі озброєння.

Тому вони будуть заохочувати рашу продовжувати, своєю пасивною політикою.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:42 Ответить
Саме такі підлабузницькі заяви й перетворили Трампа на те, чим він став - і за це Європі ще довго доведеться платити. Але, як дав зрозуміти сам Трамп, воювати за Польщу чи Європу він не збирається. Тож зусилля Генсека НАТО виглядають марними.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:42 Ответить
он сам то хоть верит в это фуфло?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:44 Ответить
Для всіх незадоволених Трампом, дивіться,та аналізуйте.Скільки можна висловлювати своє занепокоєння,та збирати саміти?Трамп хоче побачити залізні яєли в блоку,а поки він бачить тільки одні бовтуни.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:51 Ответить
Ну.., тоді 2+ 2 = 5!
показать весь комментарий
12.09.2025 21:06 Ответить
А реакція Президента США була - це випадкова помилка! 19 пролетіло випадково. Випадково оснащені збільшеними паливними баками які для України не використовують, випадково на деяких вули встановлені сканери Польських ППО, випадково були оснащені системами передачі цих даних кацапам, і випадково це сталося після заяви Трампа до польського Президента, що США будуть Польщу захищати.
показать весь комментарий
12.09.2025 22:05 Ответить
 
 