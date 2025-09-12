Рютте заявил, что доволен реакцией США на вторжение российских дронов в Польшу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он доволен реакцией США на нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками.
Об этом генсек Альянса сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.
Как заявил Рютте, действия США после инцидента с дронами, в частности президента Дональда Трампа и посла при НАТО Мэтью Уитакера, "довольно однозначны".
"Совершенно очевидно, что мы все по этому поводу имеем общую позицию. Преданность НАТО со стороны США является непоколебимой во всех смыслах, в этом нет сомнений. Я был крайне доволен реакцией США", - сказал генсек НАТО.
Также он вспомнил о разговоре с президентом Польши Каролем Навроцким, который также говорил о российских дронах с Трампом, назвав беседу "очень хорошей".
"Поэтому я полностью удовлетворен в этом плане",- заявил Рютте.
Напомним, что НАТО запускает миссию "Восточный страж" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга Альянса. Это ответ на атаку российский дронов на Польшу и угрозу от РФ.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Тут можна багато, чого сказати, але місця не хватить. Отож тільки про окремі ключові моменти.
Якщо НАТО має на меті вистояти і перемогти ворога, то воно має вже вчитись і готувати стратегічні і тактичні плани для цієї перемоги, але про що можна говорити, коли вони просто не знали що робити у відповідь на атаку дронами? Це взагалі виглядає як паніка. Про що можна говорити, коли Європа до цих пір фінансує кацапію через закупки нафти і газу?...
І так ще багато чого...
Але, якщо НАТО все ще розмірковує, що робити на найближчі 5 років, то вони точно опиняться перед фактом агресії до того, як будуть готові. НАТО має бути готове захищатись ще вчора.
Пройшло вже три з лишнім роки великої кривавої війни, а Євросоюз та НАТО тільки збираються на саміти, та мало-помалу допомагають Україні. Це як боротись із раковою пухлиною, видаляти пухлину потрохи, частинками. А вона тим часом швидко розростається і поширюється...
Перемогло бабло.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею Джерело: https://censor.net/ua/n3573791
(у політичному сенсі цих слів, звісно)
Тому вони будуть заохочувати рашу продовжувати, своєю пасивною політикою.