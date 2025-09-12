Рютте заявил, что доволен реакцией США на вторжение российских дронов в Польшу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он доволен реакцией США на нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками.

Об этом генсек Альянса сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает "ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявил Рютте, действия США после инцидента с дронами, в частности президента Дональда Трампа и посла при НАТО Мэтью Уитакера, "довольно однозначны".

"Совершенно очевидно, что мы все по этому поводу имеем общую позицию. Преданность НАТО со стороны США является непоколебимой во всех смыслах, в этом нет сомнений. Я был крайне доволен реакцией США", - сказал генсек НАТО.

Также он вспомнил о разговоре с президентом Польши Каролем Навроцким, который также говорил о российских дронах с Трампом, назвав беседу "очень хорошей".

"Поэтому я полностью удовлетворен в этом плане",- заявил Рютте.

Напомним, что НАТО запускает миссию "Восточный страж" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга Альянса. Это ответ на атаку российский дронов на Польшу и угрозу от РФ.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

