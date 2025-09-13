Новейшие российские ракеты способны быстро долететь до Лондона или Мадрида, - Рютте
Сейчас новейшие российские ракеты за считанные минуты способны долететь, например, до Лондона или Мадрида.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Проблема заключается в том, что для восточного фланга существует прямая угроза, например, от беспилотников или чего-то другого, что может угрожать нашим союзникам. Но мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем когда живу в Таллинне", - отметил Рютте.
По его словам, это неправда, потому что эти новейшие российские ракеты летят со скоростью в пять раз больше скорости звука, и им понадобится на пять или десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем Таллинна или Вильнюса.
"Поэтому, давайте согласимся, что в этом смысле все мы живем на восточном фланге", - добавил генсек НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба знищувати носії ракет і заводи їх виготовлення, але цього Україні не передадуть, бо буде ескалація і путін нападе.
( шучу, вибачте за нетолерастність 😁 )
Тоді світова "спільнота" зачухається
Може на публіку не все треба вивалювати, а вчити уроки Гібридної Третьої Світової ??!!
Чи здатні у Лондоні,Мадриді чи Лісабоні відповісти ракетами(шо вже є на озброєні) по Москві,Тулі,Саратову?