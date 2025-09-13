РУС
Новости Наступление россии на страні НАТО
2 939 37

Новейшие российские ракеты способны быстро долететь до Лондона или Мадрида, - Рютте

Рютте об угрозе со стороны России

Сейчас новейшие российские ракеты за считанные минуты способны долететь, например, до Лондона или Мадрида.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Проблема заключается в том, что для восточного фланга существует прямая угроза, например, от беспилотников или чего-то другого, что может угрожать нашим союзникам. Но мне не нравится все это мышление о восточном фланге, потому что оно создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем когда живу в Таллинне", - отметил Рютте.

По его словам, это неправда, потому что эти новейшие российские ракеты летят со скоростью в пять раз больше скорости звука, и им понадобится на пять или десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем Таллинна или Вильнюса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте заявив, що доволен реакцією США на вторжение російських дронів в Польшу

"Поэтому, давайте согласимся, что в этом смысле все мы живем на восточном фланге", - добавил генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (10303) ракеты (3715) Рютте Марк (480)
Топ комментарии
+11
Ну так думайте що робити, сцикуни!
показать весь комментарий
13.09.2025 11:31 Ответить
+8
Доброго ранку, Рютте . Ви мабуть добре спали 11 років А якщо згадати Сирію та Грузію - так там ще хутину і допомагали
показать весь комментарий
13.09.2025 11:32 Ответить
+7
Пришло время обси...ться ? Главная мысль - не эскалировать ? Всей мощью наты сбили 4 беспилотника из 24 - х без боевой части . Ната , просись в алянс с Украиной , пока не поздно .
показать весь комментарий
13.09.2025 11:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так думайте що робити, сцикуни!
показать весь комментарий
13.09.2025 11:31 Ответить
та що тут думати, добре вони знають, але бояться, що без кацапських енергоносіїв їм погано буде
показать весь комментарий
13.09.2025 12:00 Ответить
А що вони можуть? Китай допомогає засрашці а проти Китаю в їх немає поки засобів.... вони гадали що "підсажують" Китай на економічну залежність а вийшло що Китай "підсадив" їх на "мейд ін чайна". А ще купа покидьків які продаються за криваві срублі кацапські, а тут ще президент США поводиться як агент кремля (з слів президента Португалії).
показать весь комментарий
13.09.2025 12:02 Ответить
Китай нікому не допомагає. Допомога це коли безкоштовно. Китай нейтральна країна, яка торгує. Основний торговий партнер України до речі.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:05 Ответить
Андрій Мороз, продаж зброї агресору- є допомогою агресії - заборонено міжнародним законом. Китай співучасник агресії.... а вони й не приховують- паради з х7йлом проводять.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:10 Ответить
А продаж зброї жертві агресії, чим є?
показать весь комментарий
13.09.2025 12:12 Ответить
Вони вже дали гроші наці ракети . Де їх бабка Меркель, яка так любить росіян .
показать весь комментарий
13.09.2025 12:04 Ответить
А що збити немає чим.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:32 Ответить
Так поки зберуться, поки порадяться, поки ******* з фіциками вислухають то вже й бабахне...
показать весь комментарий
13.09.2025 11:44 Ответить
тріпло
показать весь комментарий
13.09.2025 11:32 Ответить
Доброго ранку, Рютте . Ви мабуть добре спали 11 років А якщо згадати Сирію та Грузію - так там ще хутину і допомагали
показать весь комментарий
13.09.2025 11:32 Ответить
А ще була Чечня, Молдова, Карабах .... гроші рашистів поставили деяких з ЄС у 🙈🙉🙊.... але потроху починає доходити бо "смажений півень вже націлівся клюнути у жирну дупу європейців" то треба розчухуватись.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:05 Ответить
Україні Петріоти передадуть? - чи вже можна забути? - будуть захищати Мадрид
показать весь комментарий
13.09.2025 11:34 Ответить
Від того що Україні передадуть петріоти - ракети по Україні летіти не перестануть.
Треба знищувати носії ракет і заводи їх виготовлення, але цього Україні не передадуть, бо буде ескалація і путін нападе.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:45 Ответить
Треба вібати орєшніком по хасейдам...
( шучу, вибачте за нетолерастність 😁 )
Тоді світова "спільнота" зачухається
показать весь комментарий
13.09.2025 11:58 Ответить
Є європейські аналоги. На фіг той патріот в комплекті з залежністю від "хотєлок" чергової адміністрації? Продадуть? Не продадуть? "На яку висоту стрибати" щоб продали?
показать весь комментарий
13.09.2025 11:45 Ответить
Пришло время обси...ться ? Главная мысль - не эскалировать ? Всей мощью наты сбили 4 беспилотника из 24 - х без боевой части . Ната , просись в алянс с Украиной , пока не поздно .
показать весь комментарий
13.09.2025 11:34 Ответить
Ви так живете з 70-х років минулого століття, дебіл.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:36 Ответить
Ну все песець нато. Турбувались, консультувались, брали до уваги і нічого не допомогло, а може потрібно було б щось робити, а не писдіди. Скоро буде не ЄС, а європейська область росії
показать весь комментарий
13.09.2025 11:40 Ответить
серед всього перерахованого ייнайгiнiальнiшаיי була меркель,котра закликала не дуже сваритися з кацапами,та залишити iм вiкно можливостей повернутись в цивiлiзований свiт.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:53 Ответить
Не буде. Не смерди тут лаптями!
показать весь комментарий
13.09.2025 12:07 Ответить
Так як зараз йдуть справи, світова війна вже питання часу
показать весь комментарий
13.09.2025 12:23 Ответить
Стурбованість та занепокоєння стануть потужною перешкодою на шляху кацапських ракет.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:40 Ответить
"А тому хай вони краще летять по Києву" - подумки додав Рютте.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:43 Ответить
Не пел давно і заспівав гівно.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:44 Ответить
так ти ж задоволений реакцією нато на кацапський напад на Польщю...
показать весь комментарий
13.09.2025 11:45 Ответить
Тю , в Україну ви ж вже поділили на безпечні зони, по нам вони значить старезні ракети запускають , тому тут зараз безпечно.По вам можуть новітніми то у вас зараз небезпечно.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:48 Ответить
Чого ви боїтесь? Ви не знаєте, де знаходяться кацапські НПЗ? Ви можете одним залпом всі їх знищити за один день і поставити рашку на коліна.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:48 Ответить
А ваші ракети летять з перекурами,чи паливо не таке ,чи ти гейпідор зі страху вже включив стокгольмський синдром!?
показать весь комментарий
13.09.2025 11:49 Ответить
Кац пропонує здатися?
показать весь комментарий
13.09.2025 11:51 Ответить
ваш східний фланг на східному кордоні України, чим бистріше дійде це проста істина - тим краще же для вас
показать весь комментарий
13.09.2025 11:53 Ответить
Це точно не наративи жиріка і кобзона?
Може на публіку не все треба вивалювати, а вчити уроки Гібридної Третьої Світової ??!!
показать весь комментарий
13.09.2025 11:55 Ответить
буба - це українська смерть
показать весь комментарий
13.09.2025 12:06 Ответить
Може й здатні,але цікавить інше питаня!
Чи здатні у Лондоні,Мадриді чи Лісабоні відповісти ракетами(шо вже є на озброєні) по Москві,Тулі,Саратову?
показать весь комментарий
13.09.2025 12:07 Ответить
капитан очевидность.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:08 Ответить
Новітні ракети Зеленського...Здатні швидко долетіти.... Швидко долетіти здатні.... Короче, той. Можуть, но не хочуть.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:37 Ответить
Десь з полегшенням видихнули Єнс Столтенберг та Анджей Дуда. Думають, добре що ми соскочілі
показать весь комментарий
13.09.2025 12:46 Ответить
 
 