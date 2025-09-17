Россия дестабилизирует Европу, нарушая границы Польши и Румынии, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нарушение воздушного пространства Польши и Румынии российскими дронами является частью длительной тактики проверки границ и диверсий со стороны президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Выступая в Бундестаге, Мерц подчеркнул, что Россия стремится дестабилизировать европейские общества. Он подчеркнул, что мирное соглашение не может происходить за счет политического суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Продиктованный мир, мир без свободы, будет побуждать Путина искать свою следующую цель", - отметил канцлер.
Нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши и Румынии уже неоднократно фиксировались ранее.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Атака дрона РФ в Румынии
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
