УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11186 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
618 7

82% поляків відкидають версію Трампа про випадковість удару РФ дронами, - опитування

польща

Більшість громадян Польщі вважає нічний удар російських дронів 10 вересня навмисним, а не випадковим.

Про це повідомляє ONET, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 81,7% респондентів відкидають можливість випадковості, тоді як лише 10,6% погоджуються з припущенням президента США Дональда Трампа. Ще 7,7% опитаних не змогли визначитися.

Віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський рішуче спростували версію про помилку, підкресливши, що Москва діє цілеспрямовано і методично.

Опитування також показало різницю у сприйнятті серед виборців різних партій. Найбільше тих, хто допускає випадковість, серед прихильників "Конфедерації" (18%), "Громадянської коаліції" (17%) та "Нової Лівиці" (17%). Лише 4% виборців "Права і справедливості" погоджуються на версію про ненавмисний удар.

Дослідження проводили 13-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI). У ньому взяли участь 1067 громадян Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія дестабілізує Європу, порушуючи кордони Польщі та Румунії, - Мерц

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Якщо Польща зіткнеться з масованою атакою РФ, то не зможе врятувати людей

Автор: 

опитування (2044) Польща (8950) дрони (5583)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поляки, думаєте легко іржавому свого друга ***** захищати?!
ще й за кацапські гроші...
показати весь коментар
17.09.2025 14:51 Відповісти
при цьому багато кончених поляків вважає, що україна винна, в кацапських дронах, тому що не збила їх у себе.
показати весь коментар
17.09.2025 14:53 Відповісти
Нова політика НАТО, якщо Сосія нападе на одного із членів НАТО то та країна повинна вийти з НАТО щоб не провокувати третю світову війну
показати весь коментар
17.09.2025 14:58 Відповісти
81,7% респондентів відкидають можливість випадковості Джерело: https://censor.net/ua/n3574601
У Польщі частина суспільства звинувачує Україну в атаці "шахедів" Джерело: https://censor.net/ua/n3573387

Звичайно не випадковість! То все замутили українці.
показати весь коментар
17.09.2025 15:25 Відповісти
КУРВОЙ в Польше однозначно называют путина
А теперь у поляков - КУРВА ТРАМП!!!!
А ведь уже октябрь на носу
Нобелівський комитет работает ,не покладая рук
Но Трампу можно не переживать
НОБЕЛЕВКУ - КУРВАМ НЕ ДАЮТ!!!!!!!!
показати весь коментар
17.09.2025 15:26 Відповісти
Ситуація з дронами показала , ще пару років такої війни і НАТО остаточно застаріє як військова машина. Тоді путлєру буде простіше захопити пів Європи чим якесь селище на Донбасі. І вже НАТО буде благати Україну вступити до себе.
показати весь коментар
17.09.2025 16:33 Відповісти
 
 