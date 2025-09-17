82% поляків відкидають версію Трампа про випадковість удару РФ дронами, - опитування

Більшість громадян Польщі вважає нічний удар російських дронів 10 вересня навмисним, а не випадковим.

Як зазначається, 81,7% респондентів відкидають можливість випадковості, тоді як лише 10,6% погоджуються з припущенням президента США Дональда Трампа. Ще 7,7% опитаних не змогли визначитися.

Віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський рішуче спростували версію про помилку, підкресливши, що Москва діє цілеспрямовано і методично.

Опитування також показало різницю у сприйнятті серед виборців різних партій. Найбільше тих, хто допускає випадковість, серед прихильників "Конфедерації" (18%), "Громадянської коаліції" (17%) та "Нової Лівиці" (17%). Лише 4% виборців "Права і справедливості" погоджуються на версію про ненавмисний удар.

Дослідження проводили 13-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI). У ньому взяли участь 1067 громадян Польщі.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

