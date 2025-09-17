82% поляков отвергают версию Трампа о случайности удара РФ дронами, - опрос

Большинство граждан Польши считает ночной удар российских дронов 10 сентября преднамеренным, а не случайным.

Об этом сообщает ONET, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 81,7% респондентов отвергают возможность случайности, тогда как лишь 10,6% соглашаются с предположением президента США Дональда Трампа. Еще 7,7% опрошенных не смогли определиться.

Вице-премьер Польши Радослав Сикорский и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский решительно опровергли версию об ошибке, подчеркнув, что Москва действует целенаправленно и методично.

Опрос также показал разницу в восприятии среди избирателей разных партий. Больше всего тех, кто допускает случайность, среди сторонников "Конфедерации" (18%), "Гражданской коалиции" (17%) и "Новой Левицы" (17%). Лишь 4% избирателей "Права и справедливости" соглашаются на версию о непреднамеренном ударе.

Исследование проводилось 13-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью (CATI). В нем приняли участие 1067 граждан Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, залетевших в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше 10 сентября в дом попал не российский дрон, а ракета с истребителя F-16, - Rzeczpospolita