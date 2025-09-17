82% поляков отвергают версию Трампа о случайности удара РФ дронами, - опрос
Большинство граждан Польши считает ночной удар российских дронов 10 сентября преднамеренным, а не случайным.
Об этом сообщает ONET, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 81,7% респондентов отвергают возможность случайности, тогда как лишь 10,6% соглашаются с предположением президента США Дональда Трампа. Еще 7,7% опрошенных не смогли определиться.
Вице-премьер Польши Радослав Сикорский и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский решительно опровергли версию об ошибке, подчеркнув, что Москва действует целенаправленно и методично.
Опрос также показал разницу в восприятии среди избирателей разных партий. Больше всего тех, кто допускает случайность, среди сторонников "Конфедерации" (18%), "Гражданской коалиции" (17%) и "Новой Левицы" (17%). Лишь 4% избирателей "Права и справедливости" соглашаются на версию о непреднамеренном ударе.
Исследование проводилось 13-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью (CATI). В нем приняли участие 1067 граждан Польши.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, залетевших в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
