РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9455 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
733 8

82% поляков отвергают версию Трампа о случайности удара РФ дронами, - опрос

польща

Большинство граждан Польши считает ночной удар российских дронов 10 сентября преднамеренным, а не случайным.

Об этом сообщает ONET, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 81,7% респондентов отвергают возможность случайности, тогда как лишь 10,6% соглашаются с предположением президента США Дональда Трампа. Еще 7,7% опрошенных не смогли определиться.

Вице-премьер Польши Радослав Сикорский и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский решительно опровергли версию об ошибке, подчеркнув, что Москва действует целенаправленно и методично.

Опрос также показал разницу в восприятии среди избирателей разных партий. Больше всего тех, кто допускает случайность, среди сторонников "Конфедерации" (18%), "Гражданской коалиции" (17%) и "Новой Левицы" (17%). Лишь 4% избирателей "Права и справедливости" соглашаются на версию о непреднамеренном ударе.

Исследование проводилось 13-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью (CATI). В нем приняли участие 1067 граждан Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, залетевших в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше 10 сентября в дом попал не российский дрон, а ракета с истребителя F-16, - Rzeczpospolita

Автор: 

опрос (2919) Польша (8800) дроны (4689)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поляки, думаєте легко іржавому свого друга ***** захищати?!
ще й за кацапські гроші...
показать весь комментарий
17.09.2025 14:51 Ответить
при цьому багато кончених поляків вважає, що україна винна, в кацапських дронах, тому що не збила їх у себе.
показать весь комментарий
17.09.2025 14:53 Ответить
Нова політика НАТО, якщо Сосія нападе на одного із членів НАТО то та країна повинна вийти з НАТО щоб не провокувати третю світову війну
показать весь комментарий
17.09.2025 14:58 Ответить
81,7% респондентів відкидають можливість випадковості Джерело: https://censor.net/ua/n3574601
У Польщі частина суспільства звинувачує Україну в атаці "шахедів" Джерело: https://censor.net/ua/n3573387

Звичайно не випадковість! То все замутили українці.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:25 Ответить
КУРВОЙ в Польше однозначно называют путина
А теперь у поляков - КУРВА ТРАМП!!!!
А ведь уже октябрь на носу
Нобелівський комитет работает ,не покладая рук
Но Трампу можно не переживать
НОБЕЛЕВКУ - КУРВАМ НЕ ДАЮТ!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.09.2025 15:26 Ответить
Ситуація з дронами показала , ще пару років такої війни і НАТО остаточно застаріє як військова машина. Тоді путлєру буде простіше захопити пів Європи чим якесь селище на Донбасі. І вже НАТО буде благати Україну вступити до себе.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:33 Ответить
Так і ******, це теж підтверджує, він же хотів, по Польщі, а попало по Полякам!!
показать весь комментарий
17.09.2025 16:54 Ответить
 
 