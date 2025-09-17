У Польщі знайшли ще один російський безпілотник: він застряг у деревах

У Люблінському воєводстві Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника з тих, що масово залетіли у повітряний простір країни вночі 10 вересня.

Про це повідомляє RMF24, пише Цензор.НЕТ.

Поліція міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями, 17 вересня повідомила про нову знахідку, зазначивши, що територію очепили і туди прямують відповідні служби. За даними кореспондента видання, знайдений безпілотник ідентичний тим, які знайшли раніше. Він втратив висоту над лісом і застряг у деревах.

Наскільки відомо, це 18-й апарат з тих, що порушили повітряний простір Польщі вночі 10 вересня.

