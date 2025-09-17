УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9472 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 255 9

У Польщі знайшли ще один російський безпілотник: він застряг у деревах

У Польщі знайшли ще один російський безпілотник
Фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

У Люблінському воєводстві Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника з тих, що масово залетіли у повітряний простір країни вночі 10 вересня.

Про це повідомляє RMF24, пише Цензор.НЕТ.

Поліція міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями, 17 вересня повідомила про нову знахідку, зазначивши, що територію очепили і туди прямують відповідні служби. За даними кореспондента видання, знайдений безпілотник ідентичний тим, які знайшли раніше. Він втратив висоту над лісом і застряг у деревах.

Наскільки відомо, це 18-й апарат з тих, що порушили повітряний простір Польщі вночі 10 вересня.

Також читайте: Цього тижня очікується візит польської делегації на високому рівні до України, - МЗС

Автор: 

армія рф (18737) Польща (8950) дрони (5583)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.09.2025 16:16 Відповісти
залишилося знайти ще 5 останніх
показати весь коментар
17.09.2025 16:16 Відповісти
Не останніх а крайніх, москалі на цьому не зупиняться ...
показати весь коментар
17.09.2025 16:24 Відповісти
А не сьогодні прилетів? Може ППО знову прогавили...?
показати весь коментар
17.09.2025 16:17 Відповісти
Треба казати 18 випадково залетівший шахед.
показати весь коментар
17.09.2025 16:19 Відповісти
З кожним знайденим безпілотником Бандера вже не видається полякам таким страшним. А влуплять по ним ракетами, то вони і про Волинь забудуть.
показати весь коментар
17.09.2025 16:20 Відповісти
Так вже їхні військові їдуть до наших вчитись збиватись ті мопеди.
показати весь коментар
17.09.2025 19:10 Відповісти
О млть, ще три дні зеленський, повча тиме поляків, як їм відбиватись від расіянської "навали"...
показати весь коментар
17.09.2025 16:22 Відповісти
НЛО
показати весь коментар
17.09.2025 17:16 Відповісти
 
 