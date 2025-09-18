Росія тестує колективну рішучість країн НАТО, атакуючи дронами Польщу та Румунію, - Україна в ОБСЄ

Запустивши дрони в повітряний простір Польщі та Румунії, Росія випробовує єдність євроатлантичної спільноти та намагається спровокувати ширше протистояння.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час чергового засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"9 вересня кілька російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі, змусивши польські сили оборони діяти. Через кілька днів російський безпілотник перетнув повітряний простір Румунії під час чергової атаки на Україну. Ці провокації не є "випадковостями" — це навмисні спроби перевірити нашу колективну рішучість, підірвати регіональну стабільність і затягнути всю євроатлантичну спільноту у ширшу конфронтацію", - сказав Палагусинець.

За його словами, війна РФ проти України є також "випробуванням надійності ОБСЄ та принципів, які нас об’єднують".

На цьому тлі Палагусинець закликав "усі держави, які дотримуються міжнародного права та заснованого на правилах порядку", запровадити нові нищівні санкції проти російської економіки та промисловості, зокрема її оборонного сектору, доходів від продажу енергоресурсів, банківської системи та всіх фізичних і юридичних осіб, які прямо чи опосередковано сприяють збройній агресії проти України.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Атака дрона РФ в Румунії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

