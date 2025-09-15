УКР
Новини Збиття дронів у Румунії
Немає сенсу переконувати РФ, що її дрон залетів в Румунію. Росіяни намагаються змінити реальність, - МЗС Румунії

Російський дрон залетів в Румунію: реакція МЗС країни

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою відреагувала на заяву посольства РФ у Бухаресті, що дрон, який у суботу порушив повітряний простір Румунії, нібито не є російським.

Про це повідомляє Digi24, пише Цензор.НЕТ.

Оана Цою сказала, що не здивована спробами Москви зняти з себе відповідальність за порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником цими вихідними.

Вона стверджує, що ці заяви є частиною риторики, яку РФ використовує з моменту початку війни в Україні, і заявляє, що такі інциденти не завадять її країні й надалі підтримувати Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія викликала російського посла через порушення повітряного простору НАТО, - The Guardian

"Росіяни, звичайно, не потребують, щоб ми їм говорили, що їхній дрон належить їм. Вони мають той самий підхід, що й тоді, коли фактично розпочалася війна в Україні. Вони назвали це "спеціальною операцією", а не війною. Те, що вони намагаються використовувати різні слова, ніяк не змінює реальність, яку ми всі знаємо... Ніхто не має інтересу переконувати росіян, що російський дрон належить Росії, оскільки вони це добре знають. І їхні спроби змінити реальність за допомогою такого роду дискурсу не будуть успішними", - заявила Оана Цою.

Дипломатка додала, що пілоти винищувачів візуально бачили безпілотник і у Румунії немає сумніву, що це апарат типу "Шахед", якого в України немає на озброєнні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунське МЗС викликало посла РФ через атаку дрона

Атака дрона РФ в Румунії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

безпілотник (4868) росія (67711) Румунія (1240) дрони (5544)
Ото яке ППО сильне, за 50 хвилин від НАТО навіть попелу не залишиться, якщо по дорослому прилетить.
15.09.2025 17:40 Відповісти
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
15.09.2025 17:41 Відповісти
Ну що тепер Західні країни на своїй шкурі відчують, що таке гібридна війна: "Это не мы, это шахтеры", "Такие бпла можно в любом военторге купить", "А вы докажите"... "Доказали?! Да хрен там - ваши доказательства не доказательства!".
15.09.2025 17:45 Відповісти
Треба було збивати. А не чекати поки він полетить як Карлсон. Були б докази. Хіба Мало що там пілотам здалося. Може це чапля була.
15.09.2025 17:55 Відповісти
"Немає сенсу переконувати,,,,,,," - ні Немає, їбашити треба, а не переконувати, та так, щоб аж тирса сипралась!
15.09.2025 18:07 Відповісти
 
 