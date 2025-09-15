Немає сенсу переконувати РФ, що її дрон залетів в Румунію. Росіяни намагаються змінити реальність, - МЗС Румунії

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою відреагувала на заяву посольства РФ у Бухаресті, що дрон, який у суботу порушив повітряний простір Румунії, нібито не є російським.

Про це повідомляє Digi24, пише Цензор.НЕТ.

Оана Цою сказала, що не здивована спробами Москви зняти з себе відповідальність за порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником цими вихідними.

Вона стверджує, що ці заяви є частиною риторики, яку РФ використовує з моменту початку війни в Україні, і заявляє, що такі інциденти не завадять її країні й надалі підтримувати Україну.

"Росіяни, звичайно, не потребують, щоб ми їм говорили, що їхній дрон належить їм. Вони мають той самий підхід, що й тоді, коли фактично розпочалася війна в Україні. Вони назвали це "спеціальною операцією", а не війною. Те, що вони намагаються використовувати різні слова, ніяк не змінює реальність, яку ми всі знаємо... Ніхто не має інтересу переконувати росіян, що російський дрон належить Росії, оскільки вони це добре знають. І їхні спроби змінити реальність за допомогою такого роду дискурсу не будуть успішними", - заявила Оана Цою.

Дипломатка додала, що пілоти винищувачів візуально бачили безпілотник і у Румунії немає сумніву, що це апарат типу "Шахед", якого в України немає на озброєнні.

Атака дрона РФ в Румунії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.