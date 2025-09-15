УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини Збиття дронів у Румунії
255 9

Румунське МЗС викликало посла РФ через атаку дрона

шахеди

Румунське МЗС на знак протесту через порушення російськими дронами повітряного простору країни викликало посла РФ Володимира Ліпаєва.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Оана Цою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Румунська служба Радіо Свобода.

В МЗС зазначили, що "румунська сторона висловила рішучий протест проти цього неприйнятного і безвідповідального акту, який є порушенням суверенітету Румунії".

"Такі повторювані ситуації означають ескалацію і посилення загроз регіональній безпеці. Російську сторону попросили негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути майбутніх порушень повітряного простору Румунії. Румунія постійно контактує зі своїми союзниками й іншими членами ЄС", – кажуть дипломати.

Читайте також: У Румунії оголошували повітряну тривогу: два літаки F-16 виявили безпілотник (оновлено)

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Читайте також: Каллас про порушення повітряного простору Румунії російським дроном: Безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Автор: 

безпілотник (4868) Румунія (1240) Шахед (1506) війна в Україні (6150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужне занепокоення йому висловiть та хай iде собi
показати весь коментар
15.09.2025 00:19 Відповісти
Назавтра Володимир липаєв заявить що у оана цою дуже холодний язьік. І звинуватить на цій підставі у ескалаціі конфлікту і провокації третьої світової війни.
показати весь коментар
15.09.2025 00:33 Відповісти
"єнто не ми, єнто какие то "зельониє 3,14тераси" купілі в нашєм воєнторге "шахеду" і запустілі яго к Вам" с уважеєнієм -куйло
показати весь коментар
15.09.2025 00:22 Відповісти
Будут войну объявлять? Или извиняться?
показати весь коментар
15.09.2025 00:33 Відповісти
Нехай самі в себе відсмокчать!!!
показати весь коментар
15.09.2025 00:36 Відповісти
А навіщо викликали? Бпла ж не становив загрози, судячи з того, що його не збили і чекали поки він вилетів з терріторії Румунії. Тут напевно слід викликати посла України, тому що не збили потенційну загрозу НАТО...
показати весь коментар
15.09.2025 00:39 Відповісти
Не того викликали. Шохеди летiли з боку бiларусi та Украiни!
показати весь коментар
15.09.2025 00:43 Відповісти
Затюкайте його до смерті письмовими обуреннями та занепокоєннями
показати весь коментар
15.09.2025 00:55 Відповісти
 
 