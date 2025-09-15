Румунське МЗС викликало посла РФ через атаку дрона

Румунське МЗС на знак протесту через порушення російськими дронами повітряного простору країни викликало посла РФ Володимира Ліпаєва.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Оана Цою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Румунська служба Радіо Свобода.

В МЗС зазначили, що "румунська сторона висловила рішучий протест проти цього неприйнятного і безвідповідального акту, який є порушенням суверенітету Румунії".

"Такі повторювані ситуації означають ескалацію і посилення загроз регіональній безпеці. Російську сторону попросили негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути майбутніх порушень повітряного простору Румунії. Румунія постійно контактує зі своїми союзниками й іншими членами ЄС", – кажуть дипломати.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

