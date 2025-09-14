Каллас про порушення повітряного простору Румунії російським дроном: Безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас засудила нещодавнє порушення повітряного простору Румунії російським дроном.

Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками є ще одним неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС. Це продовження безрозсудної ескалації загрожує регіональній безпеці", - заявила топдипломатка.

Вона додала, що перебуває в тісному контакті з румунським урядом.

"Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом",- сказала Каллас.

Читайте також: МЗС Румунії про вторгнення російського дрона: Дії Росії неприйнятні, порушимо це питання на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Читайте також: Міністр оборони Румунії Моштяну: Винищувачі F-16 готові були збити російський дрон, але він повернувся до України