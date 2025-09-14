УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8703 відвідувача онлайн
Новини Збиття дронів у Румунії
586 21

Каллас про порушення повітряного простору Румунії російським дроном: Безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

каллас,кая

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас засудила нещодавнє порушення повітряного простору Румунії російським дроном.

Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками є ще одним неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС. Це продовження безрозсудної ескалації загрожує регіональній безпеці", - заявила топдипломатка.

Вона додала, що перебуває в тісному контакті з румунським урядом.

"Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом",- сказала Каллас.

Читайте також: МЗС Румунії про вторгнення російського дрона: Дії Росії неприйнятні, порушимо це питання на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Читайте також: Міністр оборони Румунії Моштяну: Винищувачі F-16 готові були збити російський дрон, але він повернувся до України

Автор: 

Румунія (1235) дрони (5534) Каллас Кая (347)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Терпіли. Вибачте за транскрипцію.
показати весь коментар
14.09.2025 17:14 Відповісти
+4
тут головне терпіння. Якщо годинку зачекати, то дрон повернеться на українську теріторію, і тоді не прийдеться витрачати ракету "повітря-повітря" за чотириста тисяч євро.
показати весь коментар
14.09.2025 17:33 Відповісти
+3
То ж потрібно потроїти рівень "занепокоєння"...
показати весь коментар
14.09.2025 17:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То ж потрібно потроїти рівень "занепокоєння"...
показати весь коментар
14.09.2025 17:13 Відповісти
Терпіли. Вибачте за транскрипцію.
показати весь коментар
14.09.2025 17:14 Відповісти
" безрозсудна ескалація" 🤣🤣👍
показати весь коментар
14.09.2025 17:18 Відповісти
"Ви там собі Україну бомбіть, але не вздумайте залітати дронами в країни ЄС - нам страшно"
показати весь коментар
14.09.2025 17:25 Відповісти
они недавно там шо-то балакали про потужный тиск на Путина)
показати весь коментар
14.09.2025 17:26 Відповісти
Які серйозні заяви, коли годину літало в їх небі сиділи як щурі в норах, а як минуло то хероіческі язиками зачесали!
показати весь коментар
14.09.2025 17:28 Відповісти
Та робить вже що-небуть розсудливі ви наші.
показати весь коментар
14.09.2025 17:29 Відповісти
Так це ж така мета - загроза регіональній безпеці. Що з тобою, дівчинко?
показати весь коментар
14.09.2025 17:31 Відповісти
Головна загроза європейській безпеці,бездіяльність НАТО !! Які на х.. перемови,саміти,узгодження !!))
показати весь коментар
14.09.2025 18:09 Відповісти
тут головне терпіння. Якщо годинку зачекати, то дрон повернеться на українську теріторію, і тоді не прийдеться витрачати ракету "повітря-повітря" за чотириста тисяч євро.
показати весь коментар
14.09.2025 17:33 Відповісти
Засудила??! Ой божечки....
показати весь коментар
14.09.2025 17:36 Відповісти
Регіонального?
показати весь коментар
14.09.2025 17:37 Відповісти
Ну так оце ж недолік тоталітарного режиму - диктатор збожеволів і нічого з цим не зробиш.
показати весь коментар
14.09.2025 17:38 Відповісти
Як на мене, це вже схоже на політичний КЛІМАКС, потужний,рішучий, незламний,консолідований,....!
показати весь коментар
14.09.2025 17:44 Відповісти
Чому не беруть приклад з Ердогана?Дайте по соплям ху...лові і він моментально стане вас поважати.
показати весь коментар
14.09.2025 18:01 Відповісти
Регіональній безпеці погрожує відсутність реакції. росіяни вже показали, що ескалації - бути.

Як реагує нато, румуни ? Пів години спостерігають як шахеди подорожують румунією, а в кінці видохнули з полегшенням, коли ті вилетіли. Боятись збити бпла над власною територією ? Та здавайтесь тоді авансом, **** тоді.
показати весь коментар
14.09.2025 18:23 Відповісти
"Тісний контакт з румунським урядом",це який саме?! Сексуальний?! Поки не наважитеся мати "тісний контакт " з Х@йлом,в розумінні активного анального гравця,діла не буде,навіть не мрійте! Двоногі накшалт Х@йла розуміють дві речі: біль та смерть ( в свій бік)!
показати весь коментар
14.09.2025 18:25 Відповісти
А розсудна ескалація буде?
показати весь коментар
14.09.2025 18:52 Відповісти
11,5 років ескалацій? І стільки ж років стурбованостей, занепокоєнь різної сили і глибини...

Після "дуету" Рейган-Тетчер, які розвалили совок, на сцену виповзла комсомолка Меркель, що дуетом з путлєром заколихали ЄС та зачарували Обаму (і не тільки). От і наслідки: Європа лише почала прокидатися, а в США до влади прийшов самодур і знищив репутацію "світового поліцейського" всього за пів року, дозволив Китаю розширення своєї "зони впливу", штовхнув Індію до "дружби з Китаєм проти США"...
Цей "миротворець" доведе світ до глобальної війни...
показати весь коментар
14.09.2025 18:56 Відповісти
Знов стурбовані... Занепокоєні .. Так, як завжди,: треба те, треба це, і по факту нікуя. Ти Калас, на якому відсотку сидиш, а?? Де заклики, а не констатація факту??? Аа??
показати весь коментар
14.09.2025 19:31 Відповісти
 
 