Каллас про порушення повітряного простору Румунії російським дроном: Безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас засудила нещодавнє порушення повітряного простору Румунії російським дроном.
Про це вона написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками є ще одним неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС. Це продовження безрозсудної ескалації загрожує регіональній безпеці", - заявила топдипломатка.
Вона додала, що перебуває в тісному контакті з румунським урядом.
"Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом",- сказала Каллас.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.
Як реагує нато, румуни ? Пів години спостерігають як шахеди подорожують румунією, а в кінці видохнули з полегшенням, коли ті вилетіли. Боятись збити бпла над власною територією ? Та здавайтесь тоді авансом, **** тоді.
Після "дуету" Рейган-Тетчер, які розвалили совок, на сцену виповзла комсомолка Меркель, що дуетом з путлєром заколихали ЄС та зачарували Обаму (і не тільки). От і наслідки: Європа лише почала прокидатися, а в США до влади прийшов самодур і знищив репутацію "світового поліцейського" всього за пів року, дозволив Китаю розширення своєї "зони впливу", штовхнув Індію до "дружби з Китаєм проти США"...
Цей "миротворець" доведе світ до глобальної війни...