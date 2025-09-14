РУС
Новости Сбивание дронов в Румынии
597 21

Каллас о нарушении воздушного пространства Румынии российским дроном: Безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности

каллас,кая

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас осудила недавнее нарушение воздушного пространства Румынии российским дроном.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нарушение воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками является еще одним неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС. Это продолжение безрассудной эскалации угрожает региональной безопасности", - заявила топ-дипломат.

Она добавила, что находится в тесном контакте с румынским правительством.

"Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством",- сказала Каллас.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Румыния (1153) дроны (4648) Каллас Кая (277)
+5
Терпіли. Вибачте за транскрипцію.
показать весь комментарий
14.09.2025 17:14 Ответить
+4
тут головне терпіння. Якщо годинку зачекати, то дрон повернеться на українську теріторію, і тоді не прийдеться витрачати ракету "повітря-повітря" за чотириста тисяч євро.
показать весь комментарий
14.09.2025 17:33 Ответить
+3
То ж потрібно потроїти рівень "занепокоєння"...
показать весь комментарий
14.09.2025 17:13 Ответить
Засудила??! Ой божечки....
показать весь комментарий
14.09.2025 17:36 Ответить
Регіонального?
показать весь комментарий
14.09.2025 17:37 Ответить
Ну так оце ж недолік тоталітарного режиму - диктатор збожеволів і нічого з цим не зробиш.
показать весь комментарий
14.09.2025 17:38 Ответить
Як на мене, це вже схоже на політичний КЛІМАКС, потужний,рішучий, незламний,консолідований,....!
показать весь комментарий
14.09.2025 17:44 Ответить
Чому не беруть приклад з Ердогана?Дайте по соплям ху...лові і він моментально стане вас поважати.
показать весь комментарий
14.09.2025 18:01 Ответить
Регіональній безпеці погрожує відсутність реакції. росіяни вже показали, що ескалації - бути.

Як реагує нато, румуни ? Пів години спостерігають як шахеди подорожують румунією, а в кінці видохнули з полегшенням, коли ті вилетіли. Боятись збити бпла над власною територією ? Та здавайтесь тоді авансом, **** тоді.
показать весь комментарий
14.09.2025 18:23 Ответить
"Тісний контакт з румунським урядом",це який саме?! Сексуальний?! Поки не наважитеся мати "тісний контакт " з Х@йлом,в розумінні активного анального гравця,діла не буде,навіть не мрійте! Двоногі накшалт Х@йла розуміють дві речі: біль та смерть ( в свій бік)!
показать весь комментарий
14.09.2025 18:25 Ответить
А розсудна ескалація буде?
показать весь комментарий
14.09.2025 18:52 Ответить
11,5 років ескалацій? І стільки ж років стурбованостей, занепокоєнь різної сили і глибини...

Після "дуету" Рейган-Тетчер, які розвалили совок, на сцену виповзла комсомолка Меркель, що дуетом з путлєром заколихали ЄС та зачарували Обаму (і не тільки). От і наслідки: Європа лише почала прокидатися, а в США до влади прийшов самодур і знищив репутацію "світового поліцейського" всього за пів року, дозволив Китаю розширення своєї "зони впливу", штовхнув Індію до "дружби з Китаєм проти США"...
Цей "миротворець" доведе світ до глобальної війни...
показать весь комментарий
14.09.2025 18:56 Ответить
Знов стурбовані... Занепокоєні .. Так, як завжди,: треба те, треба це, і по факту нікуя. Ти Калас, на якому відсотку сидиш, а?? Де заклики, а не констатація факту??? Аа??
показать весь комментарий
14.09.2025 19:31 Ответить
 
 