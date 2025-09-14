Каллас о нарушении воздушного пространства Румынии российским дроном: Безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас осудила недавнее нарушение воздушного пространства Румынии российским дроном.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нарушение воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками является еще одним неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС. Это продолжение безрассудной эскалации угрожает региональной безопасности", - заявила топ-дипломат.

Она добавила, что находится в тесном контакте с румынским правительством.

"Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством",- сказала Каллас.

Читайте также: МИД Румынии о вторжении российского дрона: Действия России неприемлемы, поднимем этот вопрос на Генассамблее ООН

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Читайте также: Министр обороны Румынии Моштяну: Истребители F-16 готовы были сбить российский дрон, но он вернулся в Украину