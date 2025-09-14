Каллас о нарушении воздушного пространства Румынии российским дроном: Безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас осудила недавнее нарушение воздушного пространства Румынии российским дроном.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нарушение воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками является еще одним неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС. Это продолжение безрассудной эскалации угрожает региональной безопасности", - заявила топ-дипломат.
Она добавила, что находится в тесном контакте с румынским правительством.
"Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством",- сказала Каллас.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
Як реагує нато, румуни ? Пів години спостерігають як шахеди подорожують румунією, а в кінці видохнули з полегшенням, коли ті вилетіли. Боятись збити бпла над власною територією ? Та здавайтесь тоді авансом, **** тоді.
Після "дуету" Рейган-Тетчер, які розвалили совок, на сцену виповзла комсомолка Меркель, що дуетом з путлєром заколихали ЄС та зачарували Обаму (і не тільки). От і наслідки: Європа лише почала прокидатися, а в США до влади прийшов самодур і знищив репутацію "світового поліцейського" всього за пів року, дозволив Китаю розширення своєї "зони впливу", штовхнув Індію до "дружби з Китаєм проти США"...
Цей "миротворець" доведе світ до глобальної війни...