Министр обороны Румынии Моштяну: Истребители F-16 были готовы сбить российский дрон, но он вернулся в Украину

Румынские истребители F-16, которые отправлялись на перехват российского дрона, нарушившего воздушное пространство Румынии, были "очень близки" к тому, чтобы его сбить. Однако дрон изменил направление движения и полетел в сторону Украины.

Об этом заявил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну в эфире телеканала Antena 3 CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Его не сбили, радары зафиксировали его и увидели, как он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты взлетели и увидели его, они были очень близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, и в какой-то момент он полетел в Украину. Это информация, которую мы имеем на данный момент. Дрон покинул воздушное пространство, вернувшись в Украину", - заявил глава оборонного ведомства Румынии.

Он добавил, что благодаря принятому весной закону румынские пилоты могут сбивать дроны, которые вторгаются в воздушное пространство Румынии.

"Мы имеем провокации со стороны России примерно каждую неделю, мы делаем заявления каждый раз, когда их (беспилотники, - ред.) видим", - заявил Моштяну.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

