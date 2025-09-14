РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8175 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии
5 179 79

Министр обороны Румынии Моштяну: Истребители F-16 были готовы сбить российский дрон, но он вернулся в Украину

шахед

Румынские истребители F-16, которые отправлялись на перехват российского дрона, нарушившего воздушное пространство Румынии, были "очень близки" к тому, чтобы его сбить. Однако дрон изменил направление движения и полетел в сторону Украины.

Об этом заявил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну в эфире телеканала Antena 3 CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Его не сбили, радары зафиксировали его и увидели, как он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты взлетели и увидели его, они были очень близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, и в какой-то момент он полетел в Украину. Это информация, которую мы имеем на данный момент. Дрон покинул воздушное пространство, вернувшись в Украину", - заявил глава оборонного ведомства Румынии.

Он добавил, что благодаря принятому весной закону румынские пилоты могут сбивать дроны, которые вторгаются в воздушное пространство Румынии.

"Мы имеем провокации со стороны России примерно каждую неделю, мы делаем заявления каждый раз, когда их (беспилотники, - ред.) видим", - заявил Моштяну.

Читайте также: МИД Румынии о вторжении российского дрона: Действия России неприемлемы, поднимем этот вопрос на Генассамблее ООН

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Читайте также: Зеленский о дроне РФ на территории Румынии: Это очевидное расширение войны Россией

Автор: 

Румыния (1153) дроны (4648)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
Це все що потрібно знати про ціх партнерів
показать весь комментарий
14.09.2025 01:50 Ответить
+49
50 хвилин літав над Румунією, а часу не вистачило його збити?
показать весь комментарий
14.09.2025 01:49 Ответить
+41
Очень похоже на ситуацию в американском метро
Когда умирала молодая украинка
И ее страдания не вызвали НИКАКОЙ РЕАКЦИИ у американцев
Мы все время говорим ,что хотим в Европу
А как мы с таким отношением к нам
Собираемся жить в Европе?
Этот дрон ,который не сбили румыны
Может прилететь и убить украинскую маму с ребенком
Это называется - ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ?
Как по мне - это подлость
показать весь комментарий
14.09.2025 02:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Союзники
показать весь комментарий
14.09.2025 01:45 Ответить
СоюзниЧки
показать весь комментарий
14.09.2025 02:00 Ответить
"Партнери"...
показать весь комментарий
14.09.2025 07:03 Ответить
Говнюки...
показать весь комментарий
14.09.2025 11:04 Ответить
50 хвилин літав над Румунією, а часу не вистачило його збити?
показать весь комментарий
14.09.2025 01:49 Ответить
Яєць і бажання
показать весь комментарий
14.09.2025 03:49 Ответить
Це все що потрібно знати про ціх партнерів
показать весь комментарий
14.09.2025 01:50 Ответить
Так маємо розуміти, але з поганої вівці ...
показать весь комментарий
14.09.2025 07:20 Ответить
та їхні "гарантії" !
показать весь комментарий
14.09.2025 08:07 Ответить
Не буде ніяких гарантій і не мрійте. Про це "партнери" вже відкрито говорять.
показать весь комментарий
14.09.2025 10:04 Ответить
Навіщо Вам щось знати про цих партнерів? Боневтік Потужно-Брехливий їх зіб'є при вході у повівтряний простір України величезними шматками асфальту, який накопичив з 2019 і по 2022-й роки.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:22 Ответить
Вірим. Я повірив(ніт).
То яка проблема була збити на території України? Бо не хотіли кацапів образити?
показать весь комментарий
14.09.2025 01:50 Ответить
Сцикопіхота
показать весь комментарий
14.09.2025 01:52 Ответить
блААААААААть так откровенно ?

а румуни не входять в коаліцію охочих чи як там - ну тоді ок

Польща

Литва, Латвія, Естонія

Велика Британія

Чехія, Словаччина

Нідерланди, Данія
показать весь комментарий
14.09.2025 01:54 Ответить
Очень похоже на ситуацию в американском метро
Когда умирала молодая украинка
И ее страдания не вызвали НИКАКОЙ РЕАКЦИИ у американцев
Мы все время говорим ,что хотим в Европу
А как мы с таким отношением к нам
Собираемся жить в Европе?
Этот дрон ,который не сбили румыны
Может прилететь и убить украинскую маму с ребенком
Это называется - ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ?
Как по мне - это подлость
показать весь комментарий
14.09.2025 02:00 Ответить
Ну ось, пішла кацапська агітація від таварісчь Бобровой.
показать весь комментарий
14.09.2025 06:27 Ответить
пішов у сраку
показать весь комментарий
14.09.2025 07:53 Ответить
Кажу у сотий раз. Ще ні один кацап не здогадався, що Ореста - це жіноче ім'я.
показать весь комментарий
14.09.2025 09:32 Ответить
Америка не Європа
показать весь комментарий
14.09.2025 08:27 Ответить
Там, в американском метро, умирала БЕЛАЯ девушка... Всё остальное - Ваши домыслы.
показать весь комментарий
14.09.2025 09:49 Ответить
Так вот и я о том же
Америка и Европа позиционируют себя как ДЕМОКРАТИИ
Выступают своего рода УЧИТЕЛЯМИ для всего мира
А на самом деле демонстрируют
Равнодушие к чужому горю
А у ГОРЯ - НЕТ ЦВЕТА КОЖИ!!!
И КРОВЬ У НАС У ВСЕХ - ОДИНАКОВАЯ
Не одинаковые ,видимо, наши души
Если бы в украинском метро ударили ножом
ДЕВУШКУ С ЧЕРНЫМ ЦВЕТОМ КОЖИ !!!!!!!
Ее спасал бы весь вагон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасали бы украинцы с белым цветом кожи!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.09.2025 12:54 Ответить
Нажаль, не та у нас влада щоб підтримувати як в перші дні-роки Україну. А ви погляньте на історію Румунії у війні с Гітлером ... То ще щастя ,що вдалось вирвати перемогу не президенту УЛЬТРАПРАВОМУ . Там на Х Венси з Масками стільки вклали інформзусиль в перемогу ультраправих кандидатів . Ще рік два війни - у Франції буде Ліпен , у Німеччині та Австрії на щастя вибори трішки далі й там ледве ледве зібрали коаліцію трішки більшу ніж лідери правих партій змогли набрати . у Австрії щось декілька голосів у парламенті не вистачає що побороти більшістю коаліцію ... Як не дивно,США можуть раніше проснутися від всевладдя ультраправих,а уЄвропі вже ось-ось
показать весь комментарий
14.09.2025 02:11 Ответить
були типу відео на Х самим Маском подане, як Макрон теж зігував ( як й сам Маск) перед виборцями перемігши вибори... Я розгледіла дивне - улівій руці Макрона ще чиясь ... Але повтор йшов саме підняттям правої руки вверх від тулуба. Я таки знайшла повне відео - довго рилася ..
Знаєте як все було ? Макрон з рука в руці з дружиною ходив по сцені перед шалено радіючими виборцями й прикладав руку до серця й ********** долонею вверх піднятої правої руки нахиляючись до виборців .Але у Маска просто зігуючевиглядаючим зробили повтор ... Я навіть туди ще це написала . А під час виборів у Німеччині - зробили з 20 робітників демонстрацію з плакатами за ультра- праву ( завод у Маска там) й крутили це подругу як акцію підтримку на Х .

Це жах страшніше гезєти ПРАВДА може правда рівний пропогандонії Марго Сімоньян
показать весь комментарий
14.09.2025 02:20 Ответить
Тобто, Макрон просто махав рукою. А маск - фальсифікатор і маніпулятор.
показать весь комментарий
14.09.2025 04:49 Ответить
Макрон просто махав рукою, а Маск махав ногою? Макрон не зігував, а маск зігував. Подвійні стандарти.
показать весь комментарий
14.09.2025 06:48 Ответить
НА ЖАЛЬ...
показать весь комментарий
14.09.2025 03:23 Ответить
Так, дякую, бо може бути й НА ПРЕВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ
показать весь комментарий
14.09.2025 04:12 Ответить
Годину ворог літав по їх території - побоялися збити... Уцобки.
показать весь комментарий
14.09.2025 02:21 Ответить
Та вони його , парою Ф-16, мабуть, не знайшли... Видно, хтось, з землі, побачив, чи почув, і повідомив, куди треба. Підняли літаки, а ті шукали, шукали, і не знайшли, на фоні землі...
показать весь комментарий
14.09.2025 06:00 Ответить
Перiод співпраці з Німеччиною

У 1940 році Румунія була змушена піти на поступки. Внаслідок Радянсько-німецького договору про ненапад, відомого як пакт Молотова-Ріббентропа, СРСР пред'явив територіальні претензії до Румунії. У червні 1940 року Радянський Союз анудсував Бессарабію та північну Буковину. Ці втрати стали тяжким ударом для румунського народу та уряду.

У відповідь на загрозу з боку СРСР Румунія почала наближатися до нацистської Німеччини. У листопаді 1940 року Румунія підписала Троїстий пакт, ставши союзником Німеччини. Це рішення відкрило шлях для активного військового співробітництва з нацистами, і румунські влади сподівалися повернути втрачені території, підтримуючи Німеччину в її агресивних військових кампаніях на Східному фронті.
показать весь комментарий
14.09.2025 02:26 Ответить
кажете ПОЛЬЩА...? Толі ісічо будіт...
показать весь комментарий
14.09.2025 02:27 Ответить
Й?
показать весь комментарий
14.09.2025 08:07 Ответить
розбіжаться охочі й нестримні, бо програють вибори Навроцьким й нетільки в Польщі.
показать весь комментарий
14.09.2025 08:22 Ответить
Принаймі безхитрісно, «пабрацкі».
показать весь комментарий
14.09.2025 02:34 Ответить
Який підступний дрон. Не дав показати румунську потужність. Злякався і втік.
показать весь комментарий
14.09.2025 03:34 Ответить
Це як набити собі на лобі тату "сцикло" і ходити з ним по етерах.
показать весь комментарий
14.09.2025 03:36 Ответить
А я думав Естонці торможені. Тепер чесне перше місце по тормознутості гордо отримають румуни. Носіть з честю!
показать весь комментарий
14.09.2025 04:04 Ответить
Ердоган без сумнівів збив кацапський літак і попередив )(уйло, що буде збивати і надалі,якщо )(уйло не угомониться. Допомогло.
показать весь комментарий
14.09.2025 04:33 Ответить
Ердоган мабуть чув, що один раз - вже .....
показать весь комментарий
14.09.2025 07:36 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2025 08:32 Ответить
Правда пілотів посадив
показать весь комментарий
14.09.2025 08:06 Ответить
Ніт, одного пілота відправили до кобзона коли він спускався на парашюті, другий був евакуйований бойовиками Хезболли до Сирії.
Під час кацапської пошуково-рятувальної операці загинув це один хропак, протурецькими повстанцями було знищено гелікоптер Мі-8.
Підсумковий рахунок: 2 - 1 на користь Ердогана, на додачу бонус - гелікоптер Мі-8.
показать весь комментарий
14.09.2025 10:26 Ответить
Своїх посадив
показать весь комментарий
14.09.2025 13:34 Ответить
Якщо ви мали на увазі турецьких пілотів, то їхня посадка зв'язана не зі збиттям російського літака Су-24 у 2015 році, а опинилися під вартою у зв'язку з невдалим військовим переворотом, що стався в Туреччині в липні 2016 року.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:10 Ответить
Логiчно. Збивати дрон ракетою за пiв мiльйона, яких не уявляе небезпеки??
показать весь комментарий
14.09.2025 05:00 Ответить
Я б змінив перекладач.
показать весь комментарий
14.09.2025 09:14 Ответить
Кожен день небезпечні дрони атакують Україну.
Може ти довбойоб?
показать весь комментарий
14.09.2025 10:29 Ответить
якщо почекати з півгодини, то можно зекномити одну ракету.
показать весь комментарий
14.09.2025 06:05 Ответить
Дуже "вдячні" за то шо надали можливість російському дрону повернутисб до України і вбити українців.
показать весь комментарий
14.09.2025 06:34 Ответить
Після того що сталося в Польщі, я вже думаю що не збили тому що на це піде половина річного бюджету румунської армії, або не вміють.
показать весь комментарий
14.09.2025 06:50 Ответить
- Було страшно?
- Обісрався!
показать весь комментарий
14.09.2025 10:30 Ответить
Слава богу він повернувся до України
показать весь комментарий
14.09.2025 07:11 Ответить
були готові , а потім подумали - а раптом путін нападе
показать весь комментарий
14.09.2025 07:18 Ответить
Повага до НАТо і "сусідів" кожного дня все менше... Едине що приходить на думку- чмошніки сцикливі
показать весь комментарий
14.09.2025 07:29 Ответить
У меня погпна новина для румунів - один раз, вже 3,14раз і це вже назавжди.
показать весь комментарий
14.09.2025 07:34 Ответить
Пілот вже палець послинив і на червону кнопку націлився, а тут - раз і нема дрона, втік ****
показать весь комментарий
14.09.2025 07:39 Ответить
А чого ви хочете? Щоб Гейропка воювала? Ну вона не така потужна та незламна як Україна. Он італійці заявили, що жодна капля крові її солдат не буде пролита в цій війні між Сходом та Заходом. Грошики потроху зі скрипом ще будуть давати, а ось солдат на війну 500 млн Європка не має - звіняйтє
показать весь комментарий
14.09.2025 07:56 Ответить
Дніщє!!!
показать весь комментарий
14.09.2025 08:02 Ответить
А ви що думаєте, що всі такі незламні як українці? Всі бояться і хочуть жити довго
показать весь комментарий
14.09.2025 08:14 Ответить
Збити один дрон, це треба мати велику мужність, так?))
показать весь комментарий
14.09.2025 08:36 Ответить
скінчилися справжні генерали-воїни
показать весь комментарий
14.09.2025 08:31 Ответить
Сцикопіхота блд
показать весь комментарий
14.09.2025 08:39 Ответить
Яке позорище. Ще й коментує.
показать весь комментарий
14.09.2025 08:45 Ответить
пуцин сунув нам свій орган, ми готові були дати йому по яйцях, але він перестав сувати його нам в рота, тому ми перестали нервуватись. завтра знов буде сувати до рота нато свій іскандер, нато знову полоскоче язиком путина і знов почекає коли той повернеться гвалтувати інших
показать весь комментарий
14.09.2025 09:10 Ответить
Да не переживайте вы так, шо не сбили - еще прилетят и много. Вот тогда отведете душу, намолотите-е-е...
показать весь комментарий
14.09.2025 09:18 Ответить
не збили
щоби дрон повернувся до України
вбивати жінок та Дітей
показать весь комментарий
14.09.2025 09:36 Ответить
правильно !!! до Украины пускай летят,а ххххли ???? вот суки !!! вот пил...сы !!!! с кем мы связались ????(((( летал же уже ф16 ,зажал ракету ??? или боялся промахнуться и ******* своего мош пулэ ???(((
показать весь комментарий
14.09.2025 09:40 Ответить
Це якийсь різновид каргокульту,чи що? Хлопці, бойовий дрон у вас на території, ваші дії?
показать весь комментарий
14.09.2025 09:43 Ответить
Какой умный Дрон,как только увидел ф 16 вернулся в Украину и какое геройство со стороны министра обороны,эти люди реально издеваются над Украинцами или они такие трусливые что вам пора их защищать,а ведь Путин их хорошо знает,если не боязнь что русские полезут к ним они вашу сторону даже не посмотрели бы
показать весь комментарий
14.09.2025 09:49 Ответить
Бравые и храбрые румыны и нато не сбили потому что кацапский дрон полетел в Украину, полетел кого то убить, ребенка возможно.
показать весь комментарий
14.09.2025 10:25 Ответить
Злякався.
показать весь комментарий
14.09.2025 10:25 Ответить
Фу, ***** та сцикуни .....
показать весь комментарий
14.09.2025 10:46 Ответить
Але він повернувся в Україну і ймовірно вбив кілька людей.
Дякуємо!
показать весь комментарий
14.09.2025 10:47 Ответить
Пілот не встиг перезарядити кулемет Гатлінг
показать весь комментарий
14.09.2025 10:56 Ответить
"мы делаем заявления каждый раз, когда их (беспилотники, - ред.) видим"

И кулачки в карманах посильнее надо сжимать.
Не, так нельзя, это прямо какая-то эскалация
показать весь комментарий
14.09.2025 12:14 Ответить
Я хотел захватить Галактику, но тут в палату пришли санитары
показать весь комментарий
14.09.2025 12:35 Ответить
Какой хитрый дрон.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:01 Ответить
Через пару недель они выразят озабоченность, а потом глубокую озабоченность. п.с. Зла не хватает на этих пассивных *********!
показать весь комментарий
14.09.2025 14:11 Ответить
 
 