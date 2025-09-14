УКР
Новини
1 043 17

МЗС Румунії про вторгнення російського дрона: Дії Росії неприйнятні, порушимо це питання на Генасамблеї ООН

шахед

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою, коментуючи ситуацію із вторгненням російського дрона в повітряний простір Румунії, охарактеризувала дії Росії як "неприйнятні та безвідповідальні".

Про це дипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та безпеки. Ми постійно контактуємо з нашими партнерами та союзниками з ЄС та НАТО щодо провокацій Росії, включаючи цю останню", - заявила очільниця румунського МЗС.

Дипломат наголосила, що необхідно ефективно підвищувати ціну на відверто незаконні та провокаційні дії Росії шляхом швидкого ухвалення 19-го пакету санкцій та повного спектру заходів в рамках операції НАТО "Східний Сторож".

"Я також порушу питання дій Росії на Генеральній асамблеї ООН, закликаючи до суворого міжнародного дотримання санкцій",- написала Цою.

Читайте також: У Румунії оголошували повітряну тривогу: два літаки F-16 виявили безпілотник (оновлено)

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Читайте також: Зеленський про дрон РФ на території Румунії: Це очевидне розширення війни Росією

Автор: 

Румунія (1235) дрони (5534)
+2
Неприятно,....... Записуйте видоси, чого склали руки
14.09.2025 01:24 Відповісти
14.09.2025 01:24 Відповісти
+2
Дії Румунії не менш несприйнятні, коли країна маючи найкраще озброєння годину Не збиває бпла у своєму просторі, а потім полегшено зітхає, коли дрон летить в Україну.
Покидьки
14.09.2025 03:53 Відповісти
14.09.2025 03:53 Відповісти
+2
Готові були збити але він повернувся в Україну.Хай там дрон вибухає,руйнує інфраструктуру,вбиває людей.Союзнички-вашу мать!
14.09.2025 07:04 Відповісти
14.09.2025 07:04 Відповісти
Неприятно,....... Записуйте видоси, чого склали руки
14.09.2025 01:24 Відповісти
14.09.2025 01:24 Відповісти
Де головні ветуючі усьо й уся людяного та антиагресорського саме Китай та рашка в Радбезі ООН а іже з ними з січня 2025 го саме США...
Саме ці країни заветували своїм вагомим голосуванням ПРОТИ резолюцію України на річницю вторгнення руZZкава фашизму ...

Й лиш зусилями ЄС прикрасити резолюцію, викинувши в ній слово АГРЕСОР був отриманий більш менш позитивний результат
показати весь коментар
14.09.2025 01:36 Відповісти
Цікаво цікаво - як з одним рашистодроном Румунія отримає відповідь в ООН?

Український проєкт резолюції.24 лютого 2025

Україна підготувала свій текст резолюції («Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні»), який вносився в Генеральну Асамблею ООН разом із багатьма спів-авторами, серед яких країни Європейського Союзу.

Альтернативна резолюція від США

США запропонувало свій варіант резолюції, який спершу не містив прямих формулювань про «агресію Росії» чи «повномасштабне вторгнення», більше наголошував на швидкому припиненні бойових дій і на шляху до миру.

Поправки до американської резолюції

Кілька країн-європейців внесли важливі поправки до американського проєкту:

заміна формулювання «конфлікт між РФ і Україною» на «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну»;

підтвердження суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів;

включення принципів Статуту ООН, справедливості та повного повернення територій.

Голосування в Генасамблеї ООН 24 лютого 2025

На третю річницю повномасштабного вторгнення було два проєкти резолюцій, які обговорювались і голосувались.

За українську (спільно з ЄС та іншими країнами) проголосували 93 країни, 18 - проти, і 65 утримались.

Американський варіант з європейськими поправками також був прийнятий (із зміненим формулюванням) і мав схожі результати - 93 «за», проти було менше, але більше утримань.

Ключові положення резолюції Українсько-європейської версії

Визнання, що повномасштабне вторгнення триває три роки.

Заклик до повного виведення російських військ із усіх українських територій, визнаних міжнародно.

Повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Важливість відповідальності за воєнні злочини, забезпечення прав жертв, повернення переміщених осіб, військовополонених, припинення депортацій.
показати весь коментар
14.09.2025 01:42 Відповісти
"Ей, мапєда! Ти сюда не лети, ты туда лети. А то ми піднімемо це питання в ООН!"
14.09.2025 01:43 Відповісти
14.09.2025 01:43 Відповісти
Дії Румунії не менш несприйнятні, коли країна маючи найкраще озброєння годину Не збиває бпла у своєму просторі, а потім полегшено зітхає, коли дрон летить в Україну.
Покидьки
показати весь коментар
14.09.2025 03:53 Відповісти
Господи які вони всі імпотенти просто кацапня з них смійється і плює на лице а вони це божа роса ідіоти
14.09.2025 04:36 Відповісти
14.09.2025 04:36 Відповісти
Готові були збити але він повернувся в Україну.Хай там дрон вибухає,руйнує інфраструктуру,вбиває людей.Союзнички-вашу мать!
показати весь коментар
14.09.2025 07:04 Відповісти
Ну - тут вже питання іншого порядку - залітать в чужий повітряний простір, чи робить пуски ракет, у напрямку державного кордону, їм забороняється... Це називаєтся "провокуванням прикордонного конфлікту"... (Сумніваюся, що у нас, з румунами, є, стосовно цього, якась домовленість).
І "підставляться" під удар нашого ППО, їм теж не хочеться - бо, на відміну від них, наші хлопці в готовності, і всадять ракету "на автоматі"...
"Хомо сапієнс" від "хомо еректуса" , відрізняється вмінням мислить абстрактно, пов"язувать події, між собою, і думать наперед, осмислюючи наслідки своїх дій...
показати весь коментар
14.09.2025 07:15 Відповісти
Не переконливо... а наслідки безкарності завжди одні і тіж самі... Вам цього та і не знати?...
показати весь коментар
14.09.2025 07:49 Відповісти
Це ти про що? Є заперечення? Викладай... АРГУМЕНТОВАНО...
А не так, як ти часто робиш - "Закид - наздогад буряків...". А опонент хай "ламає голову: "А що ж мені сказать хотіли?..."
показати весь коментар
14.09.2025 07:54 Відповісти
Не буду. Я просто дав власну оцінку Ваших висловлень, та і все. Маю право.
14.09.2025 08:01 Відповісти
14.09.2025 08:01 Відповісти
Ясно... Аргументів немає, а от особа дописувача - не подобається...
"Що і треба було довести"...
Ну то "йди лісом", повз, не зупиняючись, "тріполог"...
показати весь коментар
14.09.2025 08:32 Відповісти
Где же сто вторая, четвертая, пятая "мокрая" статья? (С)
14.09.2025 08:35 Відповісти
14.09.2025 08:35 Відповісти
Якщо б рузькім ( і взагалі будь-кому) одразу давали в рило у відповідь, то конфлікт швидко закінчився. Але для цих "глобалістів " в цьому немає сенсу, і саме тому ми бачимо , як це все затягується (навмисно), як все більше країн втягують в цей "процес". Тобто розкручують масштабну війну в Європі.
показати весь коментар
14.09.2025 09:03 Відповісти
вони б ще марсіянам поскаржились
14.09.2025 10:24 Відповісти
14.09.2025 10:24 Відповісти
Напишіть у СПОРТЛОТО!
14.09.2025 10:55 Відповісти
14.09.2025 10:55 Відповісти
 
 