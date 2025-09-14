МЗС Румунії про вторгнення російського дрона: Дії Росії неприйнятні, порушимо це питання на Генасамблеї ООН
Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою, коментуючи ситуацію із вторгненням російського дрона в повітряний простір Румунії, охарактеризувала дії Росії як "неприйнятні та безвідповідальні".
Про це дипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та безпеки. Ми постійно контактуємо з нашими партнерами та союзниками з ЄС та НАТО щодо провокацій Росії, включаючи цю останню", - заявила очільниця румунського МЗС.
Дипломат наголосила, що необхідно ефективно підвищувати ціну на відверто незаконні та провокаційні дії Росії шляхом швидкого ухвалення 19-го пакету санкцій та повного спектру заходів в рамках операції НАТО "Східний Сторож".
"Я також порушу питання дій Росії на Генеральній асамблеї ООН, закликаючи до суворого міжнародного дотримання санкцій",- написала Цою.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Саме ці країни заветували своїм вагомим голосуванням ПРОТИ резолюцію України на річницю вторгнення руZZкава фашизму ...
Й лиш зусилями ЄС прикрасити резолюцію, викинувши в ній слово АГРЕСОР був отриманий більш менш позитивний результат
Український проєкт резолюції.24 лютого 2025
Україна підготувала свій текст резолюції («Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні»), який вносився в Генеральну Асамблею ООН разом із багатьма спів-авторами, серед яких країни Європейського Союзу.
Альтернативна резолюція від США
США запропонувало свій варіант резолюції, який спершу не містив прямих формулювань про «агресію Росії» чи «повномасштабне вторгнення», більше наголошував на швидкому припиненні бойових дій і на шляху до миру.
Поправки до американської резолюції
Кілька країн-європейців внесли важливі поправки до американського проєкту:
заміна формулювання «конфлікт між РФ і Україною» на «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну»;
підтвердження суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів;
включення принципів Статуту ООН, справедливості та повного повернення територій.
Голосування в Генасамблеї ООН 24 лютого 2025
На третю річницю повномасштабного вторгнення було два проєкти резолюцій, які обговорювались і голосувались.
За українську (спільно з ЄС та іншими країнами) проголосували 93 країни, 18 - проти, і 65 утримались.
Американський варіант з європейськими поправками також був прийнятий (із зміненим формулюванням) і мав схожі результати - 93 «за», проти було менше, але більше утримань.
Ключові положення резолюції Українсько-європейської версії
Визнання, що повномасштабне вторгнення триває три роки.
Заклик до повного виведення російських військ із усіх українських територій, визнаних міжнародно.
Повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.
Важливість відповідальності за воєнні злочини, забезпечення прав жертв, повернення переміщених осіб, військовополонених, припинення депортацій.
Покидьки
І "підставляться" під удар нашого ППО, їм теж не хочеться - бо, на відміну від них, наші хлопці в готовності, і всадять ракету "на автоматі"...
"Хомо сапієнс" від "хомо еректуса" , відрізняється вмінням мислить абстрактно, пов"язувать події, між собою, і думать наперед, осмислюючи наслідки своїх дій...
А не так, як ти часто робиш - "Закид - наздогад буряків...". А опонент хай "ламає голову: "А що ж мені сказать хотіли?..."
"Що і треба було довести"...
Ну то "йди лісом", повз, не зупиняючись, "тріполог"...
сто вторая, четвертая, пятая "мокрая" статья? (С)