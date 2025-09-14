МЗС Румунії про вторгнення російського дрона: Дії Росії неприйнятні, порушимо це питання на Генасамблеї ООН

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою, коментуючи ситуацію із вторгненням російського дрона в повітряний простір Румунії, охарактеризувала дії Росії як "неприйнятні та безвідповідальні".

Про це дипломатка написала в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Румунія засуджує поведінку Росії та вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету та безпеки. Ми постійно контактуємо з нашими партнерами та союзниками з ЄС та НАТО щодо провокацій Росії, включаючи цю останню", - заявила очільниця румунського МЗС.

Дипломат наголосила, що необхідно ефективно підвищувати ціну на відверто незаконні та провокаційні дії Росії шляхом швидкого ухвалення 19-го пакету санкцій та повного спектру заходів в рамках операції НАТО "Східний Сторож".

"Я також порушу питання дій Росії на Генеральній асамблеї ООН, закликаючи до суворого міжнародного дотримання санкцій",- написала Цою.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

