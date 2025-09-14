МИД Румынии о вторжении российского дрона: Действия России неприемлемы, поднимем этот вопрос на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою, комментируя ситуацию с вторжением российского дрона в воздушное пространство Румынии, охарактеризовала действия России как "неприемлемые и безответственные".

"Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности. Мы постоянно контактируем с нашими партнерами и союзниками из ЕС и НАТО относительно провокаций России, включая эту последнюю", - заявила руководительница румынского МИД.

Дипломат подчеркнула, что необходимо эффективно повышать цену на откровенно незаконные и провокационные действия России путем быстрого принятия 19-го пакета санкций и полного спектра мероприятий в рамках операции НАТО "Восточный Сторож".

"Я также подниму вопрос действий России на Генеральной ассамблее ООН, призывая к строгому международному соблюдению санкций",- написала Цою.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

