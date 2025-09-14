РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8175 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии
1 154 17

МИД Румынии о вторжении российского дрона: Действия России неприемлемы, поднимем этот вопрос на Генассамблее ООН

шахед

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою, комментируя ситуацию с вторжением российского дрона в воздушное пространство Румынии, охарактеризовала действия России как "неприемлемые и безответственные".

Об этом дипломат написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности. Мы постоянно контактируем с нашими партнерами и союзниками из ЕС и НАТО относительно провокаций России, включая эту последнюю", - заявила руководительница румынского МИД.

Дипломат подчеркнула, что необходимо эффективно повышать цену на откровенно незаконные и провокационные действия России путем быстрого принятия 19-го пакета санкций и полного спектра мероприятий в рамках операции НАТО "Восточный Сторож".

"Я также подниму вопрос действий России на Генеральной ассамблее ООН, призывая к строгому международному соблюдению санкций",- написала Цою.

Читайте также: В Румынии объявляли воздушную тревогу: два самолета F-16 обнаружили беспилотник (обновлено)

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Читайте также: Зеленский о дроне РФ на территории Румынии: Это очевидное расширение войны Россией

Автор: 

Румыния (1153) дроны (4648)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Дії Румунії не менш несприйнятні, коли країна маючи найкраще озброєння годину Не збиває бпла у своєму просторі, а потім полегшено зітхає, коли дрон летить в Україну.
Покидьки
показать весь комментарий
14.09.2025 03:53 Ответить
+3
Готові були збити але він повернувся в Україну.Хай там дрон вибухає,руйнує інфраструктуру,вбиває людей.Союзнички-вашу мать!
показать весь комментарий
14.09.2025 07:04 Ответить
+2
Неприятно,....... Записуйте видоси, чого склали руки
показать весь комментарий
14.09.2025 01:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неприятно,....... Записуйте видоси, чого склали руки
показать весь комментарий
14.09.2025 01:24 Ответить
Де головні ветуючі усьо й уся людяного та антиагресорського саме Китай та рашка в Радбезі ООН а іже з ними з січня 2025 го саме США...
Саме ці країни заветували своїм вагомим голосуванням ПРОТИ резолюцію України на річницю вторгнення руZZкава фашизму ...

Й лиш зусилями ЄС прикрасити резолюцію, викинувши в ній слово АГРЕСОР був отриманий більш менш позитивний результат
показать весь комментарий
14.09.2025 01:36 Ответить
Цікаво цікаво - як з одним рашистодроном Румунія отримає відповідь в ООН?

Український проєкт резолюції.24 лютого 2025

Україна підготувала свій текст резолюції («Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні»), який вносився в Генеральну Асамблею ООН разом із багатьма спів-авторами, серед яких країни Європейського Союзу.

Альтернативна резолюція від США

США запропонувало свій варіант резолюції, який спершу не містив прямих формулювань про «агресію Росії» чи «повномасштабне вторгнення», більше наголошував на швидкому припиненні бойових дій і на шляху до миру.

Поправки до американської резолюції

Кілька країн-європейців внесли важливі поправки до американського проєкту:

заміна формулювання «конфлікт між РФ і Україною» на «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну»;

підтвердження суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів;

включення принципів Статуту ООН, справедливості та повного повернення територій.

Голосування в Генасамблеї ООН 24 лютого 2025

На третю річницю повномасштабного вторгнення було два проєкти резолюцій, які обговорювались і голосувались.

За українську (спільно з ЄС та іншими країнами) проголосували 93 країни, 18 - проти, і 65 утримались.

Американський варіант з європейськими поправками також був прийнятий (із зміненим формулюванням) і мав схожі результати - 93 «за», проти було менше, але більше утримань.

Ключові положення резолюції Українсько-європейської версії

Визнання, що повномасштабне вторгнення триває три роки.

Заклик до повного виведення російських військ із усіх українських територій, визнаних міжнародно.

Повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Важливість відповідальності за воєнні злочини, забезпечення прав жертв, повернення переміщених осіб, військовополонених, припинення депортацій.
показать весь комментарий
14.09.2025 01:42 Ответить
"Ей, мапєда! Ти сюда не лети, ти туда лети. А то ми піднімемо це питання в ООН!"
показать весь комментарий
14.09.2025 01:43 Ответить
Дії Румунії не менш несприйнятні, коли країна маючи найкраще озброєння годину Не збиває бпла у своєму просторі, а потім полегшено зітхає, коли дрон летить в Україну.
Покидьки
показать весь комментарий
14.09.2025 03:53 Ответить
Господи які вони всі імпотенти просто кацапня з них смійється і плює на лице а вони це божа роса ідіоти
показать весь комментарий
14.09.2025 04:36 Ответить
Готові були збити але він повернувся в Україну.Хай там дрон вибухає,руйнує інфраструктуру,вбиває людей.Союзнички-вашу мать!
показать весь комментарий
14.09.2025 07:04 Ответить
Ну - тут вже питання іншого порядку - залітать в чужий повітряний простір, чи робить пуски ракет, у напрямку державного кордону, їм забороняється... Це називаєтся "провокуванням прикордонного конфлікту"... (Сумніваюся, що у нас, з румунами, є, стосовно цього, якась домовленість).
І "підставляться" під удар нашого ППО, їм теж не хочеться - бо, на відміну від них, наші хлопці в готовності, і всадять ракету "на автоматі"...
"Хомо сапієнс" від "хомо еректуса" , відрізняється вмінням мислить абстрактно, пов"язувать події, між собою, і думать наперед, осмислюючи наслідки своїх дій...
показать весь комментарий
14.09.2025 07:15 Ответить
Не переконливо... а наслідки безкарності завжди одні і тіж самі... Вам цього та і не знати?...
показать весь комментарий
14.09.2025 07:49 Ответить
Це ти про що? Є заперечення? Викладай... АРГУМЕНТОВАНО...
А не так, як ти часто робиш - "Закид - наздогад буряків...". А опонент хай "ламає голову: "А що ж мені сказать хотіли?..."
показать весь комментарий
14.09.2025 07:54 Ответить
Не буду. Я просто дав власну оцінку Ваших висловлень, та і все. Маю право.
показать весь комментарий
14.09.2025 08:01 Ответить
Ясно... Аргументів немає, а от особа дописувача - не подобається...
"Що і треба було довести"...
Ну то "йди лісом", повз, не зупиняючись, "тріполог"...
показать весь комментарий
14.09.2025 08:32 Ответить
Где же сто вторая, четвертая, пятая "мокрая" статья? (С)
показать весь комментарий
14.09.2025 08:35 Ответить
Якщо б рузькім ( і взагалі будь-кому) одразу давали в рило у відповідь, то конфлікт швидко закінчився. Але для цих "глобалістів " в цьому немає сенсу, і саме тому ми бачимо , як це все затягується (навмисно), як все більше країн втягують в цей "процес". Тобто розкручують масштабну війну в Європі.
показать весь комментарий
14.09.2025 09:03 Ответить
вони б ще марсіянам поскаржились
показать весь комментарий
14.09.2025 10:24 Ответить
Напишіть у СПОРТЛОТО!
показать весь комментарий
14.09.2025 10:55 Ответить
 
 