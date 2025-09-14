УКР
Новини Збиття дронів у Румунії
Міністр оборони Румунії Моштяну: Винищувачі F-16 готові були збити російський дрон, але він повернувся до України

Румунські винищувачі F-16, які відправлялися на перехоплення російського дрона, який порушив повітряний простір Румунії, були "дуже близькі" до того, щоб його збити. Однак дрон змінив напрямок руху та полетів у бік України.

Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну в ефірі телеканалу Antena 3 CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Його не збили, радари зафіксували його та побачили, як він наближається до нашого повітряного простору. Літаки злетіли та побачили його, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, і в якийсь момент він полетів до України. Це інформація, яку ми маємо на цей час. Дрон залишив повітряний простір, повернувшись до України", - заявив очільник оборонного відомства Румунії.

Він додав, що завдяки ухваленому навесні закону румунські пілоти можуть збивати дрони, які вторгаються у повітряний простір Румунії.

"Ми маємо провокації з боку Росії приблизно щотижня, ми робимо заяви щоразу, коли їх (безпілотники, - ред.) бачимо", - заявив Моштяну.

Читайте також: МЗС Румунії про вторгнення російського дрона: Дії Росії неприйнятні, порушимо це питання на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Читайте також: Зеленський про дрон РФ на території Румунії: Це очевидне розширення війни Росією

+52
Це все що потрібно знати про ціх партнерів
14.09.2025 01:50
+44
50 хвилин літав над Румунією, а часу не вистачило його збити?
14.09.2025 01:49
+36
Очень похоже на ситуацию в американском метро
Когда умирала молодая украинка
И ее страдания не вызвали НИКАКОЙ РЕАКЦИИ у американцев
Мы все время говорим ,что хотим в Европу
А как мы с таким отношением к нам
Собираемся жить в Европе?
Этот дрон ,который не сбили румыны
Может прилететь и убить украинскую маму с ребенком
Это называется - ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ?
Как по мне - это подлость
14.09.2025 02:00
Союзники
14.09.2025 01:45
СоюзниЧки
14.09.2025 02:00
"Партнери"...
14.09.2025 07:03
Говнюки...
14.09.2025 11:04
50 хвилин літав над Румунією, а часу не вистачило його збити?
14.09.2025 01:49
Яєць і бажання
14.09.2025 03:49
Це все що потрібно знати про ціх партнерів
14.09.2025 01:50
Так маємо розуміти, але з поганої вівці ...
14.09.2025 07:20
та їхні "гарантії" !
14.09.2025 08:07
Не буде ніяких гарантій і не мрійте. Про це "партнери" вже відкрито говорять.
14.09.2025 10:04
Навіщо Вам щось знати про цих партнерів? Боневтік Потужно-Брехливий їх зіб'є при вході у повівтряний простір України величезними шматками асфальту, який накопичив з 2019 і по 2022-й роки.
14.09.2025 11:22
Вірим. Я повірив(ніт).
То яка проблема була збити на території України? Бо не хотіли кацапів образити?
14.09.2025 01:50
Сцикопіхота
14.09.2025 01:52
блААААААААть так откровенно ?

а румуни не входять в коаліцію охочих чи як там - ну тоді ок

Польща

Литва, Латвія, Естонія

Велика Британія

Чехія, Словаччина

Нідерланди, Данія
14.09.2025 01:54
Очень похоже на ситуацию в американском метро
Когда умирала молодая украинка
И ее страдания не вызвали НИКАКОЙ РЕАКЦИИ у американцев
Мы все время говорим ,что хотим в Европу
А как мы с таким отношением к нам
Собираемся жить в Европе?
Этот дрон ,который не сбили румыны
Может прилететь и убить украинскую маму с ребенком
Это называется - ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ?
Как по мне - это подлость
14.09.2025 02:00
Ну ось, пішла кацапська агітація від таварісчь Бобровой.
14.09.2025 06:27
пішов у сраку
14.09.2025 07:53
Кажу у сотий раз. Ще ні один кацап не здогадався, що Ореста - це жіноче ім'я.
14.09.2025 09:32
Америка не Європа
14.09.2025 08:27
Там, в американском метро, умирала БЕЛАЯ девушка... Всё остальное - Ваши домыслы.
14.09.2025 09:49
Нажаль, не та у нас влада щоб підтримувати як в перші дні-роки Україну. А ви погляньте на історію Румунії у війні с Гітлером ... То ще щастя ,що вдалось вирвати перемогу не президенту УЛЬТРАПРАВОМУ . Там на Х Венси з Масками стільки вклали інформзусиль в перемогу ультраправих кандидатів . Ще рік два війни - у Франції буде Ліпен , у Німеччині та Австрії на щастя вибори трішки далі й там ледве ледве зібрали коаліцію трішки більшу ніж лідери правих партій змогли набрати . у Австрії щось декілька голосів у парламенті не вистачає що побороти більшістю коаліцію ... Як не дивно,США можуть раніше проснутися від всевладдя ультраправих,а уЄвропі вже ось-ось
14.09.2025 02:11
були типу відео на Х самим Маском подане, як Макрон теж зігував ( як й сам Маск) перед виборцями перемігши вибори... Я розгледіла дивне - улівій руці Макрона ще чиясь ... Але повтор йшов саме підняттям правої руки вверх від тулуба. Я таки знайшла повне відео - довго рилася ..
Знаєте як все було ? Макрон з рука в руці з дружиною ходив по сцені перед шалено радіючими виборцями й прикладав руку до серця й ********** долонею вверх піднятої правої руки нахиляючись до виборців .Але у Маска просто зігуючевиглядаючим зробили повтор ... Я навіть туди ще це написала . А під час виборів у Німеччині - зробили з 20 робітників демонстрацію з плакатами за ультра- праву ( завод у Маска там) й крутили це подругу як акцію підтримку на Х .

Це жах страшніше гезєти ПРАВДА може правда рівний пропогандонії Марго Сімоньян
14.09.2025 02:20
Тобто, Макрон просто махав рукою. А маск - фальсифікатор і маніпулятор.
14.09.2025 04:49
Макрон просто махав рукою, а Маск махав ногою? Макрон не зігував, а маск зігував. Подвійні стандарти.
14.09.2025 06:48
НА ЖАЛЬ...
14.09.2025 03:23
Так, дякую, бо може бути й НА ПРЕВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ
14.09.2025 04:12
Годину ворог літав по їх території - побоялися збити... Уцобки.
14.09.2025 02:21
Та вони його , парою Ф-16, мабуть, не знайшли... Видно, хтось, з землі, побачив, чи почув, і повідомив, куди треба. Підняли літаки, а ті шукали, шукали, і не знайшли, на фоні землі...
14.09.2025 06:00
Перiод співпраці з Німеччиною

У 1940 році Румунія була змушена піти на поступки. Внаслідок Радянсько-німецького договору про ненапад, відомого як пакт Молотова-Ріббентропа, СРСР пред'явив територіальні претензії до Румунії. У червні 1940 року Радянський Союз анудсував Бессарабію та північну Буковину. Ці втрати стали тяжким ударом для румунського народу та уряду.

У відповідь на загрозу з боку СРСР Румунія почала наближатися до нацистської Німеччини. У листопаді 1940 року Румунія підписала Троїстий пакт, ставши союзником Німеччини. Це рішення відкрило шлях для активного військового співробітництва з нацистами, і румунські влади сподівалися повернути втрачені території, підтримуючи Німеччину в її агресивних військових кампаніях на Східному фронті.
14.09.2025 02:26
кажете ПОЛЬЩА...? Толі ісічо будіт...
14.09.2025 02:27
Й?
14.09.2025 08:07
розбіжаться охочі й нестримні, бо програють вибори Навроцьким й нетільки в Польщі.
14.09.2025 08:22
Принаймі безхитрісно, «пабрацкі».
14.09.2025 02:34
Який підступний дрон. Не дав показати румунську потужність. Злякався і втік.
14.09.2025 03:34
Це як набити собі на лобі тату "сцикло" і ходити з ним по етерах.
14.09.2025 03:36
А я думав Естонці торможені. Тепер чесне перше місце по тормознутості гордо отримають румуни. Носіть з честю!
14.09.2025 04:04
Ердоган без сумнівів збив кацапський літак і попередив )(уйло, що буде збивати і надалі,якщо )(уйло не угомониться. Допомогло.
14.09.2025 04:33
Ердоган мабуть чув, що один раз - вже .....
14.09.2025 07:36 Відповісти
14.09.2025 08:32
Правда пілотів посадив
14.09.2025 08:06
Ніт, одного пілота відправили до кобзона коли він спускався на парашюті, другий був евакуйований бойовиками Хезболли до Сирії.
Під час кацапської пошуково-рятувальної операці загинув це один хропак, протурецькими повстанцями було знищено гелікоптер Мі-8.
Підсумковий рахунок: 2 - 1 на користь Ердогана, на додачу бонус - гелікоптер Мі-8.
14.09.2025 10:26
Якщо ви мали на увазі турецьких пілотів, то їхня посадка зв'язана не зі збиттям російського літака Су-24 у 2015 році, а опинилися під вартою у зв'язку з невдалим військовим переворотом, що стався в Туреччині в липні 2016 року.
14.09.2025 11:10
Логiчно. Збивати дрон ракетою за пiв мiльйона, яких не уявляе небезпеки??
14.09.2025 05:00
Я б змінив перекладач.
14.09.2025 09:14
Кожен день небезпечні дрони атакують Україну.
Може ти довбойоб?
14.09.2025 10:29
якщо почекати з півгодини, то можно зекномити одну ракету.
14.09.2025 06:05
Дуже "вдячні" за то шо надали можливість російському дрону повернутисб до України і вбити українців.
14.09.2025 06:34
Після того що сталося в Польщі, я вже думаю що не збили тому що на це піде половина річного бюджету румунської армії, або не вміють.
14.09.2025 06:50
- Було страшно?
- Обісрався!
14.09.2025 10:30
Слава богу він повернувся до України
14.09.2025 07:11
були готові , а потім подумали - а раптом путін нападе
14.09.2025 07:18
Повага до НАТо і "сусідів" кожного дня все менше... Едине що приходить на думку- чмошніки сцикливі
14.09.2025 07:29
У меня погпна новина для румунів - один раз, вже 3,14раз і це вже назавжди.
14.09.2025 07:34
Пілот вже палець послинив і на червону кнопку націлився, а тут - раз і нема дрона, втік ****
14.09.2025 07:39
А чого ви хочете? Щоб Гейропка воювала? Ну вона не така потужна та незламна як Україна. Он італійці заявили, що жодна капля крові її солдат не буде пролита в цій війні між Сходом та Заходом. Грошики потроху зі скрипом ще будуть давати, а ось солдат на війну 500 млн Європка не має - звіняйтє
14.09.2025 07:56
Дніщє!!!
14.09.2025 08:02
А ви що думаєте, що всі такі незламні як українці? Всі бояться і хочуть жити довго
14.09.2025 08:14
Збити один дрон, це треба мати велику мужність, так?))
14.09.2025 08:36
скінчилися справжні генерали-воїни
14.09.2025 08:31
Сцикопіхота блд
14.09.2025 08:39
Яке позорище. Ще й коментує.
14.09.2025 08:45
пуцин сунув нам свій орган, ми готові були дати йому по яйцях, але він перестав сувати його нам в рота, тому ми перестали нервуватись. завтра знов буде сувати до рота нато свій іскандер, нато знову полоскоче язиком путина і знов почекає коли той повернеться гвалтувати інших
14.09.2025 09:10
Да не переживайте вы так, шо не сбили - еще прилетят и много. Вот тогда отведете душу, намолотите-е-е...
14.09.2025 09:18
не збили
щоби дрон повернувся до України
вбивати жінок та Дітей
14.09.2025 09:36
правильно !!! до Украины пускай летят,а ххххли ???? вот суки !!! вот пил...сы !!!! с кем мы связались ????(((( летал же уже ф16 ,зажал ракету ??? или боялся промахнуться и ******* своего мош пулэ ???(((
14.09.2025 09:40
Це якийсь різновид каргокульту,чи що? Хлопці, бойовий дрон у вас на території, ваші дії?
14.09.2025 09:43
Какой умный Дрон,как только увидел ф 16 вернулся в Украину и какое геройство со стороны министра обороны,эти люди реально издеваются над Украинцами или они такие трусливые что вам пора их защищать,а ведь Путин их хорошо знает,если не боязнь что русские полезут к ним они вашу сторону даже не посмотрели бы
14.09.2025 09:49
Бравые и храбрые румыны и нато не сбили потому что кацапский дрон полетел в Украину, полетел кого то убить, ребенка возможно.
14.09.2025 10:25
Злякався.
14.09.2025 10:25
Фу, ***** та сцикуни .....
14.09.2025 10:46
Але він повернувся в Україну і ймовірно вбив кілька людей.
Дякуємо!
14.09.2025 10:47
Пілот не встиг перезарядити кулемет Гатлінг
14.09.2025 10:56
 
 