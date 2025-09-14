Міністр оборони Румунії Моштяну: Винищувачі F-16 готові були збити російський дрон, але він повернувся до України

Румунські винищувачі F-16, які відправлялися на перехоплення російського дрона, який порушив повітряний простір Румунії, були "дуже близькі" до того, щоб його збити. Однак дрон змінив напрямок руху та полетів у бік України.

Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну в ефірі телеканалу Antena 3 CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Його не збили, радари зафіксували його та побачили, як він наближається до нашого повітряного простору. Літаки злетіли та побачили його, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, і в якийсь момент він полетів до України. Це інформація, яку ми маємо на цей час. Дрон залишив повітряний простір, повернувшись до України", - заявив очільник оборонного відомства Румунії.

Він додав, що завдяки ухваленому навесні закону румунські пілоти можуть збивати дрони, які вторгаються у повітряний простір Румунії.

"Ми маємо провокації з боку Росії приблизно щотижня, ми робимо заяви щоразу, коли їх (безпілотники, - ред.) бачимо", - заявив Моштяну.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

