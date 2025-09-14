Міністр оборони Румунії Моштяну: Винищувачі F-16 готові були збити російський дрон, але він повернувся до України
Румунські винищувачі F-16, які відправлялися на перехоплення російського дрона, який порушив повітряний простір Румунії, були "дуже близькі" до того, щоб його збити. Однак дрон змінив напрямок руху та полетів у бік України.
Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну в ефірі телеканалу Antena 3 CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Його не збили, радари зафіксували його та побачили, як він наближається до нашого повітряного простору. Літаки злетіли та побачили його, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, і в якийсь момент він полетів до України. Це інформація, яку ми маємо на цей час. Дрон залишив повітряний простір, повернувшись до України", - заявив очільник оборонного відомства Румунії.
Він додав, що завдяки ухваленому навесні закону румунські пілоти можуть збивати дрони, які вторгаються у повітряний простір Румунії.
"Ми маємо провокації з боку Росії приблизно щотижня, ми робимо заяви щоразу, коли їх (безпілотники, - ред.) бачимо", - заявив Моштяну.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.
То яка проблема була збити на території України? Бо не хотіли кацапів образити?
а румуни не входять в коаліцію охочих чи як там - ну тоді ок
Польща
Литва, Латвія, Естонія
Велика Британія
Чехія, Словаччина
Нідерланди, Данія
У 1940 році Румунія була змушена піти на поступки. Внаслідок Радянсько-німецького договору про ненапад, відомого як пакт Молотова-Ріббентропа, СРСР пред'явив територіальні претензії до Румунії. У червні 1940 року Радянський Союз анудсував Бессарабію та північну Буковину. Ці втрати стали тяжким ударом для румунського народу та уряду.
У відповідь на загрозу з боку СРСР Румунія почала наближатися до нацистської Німеччини. У листопаді 1940 року Румунія підписала Троїстий пакт, ставши союзником Німеччини. Це рішення відкрило шлях для активного військового співробітництва з нацистами, і румунські влади сподівалися повернути втрачені території, підтримуючи Німеччину в її агресивних військових кампаніях на Східному фронті.
