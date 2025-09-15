Румынское МИД вызвало посла РФ из-за атаки дрона
Румынский МИД в знак протеста из-за нарушения российскими дронами воздушного пространства страны вызвал посла РФ Владимира Липаева.
Об этом сообщила министр иностранных дел Оана Цою, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Румынскую службу Радио Свобода.
В МИД отметили, что "румынская сторона выразила решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, который является нарушением суверенитета Румынии".
"Такие повторяющиеся ситуации означают эскалацию и усиление угроз региональной безопасности. Российскую сторону попросили немедленно принять все необходимые меры, чтобы избежать будущих нарушений воздушного пространства Румынии. Румыния постоянно контактирует со своими союзниками и другими членами ЕС", - говорят дипломаты.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
