РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9990 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии
954 8

Нет смысла убеждать РФ, что ее дрон залетел в Румынию. Россияне пытаются изменить реальность, - МИД Румынии

Российский дрон залетел в Румынию: реакция МИД страны

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою отреагировала на заявление посольства РФ в Бухаресте, что дрон, который в субботу нарушил воздушное пространство Румынии, якобы не является российским.

Об этом сообщает Digi24, пишет Цензор.НЕТ.

Оана Цою сказала, что не удивлена попытками Москвы снять с себя ответственность за нарушение воздушного пространства Румынии российским беспилотником в эти выходные.

Она утверждает, что эти заявления являются частью риторики, которую РФ использует с момента начала войны в Украине, и заявляет, что такие инциденты не помешают ее стране и в дальнейшем поддерживать Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия вызвала российского посла из-за нарушения воздушного пространства НАТО, - The Guardian

"Россияне, конечно, не нуждаются, чтобы мы им говорили, что их дрон принадлежит им. Они имеют тот же подход, что и тогда, когда фактически началась война в Украине. Они назвали это "специальной операцией", а не войной. То, что они пытаются использовать разные слова, никак не меняет реальность, которую мы все знаем... Никому не интересно убеждать россиян, что российский дрон принадлежит России, поскольку они это хорошо знают. И их попытки изменить реальность с помощью такого рода дискурса не будут успешными", - заявила Оана Цою.

Дипломат добавила, что пилоты истребителей визуально видели беспилотник и у Румынии нет сомнения, что это аппарат типа "Шахед", которого у Украины нет на вооружении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румынское МИД вызвало посла РФ из-за атаки дрона

Атака дрона РФ в Румынии

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Автор: 

беспилотник (4254) россия (97203) Румыния (1159) дроны (4658)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ото яке ППО сильне, за 50 хвилин від НАТО навіть попелу не залишиться, якщо по дорослому прилетить.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:40 Ответить
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
показать весь комментарий
15.09.2025 17:41 Ответить
Ну що тепер Західні країни на своїй шкурі відчують, що таке гібридна війна: "Это не мы, это шахтеры", "Такие бпла можно в любом военторге купить", "А вы докажите"... "Доказали?! Да хрен там - ваши доказательства не доказательства!".
показать весь комментарий
15.09.2025 17:45 Ответить
Треба було збивати. А не чекати поки він полетить як Карлсон. Були б докази. Хіба Мало що там пілотам здалося. Може це чапля була.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:55 Ответить
"Немає сенсу переконувати,,,,,,," - ні Немає, їбашити треба, а не переконувати, та так, щоб аж тирса сипралась!
показать весь комментарий
15.09.2025 18:07 Ответить
Дрон кацарилих залетив до Румунії, румуни почекали, коли він змінить курс на Україну і заспокоїлися. Чі можна вже про це бл*дство сказати, що НАТО відкрило своє небо кацарилим для атак по Україну, чі ще ні?
показать весь комментарий
15.09.2025 18:29 Ответить
Правильно - не треба брехунам-росіянам нічого доводити. Треба розбомбити завод з виробництва шахедів, або випалити якийсь НПЗ до тла і нехай самі доводять що то не бойові качки його розбомбили
показать весь комментарий
15.09.2025 18:56 Ответить
То ліпше мовчати, і робити вигляд, що нічого не було.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:24 Ответить
 
 