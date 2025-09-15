Нет смысла убеждать РФ, что ее дрон залетел в Румынию. Россияне пытаются изменить реальность, - МИД Румынии
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою отреагировала на заявление посольства РФ в Бухаресте, что дрон, который в субботу нарушил воздушное пространство Румынии, якобы не является российским.
Об этом сообщает Digi24, пишет Цензор.НЕТ.
Оана Цою сказала, что не удивлена попытками Москвы снять с себя ответственность за нарушение воздушного пространства Румынии российским беспилотником в эти выходные.
Она утверждает, что эти заявления являются частью риторики, которую РФ использует с момента начала войны в Украине, и заявляет, что такие инциденты не помешают ее стране и в дальнейшем поддерживать Украину.
"Россияне, конечно, не нуждаются, чтобы мы им говорили, что их дрон принадлежит им. Они имеют тот же подход, что и тогда, когда фактически началась война в Украине. Они назвали это "специальной операцией", а не войной. То, что они пытаются использовать разные слова, никак не меняет реальность, которую мы все знаем... Никому не интересно убеждать россиян, что российский дрон принадлежит России, поскольку они это хорошо знают. И их попытки изменить реальность с помощью такого рода дискурса не будут успешными", - заявила Оана Цою.
Дипломат добавила, что пилоты истребителей визуально видели беспилотник и у Румынии нет сомнения, что это аппарат типа "Шахед", которого у Украины нет на вооружении.
Атака дрона РФ в Румынии
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.
