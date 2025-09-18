Россия тестирует коллективную решимость стран НАТО, атакуя дронами Польшу и Румынию, - Украина в ОБСЕ

Запустив дроны в воздушное пространство Польши и Румынии, Россия испытывает единство евроатлантического сообщества и пытается спровоцировать более широкое противостояние.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время очередного заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"9 сентября несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, заставив польские силы обороны действовать. Через несколько дней российский беспилотник пересек воздушное пространство Румынии во время очередной атаки на Украину. Эти провокации не являются "случайностями" - это намеренные попытки проверить нашу коллективную решимость, подорвать региональную стабильность и затянуть все евроатлантическое сообщество в более широкую конфронтацию", - сказал Палагусинец.

По его словам, война РФ против Украины является также "испытанием надежности ОБСЕ и принципов, которые нас объединяют".

На этом фоне Палагусинец призвал "все государства, которые придерживаются международного права и основанного на правилах порядка", ввести новые сокрушительные санкции против российской экономики и промышленности, в частности ее оборонного сектора, доходов от продажи энергоресурсов, банковской системы и всех физических и юридических лиц, которые прямо или косвенно способствуют вооруженной агрессии против Украины.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Атака дрона РФ в Румынии

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

