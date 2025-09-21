УКР
Новини Літак РФ порушив повітряний простір Естонії Шахеди залетіли в Польщу
Що більше РФ провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту, - Рінкевичс

Рінкевичс про порушення повітряного простору Естонії та Польщі

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня і порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами є новою формою прояву гібридної війни.

Рінкевичс зауважив, що мета таких провокацій РФ - "перевірити політичну і військову реакцію НАТО".

Стосовно відповіді на провокації Росії він зазначив, що існує "політично-військова дилема: ніхто не хоче спровокувати ще одну війну, але й дії Росії не можуть залишатися без відповіді".

"Тому пошук і реалізація точних відповідей дуже складні, але цей процес триває. Що більше Росія провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту. Зараз Росія робить рівно стільки, щоб здавалося, що вона не заходить занадто далеко. Знаючи і логіку мислення в Росії, і часту некомпетентність на різних рівнях, це може статися, і відповідальність лежатиме на Кремлі", – додав Рінкевичс.

Також президент Латвії зазначив, що зараз непростий час - час нервової війни та перевірки на міцність.

"Безпека – це процес, що постійно змінюється, сповнений щоденних викликів, але саме це – відповідальність і завдання нашого покоління, з яким потрібно справлятися. Я впевнений, що всі разом – тут, у Латвії, і в західному світі – ми з цим упораємося", – сказав він.

Латвія (1409) НАТО (6797) росія (67862) Рінкевичс Едгарс (184)
+3
Президент Ердоган, ткнув носом прутня у його ж лайно, і той, тільки помідори чавити міг з діареєю! Так і у цих випадках, з ЛІТАКАМИ орків, моло бути!
Але ж маємо те, що маємо, по ФАКТУ ереакції та теліпання язиками!!
показати весь коментар
21.09.2025 12:04 Відповісти
+1
Чого зразу війна? - коли турки завалили літаючого кацапа рашка заборонила турецькі помидори - але потім передумали
показати весь коментар
21.09.2025 12:04 Відповісти
+1
А Черчвль вам що казав лохі!
Збийте або потопіть одного і все затихне , а так отримаєте і сором і війноу!
показати весь коментар
21.09.2025 12:06 Відповісти
нато імпотент, це зрозумів сам ху"ло
показати весь коментар
21.09.2025 12:00 Відповісти
І більший рівень озабочки у нато
показати весь коментар
21.09.2025 12:04 Відповісти
Президент Ердоган, ткнув носом прутня у його ж лайно, і той, тільки помідори чавити міг з діареєю! Так і у цих випадках, з ЛІТАКАМИ орків, моло бути!
Але ж маємо те, що маємо, по ФАКТУ ереакції та теліпання язиками!!
показати весь коментар
21.09.2025 12:04 Відповісти
Чого зразу війна? - коли турки завалили літаючого кацапа рашка заборонила турецькі помидори - але потім передумали
показати весь коментар
21.09.2025 12:04 Відповісти
Ото б, якщо хором ввалили по пдррашці - то орки б почали жерти бересту, або подохли від голоду..не бачу проблем..
показати весь коментар
21.09.2025 12:53 Відповісти
А Черчвль вам що казав лохі!
Збийте або потопіть одного і все затихне , а так отримаєте і сором і війноу!
показати весь коментар
21.09.2025 12:06 Відповісти
ХРЕНДЯБЛИКИ:
Напомним, что НАТО уж сбивало российские самолеты, которые нарушали воздушные границы блока.
Дядя Реджеп сбил российский Су-24 в ноябре 2015 года, который провел в воздушном пространстве Турции ❗️чуть больше 20 секунд.
В ответ путин запретил импорт турецких помидоров. Который потом отменил.
Учитесь у лучших.
показати весь коментар
21.09.2025 12:10 Відповісти
не буде ніякого "серйозного конфлікту". НАТО щось придумає щоб його не було - путін не хотів, випадково, заблукали, ескалація, дипломатія,діалог, зустріч союзників десь у Лісабоні вже 2028 року...
показати весь коментар
21.09.2025 12:10 Відповісти
Турки після збиття російського літака мали проблеми, це так. Але Захід не так сильно зав'язаний на продажі томатів до Москви. Тому немає чого боятись. Хіба візи західним посадовцям у росію заборонять.
показати весь коментар
21.09.2025 12:16 Відповісти
- Подивіться, північна мавпа з палицею вже пішла чи ще ні, бо я не хочу спровокувати війну. -
показати весь коментар
21.09.2025 12:35 Відповісти
Та нічого не буде..Росія .Китай Північна Корея дивяться..нічого не буде..можна не боятись.Світ чекає Третя світова.тому що своїй бездіяльностью самим провокували авторитарний режими підняти голову.На прикладі України зрозуміли.що можна робити що хочешь..
показати весь коментар
21.09.2025 12:49 Відповісти
 
 