Що більше РФ провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту, - Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня і порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами є новою формою прояву гібридної війни.
Рінкевичс зауважив, що мета таких провокацій РФ - "перевірити політичну і військову реакцію НАТО".
Стосовно відповіді на провокації Росії він зазначив, що існує "політично-військова дилема: ніхто не хоче спровокувати ще одну війну, але й дії Росії не можуть залишатися без відповіді".
"Тому пошук і реалізація точних відповідей дуже складні, але цей процес триває. Що більше Росія провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту. Зараз Росія робить рівно стільки, щоб здавалося, що вона не заходить занадто далеко. Знаючи і логіку мислення в Росії, і часту некомпетентність на різних рівнях, це може статися, і відповідальність лежатиме на Кремлі", – додав Рінкевичс.
Також президент Латвії зазначив, що зараз непростий час - час нервової війни та перевірки на міцність.
"Безпека – це процес, що постійно змінюється, сповнений щоденних викликів, але саме це – відповідальність і завдання нашого покоління, з яким потрібно справлятися. Я впевнений, що всі разом – тут, у Латвії, і в західному світі – ми з цим упораємося", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж маємо те, що маємо, по ФАКТУ ереакції та теліпання язиками!!
Збийте або потопіть одного і все затихне , а так отримаєте і сором і війноу!
Напомним, что НАТО уж сбивало российские самолеты, которые нарушали воздушные границы блока.
Дядя Реджеп сбил российский Су-24 в ноябре 2015 года, который провел в воздушном пространстве Турции ❗️чуть больше 20 секунд.
В ответ путин запретил импорт турецких помидоров. Который потом отменил.
Учитесь у лучших.