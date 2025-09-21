РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6997 посетителей онлайн
Новости Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО Шахеды залетели в Польшу
381 12

Чем больше РФ будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта, - Ринкевичс

Ринкевичс о нарушении воздушного пространства Эстонии и Польши

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вторжение российских дронов в Польшу на прошлой неделе и нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями является новой формой проявления гибридной войны.

Ринкевичс отметил, что цель таких провокаций РФ - "проверить политическую и военную реакцию НАТО".

Относительно ответа на провокации России он отметил, что существует "политико-военная дилемма: никто не хочет спровоцировать еще одну войну, но и действия России не могут оставаться без ответа".

Смотрите: В Эстонии показали траекторию движения российских истребителей над страной. КАРТА

"Поэтому поиск и реализация точных ответов очень сложны, но этот процесс продолжается. Чем больше Россия будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта. Сейчас Россия делает ровно столько, чтобы казалось, что она не заходит слишком далеко. Зная и логику мышления в России, и частую некомпетентность на разных уровнях, это может произойти, и ответственность будет лежать на Кремле", - добавил Ринкевичс.

Также президент Латвии отметил, что сейчас непростое время - время нервной войны и проверки на прочность.

"Безопасность - это постоянно меняющийся процесс, полный ежедневных вызовов, но именно это - ответственность и задача нашего поколения, с которым нужно справляться. Я уверен, что все вместе - здесь, в Латвии, и в западном мире - мы с этим справимся", - сказал он.

Также читайте: В Польше зафиксировали повышенную активность белорусских и российских дронов

Автор: 

Латвия (1393) НАТО (10334) россия (97281) Ринкевичс Эдгарс (150)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Президент Ердоган, ткнув носом прутня у його ж лайно, і той, тільки помідори чавити міг з діареєю! Так і у цих випадках, з ЛІТАКАМИ орків, моло бути!
Але ж маємо те, що маємо, по ФАКТУ ереакції та теліпання язиками!!
показать весь комментарий
21.09.2025 12:04 Ответить
+1
Чого зразу війна? - коли турки завалили літаючого кацапа рашка заборонила турецькі помидори - але потім передумали
показать весь комментарий
21.09.2025 12:04 Ответить
+1
А Черчвль вам що казав лохі!
Збийте або потопіть одного і все затихне , а так отримаєте і сором і війноу!
показать весь комментарий
21.09.2025 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нато імпотент, це зрозумів сам ху"ло
показать весь комментарий
21.09.2025 12:00 Ответить
І більший рівень озабочки у нато
показать весь комментарий
21.09.2025 12:04 Ответить
Президент Ердоган, ткнув носом прутня у його ж лайно, і той, тільки помідори чавити міг з діареєю! Так і у цих випадках, з ЛІТАКАМИ орків, моло бути!
Але ж маємо те, що маємо, по ФАКТУ ереакції та теліпання язиками!!
показать весь комментарий
21.09.2025 12:04 Ответить
Чого зразу війна? - коли турки завалили літаючого кацапа рашка заборонила турецькі помидори - але потім передумали
показать весь комментарий
21.09.2025 12:04 Ответить
Ото б, якщо хором ввалили по пдррашці - то орки б почали жерти бересту, або подохли від голоду..не бачу проблем..
показать весь комментарий
21.09.2025 12:53 Ответить
А Черчвль вам що казав лохі!
Збийте або потопіть одного і все затихне , а так отримаєте і сором і війноу!
показать весь комментарий
21.09.2025 12:06 Ответить
ХРЕНДЯБЛИКИ:
Напомним, что НАТО уж сбивало российские самолеты, которые нарушали воздушные границы блока.
Дядя Реджеп сбил российский Су-24 в ноябре 2015 года, который провел в воздушном пространстве Турции ❗️чуть больше 20 секунд.
В ответ путин запретил импорт турецких помидоров. Который потом отменил.
Учитесь у лучших.
показать весь комментарий
21.09.2025 12:10 Ответить
не буде ніякого "серйозного конфлікту". НАТО щось придумає щоб його не було - путін не хотів, випадково, заблукали, ескалація, дипломатія,діалог, зустріч союзників десь у Лісабоні вже 2028 року...
показать весь комментарий
21.09.2025 12:10 Ответить
Турки після збиття російського літака мали проблеми, це так. Але Захід не так сильно зав'язаний на продажі томатів до Москви. Тому немає чого боятись. Хіба візи західним посадовцям у росію заборонять.
показать весь комментарий
21.09.2025 12:16 Ответить
- Подивіться, північна мавпа з палицею вже пішла чи ще ні, бо я не хочу спровокувати війну. -
показать весь комментарий
21.09.2025 12:35 Ответить
Та нічого не буде..Росія .Китай Північна Корея дивяться..нічого не буде..можна не боятись.Світ чекає Третя світова.тому що своїй бездіяльностью самим провокували авторитарний режими підняти голову.На прикладі України зрозуміли.що можна робити що хочешь..
показать весь комментарий
21.09.2025 12:49 Ответить
 
 