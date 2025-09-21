Чем больше РФ будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта, - Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вторжение российских дронов в Польшу на прошлой неделе и нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями является новой формой проявления гибридной войны.

Ринкевичс отметил, что цель таких провокаций РФ - "проверить политическую и военную реакцию НАТО".

Относительно ответа на провокации России он отметил, что существует "политико-военная дилемма: никто не хочет спровоцировать еще одну войну, но и действия России не могут оставаться без ответа".

Смотрите: В Эстонии показали траекторию движения российских истребителей над страной. КАРТА

"Поэтому поиск и реализация точных ответов очень сложны, но этот процесс продолжается. Чем больше Россия будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта. Сейчас Россия делает ровно столько, чтобы казалось, что она не заходит слишком далеко. Зная и логику мышления в России, и частую некомпетентность на разных уровнях, это может произойти, и ответственность будет лежать на Кремле", - добавил Ринкевичс.

Также президент Латвии отметил, что сейчас непростое время - время нервной войны и проверки на прочность.

"Безопасность - это постоянно меняющийся процесс, полный ежедневных вызовов, но именно это - ответственность и задача нашего поколения, с которым нужно справляться. Я уверен, что все вместе - здесь, в Латвии, и в западном мире - мы с этим справимся", - сказал он.

Также читайте: В Польше зафиксировали повышенную активность белорусских и российских дронов