РУС
Новости Нарушение полетов самолетов рф Самолет рф нарушил воздушнок пространство НАТО
3 606 29

В Эстонии показали траекторию движения российских истребителей над страной

Министерство обороны Эстонии показало карту движения российских истребителей МиГ-31, на которой видно нарушение воздушного пространства страны.

Об этом говорится в заметке министерства в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Движение российских истребителей МиГ-31 над Эстонией
Фото: Министерство обороны Эстонии / Х

Как отмечается, нарушение произошло над Финским заливом.

Три российских истребителя МиГ-31 пролетели параллельно государственной границе с востока на запад и вошли в воздушное пространство на глубину менее 10 км. Их сопровождала авиация НАТО.

Также читайте: Истребители РФ в Эстонии - это попытка отвлечь НАТО от Украины, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Автор: 

россия (97281) Эстония (1525) истребитель (21)
Топ комментарии
+13
Всадить в бочину одному МіГу, ракету, і у кацапів, відразу, апетит пропаде", залітать на території інших країн... Доведено Ердоганом...
20.09.2025 17:23 Ответить
+5
Чому тільки одному? Три потрібно було знищувати.
20.09.2025 17:25 Ответить
+4
Кацапи - це брехлива мразота , яким довіри не було
і немає !!
20.09.2025 17:24 Ответить
Всадить в бочину одному МіГу, ракету, і у кацапів, відразу, апетит пропаде", залітать на території інших країн... Доведено Ердоганом...
20.09.2025 17:23 Ответить
Чому тільки одному? Три потрібно було знищувати.
20.09.2025 17:25 Ответить
Хватило бы и одного. Но лучше конечно три
20.09.2025 17:55 Ответить
Досить і одному... І ВСЕ... Кацапня, по суті, "борза", поки не "дають по морді"... А льотчики, у них, "товар штучний" - особливо на МіГах.... Та й "стратєги" у них не "пиріжки, що печуться в будь-якій кондитерській...
20.09.2025 17:57 Ответить
Ердоган на цей непотріб дивиться посміхаючись та й думку гадає
"Як гарно що нас в той сцикливий ЄС не прийняли"
20.09.2025 17:56 Ответить
Тут ти неправий... Ердоган так і дивиться на ЕС, як і раніше дивився... І на НАТО - теж.... Просто, переглядаються деякі "нюанси", і позиції... Трамп "шатнув" позиції США, в альянсі, доволі круто. І зараз може стать питання про подальшу зміну позицій у стосунках між ЄС і Туреччиною... Це ПОЛІТИКА... А вона може "крутонуть", як хочеш...Можливо, буде новий компроміс між Туреччиною та ЄС... "Часи міняються... І люди міняються, разом з ними...".
20.09.2025 18:06 Ответить
"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis"
© Metamorphoses Овідій 8 р.н.е.
20.09.2025 18:15 Ответить
Суть не змінилася... Колись, начитавшись "Протоколів сіонських мудреців", я став "закоренілим антисемітом"... Пізніше, розібравшись в суті, дійшов до того, що мене, на Цензорі", обзивали "жидовським викормишем"... Просто є речі, що міняються. А є погляди, які міняються. Коли - з-за напливу іншої інформації, недоступної раніше... Коли - з-за "переоцінки цінностей", викликаних, у тому числі, з-за цієї переоцінки...
20.09.2025 18:27 Ответить
Если очкуют сбивать хотя бы учебные имитаторы запустили.
показать весь комментарий
Хм... Кацап просто бІЛЬзІн економив бо напряга з біЛЬзіном...
показать весь комментарий
Вони су@ки літають на керосині
показать весь комментарий
В связі с нЄХВаткой кірасіна та біЛЬзіна кацапи заливають все шо горить. І в бак і в горляку
показать весь комментарий
Кацапи - це брехлива мразота , яким довіри не було
і немає !!
20.09.2025 17:24 Ответить
А що такого? Так коротше
показать весь комментарий
То нє наші самольоти білі!
показать весь комментарий
Найкраще траекторію руху російського винищувача показав Ердоган. )
показать весь комментарий
Як вони **** уже задовбали...На територію Турції залетів російський літак..Турція його збила..всьо..комедія закінчена...А тепер НАТО...а може залетів а може вилетів....Тфю на вас придурки європейскі
показать весь комментарий
Не усе так просто. За наслідками збиття кацапського літака Ердоган просив пробачення у путлєра задля дозволу продовжити продавати турецькі помідори в кацапських супермаркетах. Цей світ є несправедливим і боягузливим. Єдина мужня і незламна держава на планеті - УКРАЇНА.
показать весь комментарий
А посилання на цей нєвєдомьій факт Є?
Щоб саме Ердоган та й просив пробачення?
"У світі десь зробилась якась фігня. Сабалєзнаванія родичам" це не воно!
20.09.2025 18:40 Ответить
Кацапы смеются что европейцы подняли F-35 только после того как они улетели.
показать весь комментарий
За ті вільні 12 хвилин польоту над територією Естонії вони встигли обісрати не тільки всю Естонію, а й все НАТО.
показать весь комментарий
Якщо продовжити цю траекторію польоту рашистських літаків МіГ-31 в західному напрямку і умовно замінити їх на носії аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" - МіГ-31К, то виходить, що пітьма демонструє Заходу свою готовність до гіперзвукових ракетних ударів по столицях Данії і Великобританії.
Ігнорування цього факту НАТО - смерті подібно.
показать весь комментарий
Да, у просторах НАТО як у себе в Бобруйське. В Украiнi ix вже навчили, як "кути зрiзать")))
показать весь комментарий
сібірякі в обход не ходють, тому що кідари
показать весь комментарий
в Туреччину один винищувачзалетів на 2 хвлини
-турки відразу його збили...не питили дозволу ні в НАТи ні в трампона..
як кажуть-турок не естонець..
показать весь комментарий
Потому что турок дурак. Главный постулат геополитики, кто имеет врагов тот проиграл. Друг друга убивать должны только враги. Вот почему белый человек владеет миром.
показать весь комментарий
Нихрена он не проиграл..крупный опт плодоовощной продукции на расии контролируют турки..средний и мелкий азеры...закрой лавочку и кацапы будут репу жрать..но и турки потерпят коссальные убытки..сбили и мирно разошлись
показать весь комментарий
Треба як турецьки ВВС - там рашисти декілька разів виьобу...лись - а потім їх зустріли з ненацька. Треба чекати у засідці.
показать весь комментарий
Де юре можна було збивати , де факто корита московитів йшли в окупований Кьонінзберг під наглядом ф35 тож загрози не було
показать весь комментарий
