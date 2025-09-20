В Эстонии показали траекторию движения российских истребителей над страной
Министерство обороны Эстонии показало карту движения российских истребителей МиГ-31, на которой видно нарушение воздушного пространства страны.
Об этом говорится в заметке министерства в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, нарушение произошло над Финским заливом.
Три российских истребителя МиГ-31 пролетели параллельно государственной границе с востока на запад и вошли в воздушное пространство на глубину менее 10 км. Их сопровождала авиация НАТО.
Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.
Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.
В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.
"Як гарно що нас в той сцикливий ЄС не прийняли"
© Metamorphoses Овідій 8 р.н.е.
і немає !!
Щоб саме Ердоган та й просив пробачення?
"У світі десь зробилась якась фігня. Сабалєзнаванія родичам" це не воно!
Ігнорування цього факту НАТО - смерті подібно.
-турки відразу його збили...не питили дозволу ні в НАТи ні в трампона..
як кажуть-турок не естонець..