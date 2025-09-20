Истребители РФ в Эстонии - это попытка отвлечь НАТО от Украины, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Министр обороны Антти Хяккянен назвал действия РФ "безответственным и неприемлемым поведением" и подчеркнул, что Москва стремится отвлечь Альянс от помощи Украине. Он подчеркнул, что НАТО должно усилить системы ПВО и ПРО для противодействия провокациям, в частности атакам дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

"Мы не можем избежать мысли, что Россия пытается создать дополнительное напряжение. Ее цель - заставить НАТО больше сосредотачиваться на собственной обороне, чтобы меньше ресурсов оставалось для поддержки Украины", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, НАТО реагирует оперативно: истребители Финляндии, Швеции и Италии поднялись на перехват и сопроводили самолеты РФ за пределы эстонского воздушного пространства.

Хяккянен подчеркнул, что для нейтрализации российских провокаций Альянсу нужно значительно усилить ресурсы систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая противодействие дронам.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

В связи с инцидентом Эстония попросила консультации НАТО.

Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.