Эстония запросила консультации с НАТО по статье 4 после нарушения воздушного пространства истребителями России, - премьер Михал

Эстония попросила консультации НАТО из-за нарушения воздушного пространства истребителями России в пятницу, 19 сентября.

Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение абсолютно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации по статье 4 НАТО", - написал глава эстонского правительства.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

