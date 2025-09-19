РУС
Нарушение полетов самолетов рф
1 135 16

Эстония запросила консультации с НАТО по статье 4 после нарушения воздушного пространства истребителями России, - премьер Михал

премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Эстония попросила консультации НАТО из-за нарушения воздушного пространства истребителями России в пятницу, 19 сентября.

Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение абсолютно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации по статье 4 НАТО", - написал глава эстонского правительства.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Читайте также: Сибига о вторжении истребителей РФ в Эстонию: Полумер уже недостаточно

Автор: 

россия (97265) Эстония (1516) истребитель (9)
+5
Треба збивати як Ердоган, а не консультуватися.
19.09.2025 21:14 Ответить
+2
Як це все довго - відповідь повинна бути миттєва - там шо ніякого ППО?
19.09.2025 21:17 Ответить
+2
https://t.me/allgolobutsky/32713 Олексій Голобуцький:
Спершу Польща, тепер Естонія запитала консультації відповідно до ст.4 Статуту НАТО. До суверенного простору Естонії залетіли не 19 дронів, а три російські МІГ-31. І перебували там 12 хвилин.
==
Судячи з активності Росії, для наступної спецоперації РФ все ж обрала Естонію. Найпевніше, це дійсно буде Нарва як найближча і найпростіша ціль.
19.09.2025 21:26 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
19.09.2025 21:14 Ответить
******, у такий спосіб, відволікає увагу світової спільноти, від приватних «мультиків» ЕПШТЕЙНА!!!
19.09.2025 21:19 Ответить
Ржавого рятує?)
19.09.2025 21:39 Ответить
💯🤑%!!!
19.09.2025 21:49 Ответить
Хоть би до Різдва не поспішали з консультаціями, по 4 статті, бо далі ще буде від ******…
Це ж не ЄРДОГАН!!
19.09.2025 21:16 Ответить
а шо трамп? втратив вже терпіння, тепер соплі можна жувати
19.09.2025 21:18 Ответить
У Трампа, по 2-3 тижні, а потім, ще 50 днів, упродовж 9 місяців!!
19.09.2025 21:26 Ответить
запросіть консультації в проктолога , бо вас трахнули в дупу !
показать весь комментарий
***** їм сере на голову, а вони будуть консультуватись як це лайно стікає
19.09.2025 21:20 Ответить
і, НАТО скаже це помилка.
Це лише для фіксування факту.
Ну ні зоб розфігачити крилатими ракетами усі комплекси які їх роблять.
Ну і сказати що=я не я і хата не моя.
Це Українці зробили і пох що там назви латинські.
Сцикуни.
19.09.2025 21:20 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/32713 Олексій Голобуцький:
Спершу Польща, тепер Естонія запитала консультації відповідно до ст.4 Статуту НАТО. До суверенного простору Естонії залетіли не 19 дронів, а три російські МІГ-31. І перебували там 12 хвилин.
==
Судячи з активності Росії, для наступної спецоперації РФ все ж обрала Естонію. Найпевніше, це дійсно буде Нарва як найближча і найпростіша ціль.
19.09.2025 21:26 Ответить
Це все український реб , який збив з курсу три російські міги.

А ну бігом ноту протесту і посла на килим
19.09.2025 21:36 Ответить
Posle etogo NATO usilit Estoniju samoliotami i PVO ,kak i Polse zdelali.
19.09.2025 21:49 Ответить
НАТО - це велика порожня бульбашка.
19.09.2025 21:59 Ответить
 
 